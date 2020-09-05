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https://ria.ru/20200905/navalnyy-1576825949.html
Рошаль предложил немецким врачам сотрудничать по ситуации с Навальным
Российские врачи предложили немецким коллегам создать совместную группу по ситуации с Алексеем Навальным, заявил президент "Национальной медицинской палаты"... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T18:59
2020-09-05T20:49
госпитализация алексея навального
алексей навальный
рошаль
общество
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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.</strong> Российские врачи предложили немецким коллегам создать совместную группу по ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, заявил президент "<a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnaja_medicinskaja_palata/" target="_blank" data-auto="true">Национальной медицинской палаты</a>" <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Roshal/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Рошаль</a>.Он пояснил, что "судьба Навального волнует многих", поэтому эксперты двух стран должны "посмотреть основную причину" его состояния.Он уточнил, что причины случившегося до сих пор не ясны, российские медики сработали хорошо и вывели больного из тяжелого состояния, но исследования, проведенные в России, не показали отравления, а немецкие коллеги что-то нашли.После госпитализации Навального в омскую больницу ряд российских лабораторий провели совместные исследования, но не обнаружили следов отравления. По заключению местных врачей, у пациента произошло нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови, но что стало его причиной — пока не ясно.Через несколько дней после перевозки Навального на лечение в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a> немецкое правительство, ссылаясь на военных медиков, заявило о его "отравлении" субстанцией из группы боевых веществ "Новичок".В Кремле в этой связи отметили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a> о своих выводах, а МИД подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по ситуации.
https://ria.ru/20200905/navalnyy-1576820635.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200905/solovev--1576823059.html
Да к нам доверие подорвано. То подмены проб в сочинской олимпиаде, то Литвиненко, то два туриста в Солсберри. Да и в этой группе врачей не будет, одни переодетые фсбшники.
133
ответа и НЕ БУДЕТ. это реинкарнация дела Скрипалей. только с немецким акцентом.будут сыпать голословными обвинениями, причем медики будут молчать, а про отравления будут орать министры иностранных дел всех стран ЕС по градации степени их русофобии, Столтенберг (вапще не по теме), Трамп (уи хэв ноу пруф йет) и т.д. а экспертная группа врачей если и соберется то из "экспертов" из Польши, Литвы, Великобритании и т.д. а Россию туда и на пушечный выстрел не подпустят как и в случае с MH17
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рошаль
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, рошаль, общество

Рошаль предложил немецким врачам сотрудничать по ситуации с Навальным

18:59 05.09.2020 (обновлено: 20:49 05.09.2020)
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© REUTERS / Michele TantussiАвтомобили полиции на территории больницы Charite в Берлине
Автомобили полиции на территории больницы Charite в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© REUTERS / Michele Tantussi
Автомобили полиции на территории больницы Charite в Берлине
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российские врачи предложили немецким коллегам создать совместную группу по ситуации с Алексеем Навальным, заявил президент "Национальной медицинской палаты" Леонид Рошаль.
Он пояснил, что "судьба Навального волнует многих", поэтому эксперты двух стран должны "посмотреть основную причину" его состояния.

"Давайте спокойно вместе соберемся, представители-специалисты России — токсикологи — и специалисты Германии, и обсудим, есть или нет (отравление. — Прим. ред.), потому что если окажется, что действительно Навальный был отравлен, мы считаем, что необходимо в России возбудить уголовное дело", — подчеркнул Рошаль.

Он уточнил, что причины случившегося до сих пор не ясны, российские медики сработали хорошо и вывели больного из тяжелого состояния, но исследования, проведенные в России, не показали отравления, а немецкие коллеги что-то нашли.
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МИД обвинил страны НАТО в работе над веществами группы "Новичок"
После госпитализации Навального в омскую больницу ряд российских лабораторий провели совместные исследования, но не обнаружили следов отравления. По заключению местных врачей, у пациента произошло нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови, но что стало его причиной — пока не ясно.
Через несколько дней после перевозки Навального на лечение в Германию немецкое правительство, ссылаясь на военных медиков, заявило о его "отравлении" субстанцией из группы боевых веществ "Новичок".
В Кремле в этой связи отметили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по ситуации.
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Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйРошальОбщество
Популярные комментарии
Да к нам доверие подорвано. То подмены проб в сочинской олимпиаде, то Литвиненко, то два туриста в Солсберри. Да и в этой группе врачей не будет, одни переодетые фсбшники.
5 сентября, 19:24
МНМихаил Николанко
31110298
ответа и НЕ БУДЕТ. это реинкарнация дела Скрипалей. только с немецким акцентом.будут сыпать голословными обвинениями, причем медики будут молчать, а про отравления будут орать министры иностранных дел всех стран ЕС по градации степени их русофобии, Столтенберг (вапще не по теме), Трамп (уи хэв ноу пруф йет) и т.д. а экспертная группа врачей если и соберется то из "экспертов" из Польши, Литвы, Великобритании и т.д. а Россию туда и на пушечный выстрел не подпустят как и в случае с MH17
5 сентября, 19:11
Damir AlievDamir Aliev
97202018
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