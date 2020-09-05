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Соловьев оценил запись переговоров Берлина и Варшавы о Навальном
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал расшифровку перехваченного Минском диалога между представителями Берлина и Варшавы о ситуации с Алексеем... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T16:21
2020-09-05T17:13
госпитализация алексея навального
россия
владимир соловьев (телеведущий)
александр лукашенко
алексей навальный
польша
германия
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.</strong> Телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Solovev_3/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Соловьев</a> прокомментировал расшифровку перехваченного Минском диалога между представителями Берлина и Варшавы о ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>. Журналист отметил, что хотел бы выразить свою мысль "очень вежливо"."Опубликованный вчера Минском перехват телефонного разговора не впечатлил, совсем", — написал он в <a href="https://t.me/SolovievLive/33628" target="_blank" rel="nofollow noopener">телеграм-канале</a>. Накануне в эфире белорусского телеканала ОНТ продемонстрировали аудиозапись переговоров представителей <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> и <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> о ситуации с Алексеем Навальным. На ней на английском языке общаются двое мужчин. Названный представителем Берлина заявил, что доказательства "отравления" блогера не так важны и на войне "всякие методы хороши". Тот, что говорит от имени Варшавы, призвал отбить России охоту "совать нос в дела" <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>. Он также назвал <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> "крепким орешком", а силовиков — профессионалами. Госпитализация НавальногоАлексея Навального доставили в омскую больницу 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В российском посольстве в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал представитель Кремля.
https://ria.ru/20200905/lugovoy-1576812713.html
https://ria.ru/20200905/navalnyy-1576820635.html
Соловейчег в кои то веки сказал правду.
101
Всё бы ничего, но вот с "крепким орешком" Бацька запалился. Поскромнее нужно было быть.
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россия
польша
германия
белоруссия
РИА Новости
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госпитализация алексея навального, россия, владимир соловьев (телеведущий), александр лукашенко, алексей навальный, польша, германия, белоруссия, в мире

Соловьев оценил запись переговоров Берлина и Варшавы о Навальном

16:21 05.09.2020 (обновлено: 17:13 05.09.2020)
41469
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев . Архивное фото
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал расшифровку перехваченного Минском диалога между представителями Берлина и Варшавы о ситуации с Алексеем Навальным.
Журналист отметил, что хотел бы выразить свою мысль "очень вежливо".
"Опубликованный вчера Минском перехват телефонного разговора не впечатлил, совсем", — написал он в телеграм-канале.
Накануне в эфире белорусского телеканала ОНТ продемонстрировали аудиозапись переговоров представителей Польши и Германии о ситуации с Алексеем Навальным. На ней на английском языке общаются двое мужчин. Названный представителем Берлина заявил, что доказательства "отравления" блогера не так важны и на войне "всякие методы хороши". Тот, что говорит от имени Варшавы, призвал отбить России охоту "совать нос в дела" Белоруссии. Он также назвал Лукашенко "крепким орешком", а силовиков — профессионалами.
Член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
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Депутат Луговой оценил запись перехваченного разговора о Навальном

Госпитализация Навального

Алексея Навального доставили в омскую больницу 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В российском посольстве в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал представитель Кремля.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
Вчера, 15:27
МИД обвинил страны НАТО в работе над веществами группы "Новичок"
7310474662
Обсудить 43
Госпитализация Алексея НавальногоРоссияВладимир Соловьев (телеведущий)Александр ЛукашенкоАлексей НавальныйПольшаГерманияБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Соловейчег в кои то веки сказал правду.
5 сентября, 16:22
Damir AlievDamir Aliev
331604048
Всё бы ничего, но вот с "крепким орешком" Бацька запалился. Поскромнее нужно было быть.
5 сентября, 16:22
Александр АникинАлександр Аникин
422413021
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