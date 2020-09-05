https://ria.ru/20200905/ne-vpechatlil-1576822160.html

Соловьев оценил запись переговоров Берлина и Варшавы о Навальном

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал расшифровку перехваченного Минском диалога между представителями Берлина и Варшавы о ситуации с Алексеем... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T16:21

2020-09-05T16:21

2020-09-05T17:13

госпитализация алексея навального

россия

владимир соловьев (телеведущий)

александр лукашенко

алексей навальный

польша

германия

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/151745/67/1517456724_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_72eaf3303259343f4ac70b8b651bef32.jpg

<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.</strong> Телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Solovev_3/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Соловьев</a> прокомментировал расшифровку перехваченного Минском диалога между представителями Берлина и Варшавы о ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>. Журналист отметил, что хотел бы выразить свою мысль "очень вежливо"."Опубликованный вчера Минском перехват телефонного разговора не впечатлил, совсем", — написал он в <a href="https://t.me/SolovievLive/33628" target="_blank" rel="nofollow noopener">телеграм-канале</a>. Накануне в эфире белорусского телеканала ОНТ продемонстрировали аудиозапись переговоров представителей <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> и <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> о ситуации с Алексеем Навальным. На ней на английском языке общаются двое мужчин. Названный представителем Берлина заявил, что доказательства "отравления" блогера не так важны и на войне "всякие методы хороши". Тот, что говорит от имени Варшавы, призвал отбить России охоту "совать нос в дела" <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>. Он также назвал <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> "крепким орешком", а силовиков — профессионалами. Госпитализация НавальногоАлексея Навального доставили в омскую больницу 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В российском посольстве в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал представитель Кремля.

https://ria.ru/20200905/lugovoy-1576812713.html

https://ria.ru/20200905/navalnyy-1576820635.html

Damir Aliev Соловейчег в кои то веки сказал правду. 101

Александр Аникин Всё бы ничего, но вот с "крепким орешком" Бацька запалился. Поскромнее нужно было быть. 91

43

россия

польша

германия

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, владимир соловьев (телеведущий), александр лукашенко, алексей навальный, польша, германия, белоруссия, в мире