https://ria.ru/20200905/navalnyy-1576814407.html

В Совфеде призвали выработать ответные меры на обвинения по Навальному

Европа будет использовать ситуацию с Алексеем Навальным для давления на Россию, Москве надо выработать ответные зеркальные меры, заявил РИА Новости в субботу... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T11:42

2020-09-05T11:42

2020-09-05T15:31

госпитализация алексея навального

алексей кондратьев

алексей навальный

главное разведывательное управление рф

генеральная прокуратура рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

сша

берлин (город)

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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европа</a> будет использовать ситуацию с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> для давления на Россию, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> надо выработать ответные зеркальные меры, заявил РИА Новости в субботу сенатор, полковник <a href="http://ria.ru/organization_Glavnoe_razvedyvatelnoe_upravlenie_RF/" target="_blank" data-auto="true">ГРУ</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кондратьев</a>.Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что у него нет поводов сомневаться в выводах ФРГ о произошедшем с Навальным, но США пока их не видели."Европа не перестанет нас винить. И эти обвинения не лежат в плоскости поиска истины и справедливости", - сказал политик.По его словам, эти обвинения - средство давления на Россию и её союзников. "Голословные, из разряда риторических, - эти обвинения без доказательств, без проверок международным профессиональным сообществом давно стали инструментом геополитической борьбы", - отметил он.Поэтому надо перестать искать правду у западного сообщества и "выработать механизмы адекватного зеркального ответа", заключил Кондратьев.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков.Белорусский гостелеканал ОНТ в пятницу обнародовал, предположительно, перехваченную разведкой аудиозапись разговора Берлина и <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшавы</a> об "отравлении" Навального. Названный представителем ФРГ на ней говорит, что подтверждение "отравления" не так важно - на войне "всякие методы хороши". Пресс-секретарь президента РФ заявил, что <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> наверняка доложит <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> выводы по переданной <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минском</a> записи о фальсификации заявлений об отравлении Навального.

https://ria.ru/20200905/navalnyy-1576813464.html

https://ria.ru/20200905/tramp-1576807087.html

https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576789118.html

Damir Aliev нечего было отдавать в германию. надо было в Москву привезти и все. омские доктора по шкале Глазго его до 9 повысили с 5 когда поступил. то есть уже из комы выходить потихонечку начал. реагировал на свет, на боль и т.д. еще чуть чуть и в ступор бы вывели из комы. но три бабенки устроили истерику в соцсетях и этого оказалось достаточно чтобы Россия, как лохушка, наступающая на грабли по 300 раз на дню, отдала потенциальное орудие давления в руки врагов. сказали бы четко: Навальный не может быть вывезен в другую старну. точка. находится под подпиской о невыезде. точка. это законы РФ, и мы не намерены их нарушать. точка. а наши как всегда сопли жевали только. 26

leodan63 Сакральный будет уроком для властей - если человек под следствием нечего его выпускать. 24

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москва

сша

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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