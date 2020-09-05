Соловьев оценил запись переговоров Берлина и Варшавы о Навальном
16:21 05.09.2020 (обновлено: 17:13 05.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев . Архивное фото
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал расшифровку перехваченного Минском диалога между представителями Берлина и Варшавы о ситуации с Алексеем Навальным.
Журналист отметил, что хотел бы выразить свою мысль "очень вежливо".
"Опубликованный вчера Минском перехват телефонного разговора не впечатлил, совсем", — написал он в телеграм-канале.
Накануне в эфире белорусского телеканала ОНТ продемонстрировали аудиозапись переговоров представителей Польши и Германии о ситуации с Алексеем Навальным. На ней на английском языке общаются двое мужчин. Названный представителем Берлина заявил, что доказательства "отравления" блогера не так важны и на войне "всякие методы хороши". Тот, что говорит от имени Варшавы, призвал отбить России охоту "совать нос в дела" Белоруссии. Он также назвал Лукашенко "крепким орешком", а силовиков — профессионалами.
Госпитализация Навального
Алексея Навального доставили в омскую больницу 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В российском посольстве в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал представитель Кремля.