https://ria.ru/20200905/navalnyy-1576818944.html

Навальная записалась на прием в посольство в Берлине

МИД РФ сообщил, что супруга Алексея Навального, проходящего лечение в Берлине, записалась на прием в российское посольство в ФРГ на конец сентября. РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T14:10

2020-09-05T14:10

2020-09-05T15:32

госпитализация алексея навального

россия

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дмитрий песков

владимир путин

германия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576100154_0:0:3093:1741_1400x0_80_0_0_a7cc1ae065f874a3e25316973b379936.jpg

<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> МИД РФ сообщил, что супруга <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, проходящего лечение в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a>, записалась на прием в российское посольство в ФРГ на конец сентября."Консульские и нотариальные услуги предоставляются российскими загранучреждениями по личному обращению граждан. Запись на прием в посольство России в Берлине осуществляется с помощью общедоступного электронного сервиса: <a href="http://berlin.kdmid.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">berlin.kdmid.ru</a>", - сказали в МИД, отвечая на сообщение одного из авторов Telegram-канала.Автор посетовал, что ближайшая запись на прием - только через три недели, заявив, что "сейчас Юлия Навальная в Берлине, школьник Захар Навальный в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, приехать к ней в сопровождении кого-то из взрослых он может только при наличии "нотариального согласия одного из родителей на выезд за пределы РФ", оформить это согласие можно только в консульстве"."В экстренных ситуациях есть возможность связаться с консульским отделом по его <a href="https://russische-botschaft.ru/ru/kontakty/" target="_blank" rel="nofollow noopener">контактным телефонам</a>, чтобы получить консультацию, а при наличии объективных оснований - в порядке исключения согласовать подачу документов в индивидуальном порядке", - пояснили в МИД России.В "случае с Юлией Навальной этого сделано не было". "Она самостоятельно записалась на прием через электронную очередь на один из дней в третьей декаде сентября", - сказали в российском внешнеполитическом ведомстве.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков.Белорусский гостелеканал ОНТ в пятницу обнародовал, предположительно, перехваченную разведкой аудиозапись разговора Берлина и <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшавы</a> об "отравлении" Навального. Названный представителем ФРГ на ней говорит, что подтверждение "отравления" не так важно - на войне "всякие методы хороши". Пресс-секретарь президента РФ заявил, что <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> наверняка доложит <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> выводы по переданной <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минском</a> записи о фальсификации заявлений об отравлении Навального.

https://ria.ru/20200905/navalnyy-1576813464.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200905/navalnyy-1576813206.html

https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576789118.html

Damir Aliev жена-то тут при чем? в полете с Навальным была Ярмыш. вот она подозреваемая № 1. сразу же начала твитить про отравление новичком. и бутылку хвать и в пакет, сохранить до Берлина, все по вашингтонской инструкции. 71

Илина Садикова Это та, которая держала его заруку, которой он держал бутылку с "новичком"? 65

27

россия

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, владимир путин, германия, в мире