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https://ria.ru/20200905/navalnyy-1576814407.html
В Совфеде призвали выработать ответные меры на обвинения по Навальному
Европа будет использовать ситуацию с Алексеем Навальным для давления на Россию, Москве надо выработать ответные зеркальные меры, заявил РИА Новости в субботу... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T11:42
2020-09-05T15:31
госпитализация алексея навального
алексей кондратьев
алексей навальный
главное разведывательное управление рф
генеральная прокуратура рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
сша
берлин (город)
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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европа</a> будет использовать ситуацию с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> для давления на Россию, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> надо выработать ответные зеркальные меры, заявил РИА Новости в субботу сенатор, полковник <a href="http://ria.ru/organization_Glavnoe_razvedyvatelnoe_upravlenie_RF/" target="_blank" data-auto="true">ГРУ</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кондратьев</a>.Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что у него нет поводов сомневаться в выводах ФРГ о произошедшем с Навальным, но США пока их не видели."Европа не перестанет нас винить. И эти обвинения не лежат в плоскости поиска истины и справедливости", - сказал политик.По его словам, эти обвинения - средство давления на Россию и её союзников. "Голословные, из разряда риторических, - эти обвинения без доказательств, без проверок международным профессиональным сообществом давно стали инструментом геополитической борьбы", - отметил он.Поэтому надо перестать искать правду у западного сообщества и "выработать механизмы адекватного зеркального ответа", заключил Кондратьев.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков.Белорусский гостелеканал ОНТ в пятницу обнародовал, предположительно, перехваченную разведкой аудиозапись разговора Берлина и <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшавы</a> об "отравлении" Навального. Названный представителем ФРГ на ней говорит, что подтверждение "отравления" не так важно - на войне "всякие методы хороши". Пресс-секретарь президента РФ заявил, что <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> наверняка доложит <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> выводы по переданной <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минском</a> записи о фальсификации заявлений об отравлении Навального.
https://ria.ru/20200905/navalnyy-1576813464.html
https://ria.ru/20200905/tramp-1576807087.html
https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576789118.html
нечего было отдавать в германию. надо было в Москву привезти и все. омские доктора по шкале Глазго его до 9 повысили с 5 когда поступил. то есть уже из комы выходить потихонечку начал. реагировал на свет, на боль и т.д. еще чуть чуть и в ступор бы вывели из комы. но три бабенки устроили истерику в соцсетях и этого оказалось достаточно чтобы Россия, как лохушка, наступающая на грабли по 300 раз на дню, отдала потенциальное орудие давления в руки врагов. сказали бы четко: Навальный не может быть вывезен в другую старну. точка. находится под подпиской о невыезде. точка. это законы РФ, и мы не намерены их нарушать. точка. а наши как всегда сопли жевали только.
26
Сакральный будет уроком для властей - если человек под следствием нечего его выпускать.
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госпитализация алексея навального, алексей кондратьев, алексей навальный, главное разведывательное управление рф, генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, сша, берлин (город), в мире

В Совфеде призвали выработать ответные меры на обвинения по Навальному

11:42 05.09.2020 (обновлено: 15:31 05.09.2020)
9858
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Европа будет использовать ситуацию с Алексеем Навальным для давления на Россию, Москве надо выработать ответные зеркальные меры, заявил РИА Новости в субботу сенатор, полковник ГРУ Алексей Кондратьев.
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет поводов сомневаться в выводах ФРГ о произошедшем с Навальным, но США пока их не видели.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
Вчера, 11:19
Вместе с Навальным Германия получила "грязную бомбу": ущерб будет огромен
"Европа не перестанет нас винить. И эти обвинения не лежат в плоскости поиска истины и справедливости", - сказал политик.
По его словам, эти обвинения - средство давления на Россию и её союзников. "Голословные, из разряда риторических, - эти обвинения без доказательств, без проверок международным профессиональным сообществом давно стали инструментом геополитической борьбы", - отметил он.
Поэтому надо перестать искать правду у западного сообщества и "выработать механизмы адекватного зеркального ответа", заключил Кондратьев.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
Вчера, 01:20
Трамп заявил, что вина России в "отравлении" Навального пока не доказана
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков.
Белорусский гостелеканал ОНТ в пятницу обнародовал, предположительно, перехваченную разведкой аудиозапись разговора Берлина и Варшавы об "отравлении" Навального. Названный представителем ФРГ на ней говорит, что подтверждение "отравления" не так важно - на войне "всякие методы хороши". Пресс-секретарь президента РФ заявил, что ФСБ наверняка доложит Владимиру Путину выводы по переданной Минском записи о фальсификации заявлений об отравлении Навального.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 16:35
Лавров заявил, что России нечего скрывать по ситуации с Навальным
14542104
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Госпитализация Алексея НавальногоАлексей КондратьевАлексей НавальныйГлавное разведывательное управление РФГенеральная прокуратура РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваСШАБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
нечего было отдавать в германию. надо было в Москву привезти и все. омские доктора по шкале Глазго его до 9 повысили с 5 когда поступил. то есть уже из комы выходить потихонечку начал. реагировал на свет, на боль и т.д. еще чуть чуть и в ступор бы вывели из комы. но три бабенки устроили истерику в соцсетях и этого оказалось достаточно чтобы Россия, как лохушка, наступающая на грабли по 300 раз на дню, отдала потенциальное орудие давления в руки врагов. сказали бы четко: Навальный не может быть вывезен в другую старну. точка. находится под подпиской о невыезде. точка. это законы РФ, и мы не намерены их нарушать. точка. а наши как всегда сопли жевали только.
5 сентября, 12:35
Damir AlievDamir Aliev
2500001
Сакральный будет уроком для властей - если человек под следствием нечего его выпускать.
5 сентября, 11:59
lleodan63
2110002
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