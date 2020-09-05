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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200905/minsk-1576821027.html
В Минске задержали корреспондента РИА Новости
Корреспондента РИА Новости временно задержали на шествии студентов в Минске вместе с его участниками, но после предъявления документов журналиста выпустили. РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T15:38
2020-09-05T15:38
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
в мире
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<strong>МИНСК, 5 сен - РИА Новости.</strong> Корреспондента РИА Новости временно задержали на шествии студентов в <a href="https://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank">Минске</a> вместе с его участниками, но после предъявления документов журналиста выпустили.В субботу днём возле лингвистического университета собрались около сотни молодых людей, которые протестовали против случившихся накануне в стенах вуза задержаний. Когда к университету приехали несколько экипажей ГАИ, студенты решили двинуться в сторону Комаровского рынка, где была намечена очередная акция оппозиции. Через две сотни метров на проспекте Независимости к обочине припарковались несколько микроавтобусов без опознавательных знаков, из них выскочили силовики и стали задерживать студентов.Корреспондента РИА Новости, снимавшего на мобильный телефон момент задержания, также посадили в транспорт. С ним вместе оказался один студент. В микроавтобусе был человек в штатском с небольшой видеокамерой, снимавший задержанного. После объяснения и предъявления редакционного удостоверения, корреспондента пообещали отпустить, попросив удалить видео, снятое внутри микроавтобуса. Телефон также попросили убрать, разговаривали в корректной форме, доложив по рации о том, что в автобусе оказался представитель СМИ.Кроме водителя, задержанного студента и сотрудника в штатском, внутри находились трое мужчин в комбинезонах цвета хаки, без опознавательных знаков, и в черных масках с прорезями для глаз, шторы на окнах были завешаны. Проехав квартал по кругу, силовики остановились, получив указание проверить находящийся рядом магазин, в котором якобы укрылись протестующие."Только по гражданке идите, смотрите, чтобы случайных не попало", - распорядились из рации. Переписав данные пресс-карты и сняв лицо на видеокамеру, силовики разрешили корреспонденту РИА Новости покинуть микроавтобус.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
https://radiosputnik.ria.ru/20200905/belorussiya-zaderzhaniya-1576820781.html
https://ria.ru/20200904/tikhanovskaya-1576795568.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200905/belorussiya-1576813419.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, в мире

В Минске задержали корреспондента РИА Новости

15:38 05.09.2020
2295
© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники правоохранительных органов у площади Независимости в Минске, где проходит акция протеста
Сотрудники правоохранительных органов у площади Независимости в Минске, где проходит акция протеста - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 5 сен - РИА Новости. Корреспондента РИА Новости временно задержали на шествии студентов в Минске вместе с его участниками, но после предъявления документов журналиста выпустили.
В субботу днём возле лингвистического университета собрались около сотни молодых людей, которые протестовали против случившихся накануне в стенах вуза задержаний. Когда к университету приехали несколько экипажей ГАИ, студенты решили двинуться в сторону Комаровского рынка, где была намечена очередная акция оппозиции. Через две сотни метров на проспекте Независимости к обочине припарковались несколько микроавтобусов без опознавательных знаков, из них выскочили силовики и стали задерживать студентов.
Сотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Минске во время акций протеста - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
Вчера, 15:30
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Корреспондента РИА Новости, снимавшего на мобильный телефон момент задержания, также посадили в транспорт. С ним вместе оказался один студент. В микроавтобусе был человек в штатском с небольшой видеокамерой, снимавший задержанного. После объяснения и предъявления редакционного удостоверения, корреспондента пообещали отпустить, попросив удалить видео, снятое внутри микроавтобуса. Телефон также попросили убрать, разговаривали в корректной форме, доложив по рации о том, что в автобусе оказался представитель СМИ.
Кроме водителя, задержанного студента и сотрудника в штатском, внутри находились трое мужчин в комбинезонах цвета хаки, без опознавательных знаков, и в черных масках с прорезями для глаз, шторы на окнах были завешаны. Проехав квартал по кругу, силовики остановились, получив указание проверить находящийся рядом магазин, в котором якобы укрылись протестующие.
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 18:23Протесты в Белоруссии
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"Только по гражданке идите, смотрите, чтобы случайных не попало", - распорядились из рации. Переписав данные пресс-карты и сняв лицо на видеокамеру, силовики разрешили корреспонденту РИА Новости покинуть микроавтобус.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
Участники протестов на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
Вчера, 11:14
Стали спокойнее: новые данные МВД Белоруссии о задержанных на протестах
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскВ мире
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