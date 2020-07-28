https://ria.ru/20200728/1575019060.html
Мультсериал "Маша и Медведь" вошел в пятерку любимых детских шоу в мире
Российский анимационный сериал "Маша и Медведь" вошел в пятерку самых любимых детских развлекательных брендов в мире, согласно исследованию международной... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T07:25
2020-07-28T09:47
анимаккорд
культура
весь мир
общество
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https://ria.ru/20200411/1569893525.html
Ксения Александровна
Разрушающий мультфильм для ребенка! Маша постоянно проявляет неуважительное отношение к Медведю (образ сакрального для нашей страны животного, и образ отца) и безнаказанно нарушает социальные нормы, То есть, отец не является авторитетом, отца можно использовать как угодно. Маша не умеет сочувствовать и даже свою собственную боль, например, при падении, она не переживает, не воспринимает критику, к состоянию окружающих относится равнодушно. Нам преподнесли девочку, неспособную любить! В Маше нет того, что лежит в основе женского начала — принятия, сочувствия и нежности. Дети-это же подражатели!Берегитесь дети, девочки, будущие женщины, которым показывают этот мультфильм!
63
Егор Панкратов
Молодцы создатели!
40
8
весь мир
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анимаккорд, весь мир, общество