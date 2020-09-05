https://ria.ru/20200905/lugovoy-1576812713.html

Депутат Луговой оценил запись перехваченного разговора о Навальном

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой заявил РИА Новости, что склонен доверять записи разговора Берлина и Варшавы,... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T10:53

2020-09-05T10:53

2020-09-05T10:53

госпитализация алексея навального

александр лукашенко

андрей луговой

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

польша

москва

белоруссия

берлин (город)

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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Lugovojj/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Луговой</a> заявил РИА Новости, что склонен доверять записи разговора <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> и <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшавы</a>, якобы перехваченного белорусской разведкой, где идет речь об "отравлении" российского оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>.Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> в четверг сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина по ситуации вокруг Навального, пообещал передать запись российским спецслужбам. Запись разговора была продемонстрирована в эфире белорусского госканала ОНТ в пятницу вечером. На ней на английском языке общаются двое мужчин (идет расшифровка на русском), касаясь ситуации с Навальным. Названный представителем ФРГ говорит, что подтверждение "отравления" не так важно - на войне "всякие методы хороши". Говоря о ситуации в Белоруссии, названный абонентом из <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> называет Лукашенко "крепким орешком", а силовиков - профессиональными и организованными. Он также говорит о том, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> надо отбить охоту "совать нос в дела" Белоруссии."У меня какие-то сомнения есть, как у любого человека. Но я еще до появления этой записи говорил, что вся история с Навальным, когда немцы говорили, что его отравили, она вызывала улыбку. Но после того, как все начали дружно выдумывать кучу разных других историй, для меня совершенно очевидно, что это провокация, я не знаю, со стороны ли это <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> или немцев ввели в заблуждение или со стороны американцев, или англичан. Я думаю, что в контексте этом я склонен доверять этой записи, тем более возможность перехвата такого разговора у военной электронной разведки существует", - сказал Луговой.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков.

https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576804831.html

https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576801535.html

https://ria.ru/20200904/audiozapis-1576803907.html

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польша

москва

белоруссия

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, александр лукашенко, андрей луговой, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, польша, москва, белоруссия, берлин (город), в мире