Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200905/nordstream-1576827619.html
Bloomberg узнало о решении Меркель по "Северному потоку — 2"
Правящий блок немецкого канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии не поддержат требования отказаться от завершения газопровода... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T20:28
2020-09-05T20:50
госпитализация алексея навального
россия
северный поток — 2
газпром
христианско-социальный союз
алексей навальный
ангела меркель
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/08/1575519057_0:0:3140:1767_1400x0_80_0_0_effaa24aca78bf546e017c3efbb4cfbc.jpg
<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. </strong>Правящий блок немецкого канцлера <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангелы Меркель</a> ХДС/<a href="http://ria.ru/organization_KHristiansko_socialnyjj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">ХСС</a> и Социал-демократическая партия <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> не поддержат требования отказаться от завершения газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>", сообщил <a href="https://www.bloomberg.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">Bloomberg</a> со ссылкой на источники в бундестаге. Накануне консерватор, кандидат в лидеры партии Христианско-демократический союз <a href="http://ria.ru/person_fridrikh-merts/" target="_blank" data-auto="true">Фридрих Мерц</a> выступил за двухлетний мораторий на строительство газопровода из-за ситуации вокруг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>. По данным собеседников агентства, коалиция Меркель не поддержит призывы заморозить проект, так как в поддержку строительства выступает немецкая промышленность. Кроме того, глубокие связи между двумя странами, в особенности у немецких социал-демократов, вряд ли позволят сорвать реализацию "Северного потока — 2". Другой важный фактор — враждебность <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> к газопроводу и оказываемое давление. Об этом косвенно говорит заявление Восточного комитета немецкой экономики о просьбе Меркель не связывать реализацию проекта с ситуацией вокруг Навального. Еще одна немаловажная причина, почему власти Германии не намерены отказываться от трубопровода, заключается в необходимости выплатить компенсации в случае срыва проекта. Госпитализация Алексея НавальногоНавальному 20 августа стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву, борт экстренно приземлился в Омске, блогера госпитализировали. По заключению местных врачей, у пациента произошло нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови, но что стало его причиной — пока не ясно. После госпитализации Навального ряд российских лабораторий провели совместные исследования, но не обнаружили следов отравления.Через несколько дней после перевозки Навального на лечение в Германию немецкое правительство, ссылаясь на военных медиков, заявило о его "отравлении" субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи отметили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по ситуации.Российские врачи предложили немецким медикам создать совместную экспертную группу, чтобы изучать состояние Навального. Ответа пока не последовало.Газопровод "Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийское море</a> до Германии.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> и ряд европейских стран. Соединенные Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.При этом проект поддерживают Германия и <a href="http://ria.ru/location_Austria/" target="_blank" data-auto="true">Австрия</a>, заинтересованные в надежных поставках топлива. За строительство также выступает <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегия</a>, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner — одного из подрядчиков строительства.В "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпроме</a>" ранее заявляли, что смогут самостоятельно завершить прокладку газопровода. Один из возможных вариантов предусматривает участие якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, способной удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Эту роль может выполнить "Академик Черский".
https://ria.ru/20200905/germaniya-1576808561.html
https://ria.ru/20200905/navalnyy-1576825949.html
А академик всё в порту стоит, ждёт чего-то...
45
И на старуху найдется проруха
32
40
россия
германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/08/1575519057_409:0:3140:2048_1400x0_80_0_0_94dd03fd6bc44829015989b6cffb425c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госпитализация алексея навального, россия, северный поток — 2, газпром, христианско-социальный союз, алексей навальный, ангела меркель, германия, в мире, экономика

Bloomberg узнало о решении Меркель по "Северному потоку — 2"

20:28 05.09.2020 (обновлено: 20:50 05.09.2020)
22010
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Правящий блок немецкого канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии не поддержат требования отказаться от завершения газопровода "Северный поток — 2", сообщил Bloomberg со ссылкой на источники в бундестаге.
Накануне консерватор, кандидат в лидеры партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц выступил за двухлетний мораторий на строительство газопровода из-за ситуации вокруг Алексея Навального.
По данным собеседников агентства, коалиция Меркель не поддержит призывы заморозить проект, так как в поддержку строительства выступает немецкая промышленность. Кроме того, глубокие связи между двумя странами, в особенности у немецких социал-демократов, вряд ли позволят сорвать реализацию "Северного потока — 2".
Другой важный фактор — враждебность США к газопроводу и оказываемое давление. Об этом косвенно говорит заявление Восточного комитета немецкой экономики о просьбе Меркель не связывать реализацию проекта с ситуацией вокруг Навального.
Еще одна немаловажная причина, почему власти Германии не намерены отказываться от трубопровода, заключается в необходимости выплатить компенсации в случае срыва проекта.
Строительство газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
Вчера, 07:20
В Германии оценили последствия в случае отказа от "Северного потока — 2"

Госпитализация Алексея Навального

Навальному 20 августа стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву, борт экстренно приземлился в Омске, блогера госпитализировали. По заключению местных врачей, у пациента произошло нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови, но что стало его причиной — пока не ясно. После госпитализации Навального ряд российских лабораторий провели совместные исследования, но не обнаружили следов отравления.
Через несколько дней после перевозки Навального на лечение в Германию немецкое правительство, ссылаясь на военных медиков, заявило о его "отравлении" субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи отметили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по ситуации.
Российские врачи предложили немецким медикам создать совместную экспертную группу, чтобы изучать состояние Навального. Ответа пока не последовало.
Автомобили полиции на территории больницы Charite в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
Вчера, 18:59
Рошаль предложил немецким врачам сотрудничать по ситуации с Навальным

Газопровод "Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Соединенные Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.
При этом проект поддерживают Германия и Австрия, заинтересованные в надежных поставках топлива. За строительство также выступает Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner — одного из подрядчиков строительства.
В "Газпроме" ранее заявляли, что смогут самостоятельно завершить прокладку газопровода. Один из возможных вариантов предусматривает участие якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, способной удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Эту роль может выполнить "Академик Черский".
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
2814323313
Обсудить 40
Госпитализация Алексея НавальногоРоссияСеверный поток — 2ГазпромХристианско-социальный союзАлексей НавальныйАнгела МеркельГерманияВ миреЭкономика
Популярные комментарии
А академик всё в порту стоит, ждёт чего-то...
5 сентября, 20:52
True StoryTrue Story
20900016
И на старуху найдется проруха
5 сентября, 21:16
ALAl Li
14112104
Рекомендуем
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Адвокат Ефремова назвал вероятный срок заключения актера
Военнослужащие армии Украины
Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе
Телеведущая Александра Ливанская
Умерла телеведущая Александра Ливанская
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко назвал главную проблему Белоруссии
Путин прокатил Урганта на машине
Путин "прокатил" Урганта на машине
Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
Рошаль написал письмо немецким врачам из-за ситуации с Навальным
Алексей Навальный
Вместе с Навальным Германия получила "грязную бомбу": ущерб будет огромен
Марьяна Ро
В Москве избили популярную блогершу
Премьер-министр Швеции Стефан Левен
Шведский премьер ответил на призывы остановить "Северный поток — 2"
Тяжёлый дальний транспортный самолёт Ан-124-100 Руслан авиакомпании Волга-Днепр в аэропорту Красноярск
Российские товары "гибридно" оккупируют Украину
Телеведущая Елена Летучая
Банковский счет Елены Летучей арестовали из-за долга
Прохожие на одной из улиц в Москве
Время колокольчиков — Европе предлагают объявить Россию врагом
Доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова во время мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
Доверенное лицо Тихановской Ковалькова покинула Белоруссию
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД обвинил страны НАТО в работе над веществами группы "Новичок"
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Порошенко оценил введенные против него Россией санкции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13В МЧС рассказали, как правильно спускаться в погреб
03:05Российскую ракету на смену украинскому "Зениту" начнут делать в 2021 году
02:07Эксперт рассказал, как работа смартфона отражается на памяти человека
02:03Стало известно, как избавиться от "синдрома стервозного лица"
01:54В США вуз отстранил от работы преподавателя, притворявшуюся чернокожей
01:35В ФРГ призвали не сужать тему об инциденте с Навальным до "Nord Stream 2"
01:17Германия ожидает от России действий по делу Навального в "ближайшие дни"
00:30На озере в Техасе несколько лодок затонули на параде в поддержку Трампа
00:27В Ленобласти грузовик сбил пешехода, опрокинулся и залил дорогу мазутом
23:03В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
22:56Шойгу рассказал о реакции НАТО на предложение снизить число учений
22:50НАТО хочет вернуться к противостоянию времен холодной войны, заявил Шойгу
22:48Западные СМИ развернули масштабную кампанию против России, заявил Шойгу
22:45Шойгу объяснил, почему России нужно совершенствовать боевые возможности
22:36Премьер-министр Саксонии призвал достроить "Северный поток — 2"
22:28Шойгу заявил об активизации разведки НАТО
22:25Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса
21:55Собянин пожелал москвичам смотреть в будущее с оптимизмом
21:52Шойгу заявил о возросшей активности иностранных кораблей в Черном море
21:47Рошаль написал письмо немецким врачам из-за ситуации с Навальным
Лента новостейМолния