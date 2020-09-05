https://ria.ru/20200905/matvienko-1576815735.html

Создание Госсовета укрепило основы государственности, считает Матвиенко

Создание в России Госсовета позволило укрепить федеративные основы российской государственности, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в эфире телеканала... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T12:22

2020-09-05T12:22

2020-09-05T12:22

валентина матвиенко

совет федерации рф

госдума рф

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Создание в России Госсовета позволило укрепить федеративные основы российской государственности, заявила спикер Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a> в эфире телеканала <a href="https://www.vesti.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>."Девяностые годы прошли под знаком кризиса российского федерализма", - сказала парламентарий. По ее словам, создание Госсовета, в состав которого вошли главы регионов, "позволило преодолеть кризис, укрепить федеративные основы российской государственности, восстановить дееспособность власти".Спикер подчеркнула, что в рамках Госсовета идет много дискуссий, "круглых столов", обсуждение происходит, что называется, "на земле". "Работу Госсовета ощущают в субъектах РФ", - отметила Матвиенко.Двадцатилетие подписания указа президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> о Госсовете отмечалось 1 сентября. Госсовет является совещательным органом, содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти. Членами Госсовета являются председатель <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> РФ, председатель Государственной Думы РФ, полномочные представители президента РФ в федеральных округах, высшие должностные лица субъектов, руководители фракций в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуме РФ</a>. По решению президента РФ в состав Госсовета могут быть включены лица, замещавшие должности высших должностных лиц субъектов РФ и имеющие большой опыт публичной деятельности.В ближайшее время Госсовет ждут перемены: уже осенью в Госдуму планируется внести проект закона, где пропишут новый статус органа в соответствии с принятыми поправками в конституцию.

https://ria.ru/20200905/gossovet-1576815448.html

https://ria.ru/20200905/gossovet-1576814947.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валентина матвиенко, совет федерации рф, госдума рф, владимир путин, политика