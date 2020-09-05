https://ria.ru/20200905/nordstream-1576827619.html

Bloomberg узнало о решении Меркель по "Северному потоку — 2"

Правящий блок немецкого канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии не поддержат требования отказаться от завершения газопровода... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T20:28

2020-09-05T20:28

2020-09-05T20:50

госпитализация алексея навального

россия

северный поток — 2

газпром

христианско-социальный союз

алексей навальный

ангела меркель

германия

в мире

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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. </strong>Правящий блок немецкого канцлера <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангелы Меркель</a> ХДС/<a href="http://ria.ru/organization_KHristiansko_socialnyjj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">ХСС</a> и Социал-демократическая партия <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> не поддержат требования отказаться от завершения газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>", сообщил <a href="https://www.bloomberg.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">Bloomberg</a> со ссылкой на источники в бундестаге. Накануне консерватор, кандидат в лидеры партии Христианско-демократический союз <a href="http://ria.ru/person_fridrikh-merts/" target="_blank" data-auto="true">Фридрих Мерц</a> выступил за двухлетний мораторий на строительство газопровода из-за ситуации вокруг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>. По данным собеседников агентства, коалиция Меркель не поддержит призывы заморозить проект, так как в поддержку строительства выступает немецкая промышленность. Кроме того, глубокие связи между двумя странами, в особенности у немецких социал-демократов, вряд ли позволят сорвать реализацию "Северного потока — 2". Другой важный фактор — враждебность <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> к газопроводу и оказываемое давление. Об этом косвенно говорит заявление Восточного комитета немецкой экономики о просьбе Меркель не связывать реализацию проекта с ситуацией вокруг Навального. Еще одна немаловажная причина, почему власти Германии не намерены отказываться от трубопровода, заключается в необходимости выплатить компенсации в случае срыва проекта. Госпитализация Алексея НавальногоНавальному 20 августа стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву, борт экстренно приземлился в Омске, блогера госпитализировали. По заключению местных врачей, у пациента произошло нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови, но что стало его причиной — пока не ясно. После госпитализации Навального ряд российских лабораторий провели совместные исследования, но не обнаружили следов отравления.Через несколько дней после перевозки Навального на лечение в Германию немецкое правительство, ссылаясь на военных медиков, заявило о его "отравлении" субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи отметили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по ситуации.Российские врачи предложили немецким медикам создать совместную экспертную группу, чтобы изучать состояние Навального. Ответа пока не последовало.Газопровод "Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийское море</a> до Германии.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> и ряд европейских стран. Соединенные Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.При этом проект поддерживают Германия и <a href="http://ria.ru/location_Austria/" target="_blank" data-auto="true">Австрия</a>, заинтересованные в надежных поставках топлива. За строительство также выступает <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегия</a>, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner — одного из подрядчиков строительства.В "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпроме</a>" ранее заявляли, что смогут самостоятельно завершить прокладку газопровода. Один из возможных вариантов предусматривает участие якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, способной удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Эту роль может выполнить "Академик Черский".

https://ria.ru/20200905/germaniya-1576808561.html

https://ria.ru/20200905/navalnyy-1576825949.html

True Story А академик всё в порту стоит, ждёт чего-то... 45

Al Li И на старуху найдется проруха 32

40

россия

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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