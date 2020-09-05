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https://ria.ru/20200905/navalnyy-1576818944.html
Навальная записалась на прием в посольство в Берлине
МИД РФ сообщил, что супруга Алексея Навального, проходящего лечение в Берлине, записалась на прием в российское посольство в ФРГ на конец сентября. РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T14:10
2020-09-05T15:32
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий песков
владимир путин
германия
в мире
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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> МИД РФ сообщил, что супруга <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, проходящего лечение в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a>, записалась на прием в российское посольство в ФРГ на конец сентября."Консульские и нотариальные услуги предоставляются российскими загранучреждениями по личному обращению граждан. Запись на прием в посольство России в Берлине осуществляется с помощью общедоступного электронного сервиса: <a href="http://berlin.kdmid.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">berlin.kdmid.ru</a>", - сказали в МИД, отвечая на сообщение одного из авторов Telegram-канала.Автор посетовал, что ближайшая запись на прием - только через три недели, заявив, что "сейчас Юлия Навальная в Берлине, школьник Захар Навальный в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, приехать к ней в сопровождении кого-то из взрослых он может только при наличии "нотариального согласия одного из родителей на выезд за пределы РФ", оформить это согласие можно только в консульстве"."В экстренных ситуациях есть возможность связаться с консульским отделом по его <a href="https://russische-botschaft.ru/ru/kontakty/" target="_blank" rel="nofollow noopener">контактным телефонам</a>, чтобы получить консультацию, а при наличии объективных оснований - в порядке исключения согласовать подачу документов в индивидуальном порядке", - пояснили в МИД России.В "случае с Юлией Навальной этого сделано не было". "Она самостоятельно записалась на прием через электронную очередь на один из дней в третьей декаде сентября", - сказали в российском внешнеполитическом ведомстве.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков.Белорусский гостелеканал ОНТ в пятницу обнародовал, предположительно, перехваченную разведкой аудиозапись разговора Берлина и <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшавы</a> об "отравлении" Навального. Названный представителем ФРГ на ней говорит, что подтверждение "отравления" не так важно - на войне "всякие методы хороши". Пресс-секретарь президента РФ заявил, что <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> наверняка доложит <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> выводы по переданной <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минском</a> записи о фальсификации заявлений об отравлении Навального.
https://ria.ru/20200905/navalnyy-1576813464.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200905/navalnyy-1576813206.html
https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576789118.html
жена-то тут при чем? в полете с Навальным была Ярмыш. вот она подозреваемая № 1. сразу же начала твитить про отравление новичком. и бутылку хвать и в пакет, сохранить до Берлина, все по вашингтонской инструкции.
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Это та, которая держала его заруку, которой он держал бутылку с "новичком"?
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россия
германия
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госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, владимир путин, германия, в мире

Навальная записалась на прием в посольство в Берлине

14:10 05.09.2020 (обновлено: 15:32 05.09.2020)
77836
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСупруга Алексея Навального Юлия
Супруга Алексея Навального Юлия - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Супруга Алексея Навального Юлия. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. МИД РФ сообщил, что супруга Алексея Навального, проходящего лечение в Берлине, записалась на прием в российское посольство в ФРГ на конец сентября.
"Консульские и нотариальные услуги предоставляются российскими загранучреждениями по личному обращению граждан. Запись на прием в посольство России в Берлине осуществляется с помощью общедоступного электронного сервиса: berlin.kdmid.ru", - сказали в МИД, отвечая на сообщение одного из авторов Telegram-канала.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
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Автор посетовал, что ближайшая запись на прием - только через три недели, заявив, что "сейчас Юлия Навальная в Берлине, школьник Захар Навальный в Москве, приехать к ней в сопровождении кого-то из взрослых он может только при наличии "нотариального согласия одного из родителей на выезд за пределы РФ", оформить это согласие можно только в консульстве".
"В экстренных ситуациях есть возможность связаться с консульским отделом по его контактным телефонам, чтобы получить консультацию, а при наличии объективных оснований - в порядке исключения согласовать подачу документов в индивидуальном порядке", - пояснили в МИД России.
В "случае с Юлией Навальной этого сделано не было". "Она самостоятельно записалась на прием через электронную очередь на один из дней в третьей декаде сентября", - сказали в российском внешнеполитическом ведомстве.
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Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков.
Белорусский гостелеканал ОНТ в пятницу обнародовал, предположительно, перехваченную разведкой аудиозапись разговора Берлина и Варшавы об "отравлении" Навального. Названный представителем ФРГ на ней говорит, что подтверждение "отравления" не так важно - на войне "всякие методы хороши". Пресс-секретарь президента РФ заявил, что ФСБ наверняка доложит Владимиру Путину выводы по переданной Минском записи о фальсификации заявлений об отравлении Навального.
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий ПесковВладимир ПутинГерманияВ мире
Популярные комментарии
жена-то тут при чем? в полете с Навальным была Ярмыш. вот она подозреваемая № 1. сразу же начала твитить про отравление новичком. и бутылку хвать и в пакет, сохранить до Берлина, все по вашингтонской инструкции.
5 сентября, 14:23
Damir AlievDamir Aliev
5850026
Это та, которая держала его заруку, которой он держал бутылку с "новичком"?
5 сентября, 14:17
ИСИлина Садикова
39210032
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