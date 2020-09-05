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https://ria.ru/20200905/multfilm-1576793950.html
Опубликован первый эпизод нового сезона "Маши и Медведя" на английском
Первый эпизод нового сезона российского сериала "Маша и Медведь" появился в пятницу на официальном YouTube-канале мультфильма для англоязычной аудитории, в... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T00:23
2020-09-05T00:23
культура
кино и сериалы
новости культуры
маша и медведи
youtube
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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Первый эпизод нового сезона российского сериала "Маша и Медведь" появился в пятницу на официальном YouTube-канале мультфильма для англоязычной аудитории, в первые 12 часов его посмотрели почти 350 тысяч пользователей, сообщила пресс-служба компании Animaccord."Новый сезон российского анимационного сериала "Маша и Медведь"... будет впервые доступен для англоязычной аудитории на YouTube - YouTube Kids в формате 4К. Первый эпизод "Что внутри?" запускается 4 сентября на официальном английском YouTube-канале, который в декабре 2019 года стал обладателем "бриллиантовой кнопки" медиаплатформы", - говорится в сообщении.За первые 12 часов мультфильм посмотрело почти 350 тысяч зрителей."Запуск мультфильма в разрешении 4К отождествляет новую веху в истории YouTube, которая еще раз демонстрирует наше стремление постоянно поднимать планку качества контента, доступного на платформе, и предоставлять нашим пользователям лучший в своем роде опыт просмотра, применяя новые технологии с нашим давним партнером-компанией Animaccord", - приводит пресс-служба слова директор детского/семейного развлекательного и образовательного направления Google/YouTube EMEA и управляющего директора международного направления YouTube Kids Грегори Дрея.Мультфильм "Маша и Медведь" переведен на 42 языка. Весной 2020 года "Маша и Медведь" вошли<a href="https://ria.ru/20200525/1571974614.html" target="_blank"> в топ-5 самых востребованных детских шоу</a> в мире в период пандемии (Parrot Analytics, май 2020), а также <a href="https://ria.ru/20200728/1575019060.html" target="_blank">в топ-5 любимых</a> развлекательных брендов в мире (Kidz Global, весна 2020). "Маша и Медведь" - это единственный российский анимационный проект, который на сегодняшний день удостоен четырех "бриллиантовых кнопок" - наград YouTube. Аудитория английского канала сегодня насчитывает более 17 миллионов подписчиков.
https://ria.ru/20200601/1572165835.html
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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кино и сериалы, новости культуры, маша и медведи, youtube

Опубликован первый эпизод нового сезона "Маши и Медведя" на английском

00:23 05.09.2020
239
© Анимационная студия "Анимаккорд" (2009 – ...)Кадр из мультфильма "Маша и Медведь"
Кадр из мультфильма Маша и Медведь - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© Анимационная студия "Анимаккорд" (2009 – ...)
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Первый эпизод нового сезона российского сериала "Маша и Медведь" появился в пятницу на официальном YouTube-канале мультфильма для англоязычной аудитории, в первые 12 часов его посмотрели почти 350 тысяч пользователей, сообщила пресс-служба компании Animaccord.
"Новый сезон российского анимационного сериала "Маша и Медведь"... будет впервые доступен для англоязычной аудитории на YouTube - YouTube Kids в формате 4К. Первый эпизод "Что внутри?" запускается 4 сентября на официальном английском YouTube-канале, который в декабре 2019 года стал обладателем "бриллиантовой кнопки" медиаплатформы", - говорится в сообщении.
За первые 12 часов мультфильм посмотрело почти 350 тысяч зрителей.
"Запуск мультфильма в разрешении 4К отождествляет новую веху в истории YouTube, которая еще раз демонстрирует наше стремление постоянно поднимать планку качества контента, доступного на платформе, и предоставлять нашим пользователям лучший в своем роде опыт просмотра, применяя новые технологии с нашим давним партнером-компанией Animaccord", - приводит пресс-служба слова директор детского/семейного развлекательного и образовательного направления Google/YouTube EMEA и управляющего директора международного направления YouTube Kids Грегори Дрея.
Мультфильм "Маша и Медведь" переведен на 42 языка. Весной 2020 года "Маша и Медведь" вошли в топ-5 самых востребованных детских шоу в мире в период пандемии (Parrot Analytics, май 2020), а также в топ-5 любимых развлекательных брендов в мире (Kidz Global, весна 2020). "Маша и Медведь" - это единственный российский анимационный проект, который на сегодняшний день удостоен четырех "бриллиантовых кнопок" - наград YouTube. Аудитория английского канала сегодня насчитывает более 17 миллионов подписчиков.
Кадр из мультфильма Маша и Медведь - РИА Новости, 1920, 01.06.2020
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КультураКино и сериалыНовости культурыМаша и МедведиYouTube
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