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Мультсериал "Маша и Медведь" вошел в пятерку любимых детских шоу в мире
Российский анимационный сериал "Маша и Медведь" вошел в пятерку самых любимых детских развлекательных брендов в мире, согласно исследованию международной... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T09:47
анимаккорд
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https://ria.ru/20200411/1569893525.html
Разрушающий мультфильм для ребенка! Маша постоянно проявляет неуважительное отношение к Медведю (образ сакрального для нашей страны животного, и образ отца) и безнаказанно нарушает социальные нормы, То есть, отец не является авторитетом, отца можно использовать как угодно. Маша не умеет сочувствовать и даже свою собственную боль, например, при падении, она не переживает, не воспринимает критику, к состоянию окружающих относится равнодушно. Нам преподнесли девочку, неспособную любить! В Маше нет того, что лежит в основе женского начала — принятия, сочувствия и нежности. Дети-это же подражатели!Берегитесь дети, девочки, будущие женщины, которым показывают этот мультфильм!
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
анимаккорд, весь мир, общество

Мультсериал "Маша и Медведь" вошел в пятерку любимых детских шоу в мире

07:25 28.07.2020 (обновлено: 09:47 28.07.2020)
9608
© Анимационная студия «Анимаккорд»Кадр из мультфильма "Маша и Медведь"
Кадр из мультфильма Маша и Медведь
© Анимационная студия «Анимаккорд»
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Российский анимационный сериал "Маша и Медведь" вошел в пятерку самых любимых детских развлекательных брендов в мире, согласно исследованию международной компании Kidz Global.
Как сообщили в пресс-службе компании Animaccord, производящей этот мультсериал, исследование проходило в апреле 2020 года с выборкой в 60 тысяч респондентов из 43 стран мира.
На базе полученных ответов сериал "Маша и Медведь" вошел в пятерку лидеров в мире (для аудитории девочек 0-6 лет), в Латинской Америке (мальчики/девочки 0-6 лет) и в Европе (мальчики/девочки 0-6 лет).
"Маша и Медведь" переведен на 39 языков, это единственный российский мультсериал, который на сегодняшний день удостоен четырех бриллиантовых "кнопок" — наград YouTube. Количество подписчиков на каждом из каналов — русском, английском, испанском и португальском – превышает отметку в 10 миллионов.
Кадр из мультфильма Маша и Медведь
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Обсудить 8
КультураАнимаккордВесь мирОбщество
Популярные комментарии
Разрушающий мультфильм для ребенка! Маша постоянно проявляет неуважительное отношение к Медведю (образ сакрального для нашей страны животного, и образ отца) и безнаказанно нарушает социальные нормы, То есть, отец не является авторитетом, отца можно использовать как угодно. Маша не умеет сочувствовать и даже свою собственную боль, например, при падении, она не переживает, не воспринимает критику, к состоянию окружающих относится равнодушно. Нам преподнесли девочку, неспособную любить! В Маше нет того, что лежит в основе женского начала — принятия, сочувствия и нежности. Дети-это же подражатели!Берегитесь дети, девочки, будущие женщины, которым показывают этот мультфильм!
28 июля, 08:53
КАКсения Александровна
27621126
Молодцы создатели!
28 июля, 07:28
Егор Панкратов
3510004
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