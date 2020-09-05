Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200905/lugovoy-1576812713.html
Депутат Луговой оценил запись перехваченного разговора о Навальном
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой заявил РИА Новости, что склонен доверять записи разговора Берлина и Варшавы,... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T10:53
2020-09-05T10:53
госпитализация алексея навального
александр лукашенко
андрей луговой
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
польша
москва
белоруссия
берлин (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150759/09/1507590972_0:0:3193:1796_1400x0_80_0_0_ae4353a96e04f7fd0c89d79754737070.jpg
<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Lugovojj/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Луговой</a> заявил РИА Новости, что склонен доверять записи разговора <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> и <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшавы</a>, якобы перехваченного белорусской разведкой, где идет речь об "отравлении" российского оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>.Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> в четверг сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина по ситуации вокруг Навального, пообещал передать запись российским спецслужбам. Запись разговора была продемонстрирована в эфире белорусского госканала ОНТ в пятницу вечером. На ней на английском языке общаются двое мужчин (идет расшифровка на русском), касаясь ситуации с Навальным. Названный представителем ФРГ говорит, что подтверждение "отравления" не так важно - на войне "всякие методы хороши". Говоря о ситуации в Белоруссии, названный абонентом из <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> называет Лукашенко "крепким орешком", а силовиков - профессиональными и организованными. Он также говорит о том, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> надо отбить охоту "совать нос в дела" Белоруссии."У меня какие-то сомнения есть, как у любого человека. Но я еще до появления этой записи говорил, что вся история с Навальным, когда немцы говорили, что его отравили, она вызывала улыбку. Но после того, как все начали дружно выдумывать кучу разных других историй, для меня совершенно очевидно, что это провокация, я не знаю, со стороны ли это <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> или немцев ввели в заблуждение или со стороны американцев, или англичан. Я думаю, что в контексте этом я склонен доверять этой записи, тем более возможность перехвата такого разговора у военной электронной разведки существует", - сказал Луговой.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков.
https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576804831.html
https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576801535.html
https://ria.ru/20200904/audiozapis-1576803907.html
11
польша
москва
белоруссия
берлин (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/150759/09/1507590972_462:0:3193:2048_1400x0_80_0_0_c6bed24d67c635f5f0017673ec7f3587.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госпитализация алексея навального, александр лукашенко, андрей луговой, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, польша, москва, белоруссия, берлин (город), в мире

Депутат Луговой оценил запись перехваченного разговора о Навальном

10:53 05.09.2020
7102
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧлен комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой
Член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой заявил РИА Новости, что склонен доверять записи разговора Берлина и Варшавы, якобы перехваченного белорусской разведкой, где идет речь об "отравлении" российского оппозиционера Алексея Навального.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина по ситуации вокруг Навального, пообещал передать запись российским спецслужбам. Запись разговора была продемонстрирована в эфире белорусского госканала ОНТ в пятницу вечером. На ней на английском языке общаются двое мужчин (идет расшифровка на русском), касаясь ситуации с Навальным. Названный представителем ФРГ говорит, что подтверждение "отравления" не так важно - на войне "всякие методы хороши". Говоря о ситуации в Белоруссии, названный абонентом из Польши называет Лукашенко "крепким орешком", а силовиков - профессиональными и организованными. Он также говорит о том, что Москве надо отбить охоту "совать нос в дела" Белоруссии.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
Вчера, 22:21
В Совфеде оценили появление записи разговора о Навальном
"У меня какие-то сомнения есть, как у любого человека. Но я еще до появления этой записи говорил, что вся история с Навальным, когда немцы говорили, что его отравили, она вызывала улыбку. Но после того, как все начали дружно выдумывать кучу разных других историй, для меня совершенно очевидно, что это провокация, я не знаю, со стороны ли это Германии или немцев ввели в заблуждение или со стороны американцев, или англичан. Я думаю, что в контексте этом я склонен доверять этой записи, тем более возможность перехвата такого разговора у военной электронной разведки существует", - сказал Луговой.
"Поэтому я не думаю, что Лукашенко проявлял безответственность, тем более эту запись можно проверить, ее можно направить на экспертизу и вообще. Поэтому я склонен доверять тому, что сказал президент Белоруссии", - добавил депутат.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Запись перехваченного разговора между Варшавой и Берлином про отравление Навального - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
Вчера, 20:40
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
Вчера, 21:43
Эксперт оценил публикацию записи разговора Берлина и Варшавы о Навальном
75703111
Обсудить 11
Госпитализация Алексея НавальногоАлександр ЛукашенкоАндрей ЛуговойАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФПольшаМоскваБелоруссияБерлин (город)В мире
Рекомендуем
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили запись разговора Берлина и Варшавы о Навальном
Судно, выброшенное на берег в результате тайфуна Майсак. Стоп-кадр видео
Выброшенный на берег Приморья "корабль-призрак" взяли под охрану
Украинская военная техника на Донбассе
Глава ДНР приказал уничтожить сооружения ВСУ у линии разграничения
Студенты Белорусского государственного медицинского университета на акции протеста в Минске
В Белоруссии на акциях протеста в пятницу задержали более 40 человек
Строительство газопровода Северный поток-2
В Германии оценили последствия отказа от "Северного потока — 2"
Протесты в Висконсине, США
В Детройте полиции запретили использовать дубинки и газ в ходе протестов
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
Тихановская приедет в Варшаву 9 сентября
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин рассказал, кто первым получит вакцину от коронавируса
Экс-директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Владислав Любый
Умер экс-директор РАМТ Владислав Любый
Пхеньян
В КНДР чиновников накажут за "формализм" при подготовке к тайфуну
Автомобили на Московской кольцевой автомобильной дороге
Вступили в силу новые правила расчета стоимости ОСАГО
Продажа лекарств в аптеке
Правительство получило право устанавливать предельные цены на лекарства
Продюсер Андрей Разин
Разин задумался о "злом роке" после смерти солистов "Ласкового мая"
Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
В России выявили 5205 новых случаев заражения коронавирусом
Запись перехваченного разговора между Варшавой и Берлином про отравление Навального
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:26Ургант спародировал Лукашенко в бронежилете с автоматом
11:08В Детройте полиции запретили использовать дубинки и газ в ходе протестов
10:53Депутат Луговой оценил запись перехваченного разговора о Навальном
10:49В Белоруссии на акциях протеста в пятницу задержали более 40 человек
10:44Правительство получило право устанавливать предельные цены на лекарства
10:42В России за сутки умерли 110 человек с коронавирусом
10:40Собянин рассказал, кто первым получит вакцину от коронавируса
10:39Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
10:38В Москве выявили 671 новый случай заражения коронавирусом
10:34В России выписали 5379 человек после COVID-19 за сутки
10:33В России выявили 5205 новых случаев заражения коронавирусом
10:27Выброшенный на берег Приморья "корабль-призрак" взяли под охрану
10:25В Госдуме оценили запись разговора Берлина и Варшавы о Навальном
10:23В КНДР чиновников накажут за "формализм" при подготовке к тайфуну
10:12Полиция задержала 15 участников акции против карантина в Мельбурне
10:10Стали известны правила въезда россиян в Египет, ОАЭ и на Мальдивы
09:57Глава ДНР приказал уничтожить сооружения ВСУ у линии разграничения
09:38Правительство выделило еще миллиард рублей на лекарства для льготников
09:30Эксперт рассказал, как мессенджеры изменят деловую коммуникацию
09:20Умер экс-директор РАМТ Владислав Любый
Лента новостейМолния