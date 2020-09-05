https://ria.ru/20200905/navalnyy-1576820635.html

МИД обвинил страны НАТО в работе над веществами группы "Новичок"

МИД России в связи с "враждебными заявлениями" ряда стран из-за ситуации с Алексеем Навальным напомнил, что над "Новичком" работали специалисты многих западных... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T15:27

2020-09-05T15:27

2020-09-05T20:51

госпитализация алексея навального

жан-ив ле дриан

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

нато

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

москва

сша

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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.</strong> МИД России в связи с "враждебными заявлениями" ряда стран из-за ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> напомнил, что над "Новичком" работали специалисты многих западных стран и специализированных структур <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>.В пятницу министры иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Маас</a> и <a href="http://ria.ru/person_ZHan-Iv_Le_Drian/" target="_blank" data-auto="true">Жан-Ив Ле Дриан</a> приняли совместное заявление по ситуации с Навальным. В документе говорится, что министры "разделяют глубокое потрясение этим нападением на господина Навального", а сами события называются "серьезным нарушением основополагающих принципов демократии и плюрализма". Политики также заявили, что ожидают от российских властей гарантий для собственных граждан. В частности, речь идет о "гражданских и политических правах".Кроме того, в <a href="http://ria.ru/location_United_States/">США</a> разработчикам технологий их боевого применения официально выдали более полутора сотен патентов, добавили дипломаты.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду немецкое правительство, ссылаясь на военных медиков, заявило об "отравлении" Навального субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи отметили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве России в Берлине говорили, что ждут от германской стороны правовой помощи по линии генпрокуратур.Как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет.Последний килограмм боевых отравляющих веществ из имевшихся в России запасов уничтожили 27 сентября 2017-го. Таким образом, реализуемая с 1996 года федеральная целевая программа была завершена раньше установленного срока и Москва полностью исполнила свои обязательства по Конвенции о запрещении химоружия, ликвидировав порядка 40 тысяч тонн отравляющих веществ. США же на сегодняшний день остаются единственным обладателем существенных запасов боевых отравляющих веществ.

https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html

https://ria.ru/20200905/tramp-1576807160.html

https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576801535.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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