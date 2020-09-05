Навальная записалась на прием в посольство в Берлине
14:10 05.09.2020 (обновлено: 15:32 05.09.2020)
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Супруга Алексея Навального Юлия. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. МИД РФ сообщил, что супруга Алексея Навального, проходящего лечение в Берлине, записалась на прием в российское посольство в ФРГ на конец сентября.
"Консульские и нотариальные услуги предоставляются российскими загранучреждениями по личному обращению граждан. Запись на прием в посольство России в Берлине осуществляется с помощью общедоступного электронного сервиса: berlin.kdmid.ru", - сказали в МИД, отвечая на сообщение одного из авторов Telegram-канала.
Автор посетовал, что ближайшая запись на прием - только через три недели, заявив, что "сейчас Юлия Навальная в Берлине, школьник Захар Навальный в Москве, приехать к ней в сопровождении кого-то из взрослых он может только при наличии "нотариального согласия одного из родителей на выезд за пределы РФ", оформить это согласие можно только в консульстве".
"В экстренных ситуациях есть возможность связаться с консульским отделом по его контактным телефонам, чтобы получить консультацию, а при наличии объективных оснований - в порядке исключения согласовать подачу документов в индивидуальном порядке", - пояснили в МИД России.
В "случае с Юлией Навальной этого сделано не было". "Она самостоятельно записалась на прием через электронную очередь на один из дней в третьей декаде сентября", - сказали в российском внешнеполитическом ведомстве.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков.
Белорусский гостелеканал ОНТ в пятницу обнародовал, предположительно, перехваченную разведкой аудиозапись разговора Берлина и Варшавы об "отравлении" Навального. Названный представителем ФРГ на ней говорит, что подтверждение "отравления" не так важно - на войне "всякие методы хороши". Пресс-секретарь президента РФ заявил, что ФСБ наверняка доложит Владимиру Путину выводы по переданной Минском записи о фальсификации заявлений об отравлении Навального.
4 сентября, 16:35Лавров заявил, что России нечего скрывать по ситуации с Навальным