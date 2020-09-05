Создание Госсовета укрепило основы государственности, считает Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Создание в России Госсовета позволило укрепить федеративные основы российской государственности, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в эфире телеканала "Россия 24".
"Девяностые годы прошли под знаком кризиса российского федерализма", - сказала парламентарий. По ее словам, создание Госсовета, в состав которого вошли главы регионов, "позволило преодолеть кризис, укрепить федеративные основы российской государственности, восстановить дееспособность власти".
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Спикер подчеркнула, что в рамках Госсовета идет много дискуссий, "круглых столов", обсуждение происходит, что называется, "на земле". "Работу Госсовета ощущают в субъектах РФ", - отметила Матвиенко.
Двадцатилетие подписания указа президента РФ Владимира Путина о Госсовете отмечалось 1 сентября. Госсовет является совещательным органом, содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти. Членами Госсовета являются председатель Совета Федерации РФ, председатель Государственной Думы РФ, полномочные представители президента РФ в федеральных округах, высшие должностные лица субъектов, руководители фракций в Госдуме РФ. По решению президента РФ в состав Госсовета могут быть включены лица, замещавшие должности высших должностных лиц субъектов РФ и имеющие большой опыт публичной деятельности.
В ближайшее время Госсовет ждут перемены: уже осенью в Госдуму планируется внести проект закона, где пропишут новый статус органа в соответствии с принятыми поправками в конституцию.