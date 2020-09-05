Депутат Луговой оценил запись перехваченного разговора о Навальном
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧлен комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой
Член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой заявил РИА Новости, что склонен доверять записи разговора Берлина и Варшавы, якобы перехваченного белорусской разведкой, где идет речь об "отравлении" российского оппозиционера Алексея Навального.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина по ситуации вокруг Навального, пообещал передать запись российским спецслужбам. Запись разговора была продемонстрирована в эфире белорусского госканала ОНТ в пятницу вечером. На ней на английском языке общаются двое мужчин (идет расшифровка на русском), касаясь ситуации с Навальным. Названный представителем ФРГ говорит, что подтверждение "отравления" не так важно - на войне "всякие методы хороши". Говоря о ситуации в Белоруссии, названный абонентом из Польши называет Лукашенко "крепким орешком", а силовиков - профессиональными и организованными. Он также говорит о том, что Москве надо отбить охоту "совать нос в дела" Белоруссии.
"У меня какие-то сомнения есть, как у любого человека. Но я еще до появления этой записи говорил, что вся история с Навальным, когда немцы говорили, что его отравили, она вызывала улыбку. Но после того, как все начали дружно выдумывать кучу разных других историй, для меня совершенно очевидно, что это провокация, я не знаю, со стороны ли это Германии или немцев ввели в заблуждение или со стороны американцев, или англичан. Я думаю, что в контексте этом я склонен доверять этой записи, тем более возможность перехвата такого разговора у военной электронной разведки существует", - сказал Луговой.
"Поэтому я не думаю, что Лукашенко проявлял безответственность, тем более эту запись можно проверить, ее можно направить на экспертизу и вообще. Поэтому я склонен доверять тому, что сказал президент Белоруссии", - добавил депутат.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков.