https://ria.ru/20200905/navalnyy-1576825949.html

Рошаль предложил немецким врачам сотрудничать по ситуации с Навальным

Российские врачи предложили немецким коллегам создать совместную группу по ситуации с Алексеем Навальным, заявил президент "Национальной медицинской палаты"... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T18:59

2020-09-05T18:59

2020-09-05T20:49

госпитализация алексея навального

алексей навальный

рошаль

общество

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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.</strong> Российские врачи предложили немецким коллегам создать совместную группу по ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, заявил президент "<a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnaja_medicinskaja_palata/" target="_blank" data-auto="true">Национальной медицинской палаты</a>" <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Roshal/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Рошаль</a>.Он пояснил, что "судьба Навального волнует многих", поэтому эксперты двух стран должны "посмотреть основную причину" его состояния.Он уточнил, что причины случившегося до сих пор не ясны, российские медики сработали хорошо и вывели больного из тяжелого состояния, но исследования, проведенные в России, не показали отравления, а немецкие коллеги что-то нашли.После госпитализации Навального в омскую больницу ряд российских лабораторий провели совместные исследования, но не обнаружили следов отравления. По заключению местных врачей, у пациента произошло нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови, но что стало его причиной — пока не ясно.Через несколько дней после перевозки Навального на лечение в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a> немецкое правительство, ссылаясь на военных медиков, заявило о его "отравлении" субстанцией из группы боевых веществ "Новичок".В Кремле в этой связи отметили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a> о своих выводах, а МИД подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по ситуации.

https://ria.ru/20200905/navalnyy-1576820635.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200905/solovev--1576823059.html

Михаил Николанко Да к нам доверие подорвано. То подмены проб в сочинской олимпиаде, то Литвиненко, то два туриста в Солсберри. Да и в этой группе врачей не будет, одни переодетые фсбшники. 133

Damir Aliev ответа и НЕ БУДЕТ. это реинкарнация дела Скрипалей. только с немецким акцентом.будут сыпать голословными обвинениями, причем медики будут молчать, а про отравления будут орать министры иностранных дел всех стран ЕС по градации степени их русофобии, Столтенберг (вапще не по теме), Трамп (уи хэв ноу пруф йет) и т.д. а экспертная группа врачей если и соберется то из "экспертов" из Польши, Литвы, Великобритании и т.д. а Россию туда и на пушечный выстрел не подпустят как и в случае с MH17 119

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рошаль

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, рошаль, общество