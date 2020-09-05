Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200905/koronavirus-1576828522.html
Шойгу рассказал о самочувствии после прививки от COVID-19
Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что хорошо себя чувствует после того, как сделал прививку от коронавируса. РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T21:15
2020-09-05T22:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей шойгу
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576793306_0:0:1281:720_1400x0_80_0_0_60d3c5b2b1c7a8e602e0f314be6708cc.jpg
<strong>МОСКВА, 5 сен – РИА Новости.</strong> Министр обороны <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a> сообщил, что хорошо себя чувствует после того, как сделал прививку от коронавируса."Чтобы развеять последние сомнения, начали с себя. Но не столько для того, чтобы показать личным примером, что это безопасно, что это эффективно и это намного упрощает жизнь", - сказал он в эфире телеканала <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>.Шойгу отметил, что чувствует себя "вполне нормально". "У меня не было ни повышения температуры, ни каких-то других побочных проявлений. Рекомендую всем пройти эту вакцинацию", - добавил министр.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
а ВВП вакцину сделали? или все еще боитесь? )))
38
Чего-то зачастил Шойгу в новостях.... Начали раскрутку. Уж не рокировочка ли нас ждёт...
23
11
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576793306_143:0:1103:720_1400x0_80_0_0_e94116bdc429da8d078bca1d36ebb2bd.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей шойгу, общество

Шойгу рассказал о самочувствии после прививки от COVID-19

21:15 05.09.2020 (обновлено: 22:11 05.09.2020)
5608
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу сделал прививку от CoViD-19. Стоп-кадр видео
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сделал прививку от CoViD-19. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что хорошо себя чувствует после того, как сделал прививку от коронавируса.
"Чтобы развеять последние сомнения, начали с себя. Но не столько для того, чтобы показать личным примером, что это безопасно, что это эффективно и это намного упрощает жизнь", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
Шойгу отметил, что чувствует себя "вполне нормально". "У меня не было ни повышения температуры, ни каких-то других побочных проявлений. Рекомендую всем пройти эту вакцинацию", - добавил министр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
1381111336
Обсудить 11
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ШойгуОбщество
Популярные комментарии
а ВВП вакцину сделали? или все еще боитесь? )))
5 сентября, 21:17
Damir AlievDamir Aliev
14300021
Чего-то зачастил Шойгу в новостях.... Начали раскрутку. Уж не рокировочка ли нас ждёт...
5 сентября, 21:24
Влад ТёплыйстанВлад Тёплыйстан
6122111
Рекомендуем
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Bloomberg узнало о решении Меркель по "Северному потоку — 2"
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Адвокат Ефремова назвал вероятный срок заключения актера
Путин прокатил Урганта на машине
Путин "прокатил" Урганта на машине
Телеведущая Александра Ливанская
Умерла телеведущая Александра Ливанская
Военнослужащие армии Украины
Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе
Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
Рошаль написал письмо немецким врачам из-за ситуации с Навальным
Телеведущая Елена Летучая
Банковский счет Елены Летучей арестовали из-за долга
Актер Жерар Депардье
Жерар Депардье принял православие
Дерматолог осматривает родинку пациентки
Названы предсказывающие рак изменения родинок
Доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова во время мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
Доверенное лицо Тихановской Ковалькова покинула Белоруссию
Марьяна Ро
В Москве избили популярную блогершу
Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл
Россиянин потребовал от Наоми Кэмпбелл вернуть долги
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко назвал главную проблему Белоруссии
Иван Охлобыстин
Охлобыстин назвал ситуацию с Ефремовым "инсценированным суицидом"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время осмотра экспозиции выставки вооружений Международного военно-технического форума Армия-2020
Шойгу рассказал о реакции НАТО на предложение снизить число учений
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Российскую ракету на смену украинскому "Зениту" начнут делать в 2021 году
02:07Эксперт рассказал, как работа смартфона отражается на памяти человека
02:03Стало известно, как избавиться от "синдрома стервозного лица"
01:54В США вуз отстранил от работы преподавателя, притворявшуюся чернокожей
01:35В ФРГ призвали не сужать тему об инциденте с Навальным до "Nord Stream 2"
01:17Германия ожидает от России действий по делу Навального в "ближайшие дни"
00:30На озере в Техасе несколько лодок затонули на параде в поддержку Трампа
00:27В Ленобласти грузовик сбил пешехода, опрокинулся и залил дорогу мазутом
23:03В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
22:56Шойгу рассказал о реакции НАТО на предложение снизить число учений
22:50НАТО хочет вернуться к противостоянию времен холодной войны, заявил Шойгу
22:48Западные СМИ развернули масштабную кампанию против России, заявил Шойгу
22:45Шойгу объяснил, почему России нужно совершенствовать боевые возможности
22:36Премьер-министр Саксонии призвал достроить "Северный поток — 2"
22:28Шойгу заявил об активизации разведки НАТО
22:25Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса
21:55Собянин пожелал москвичам смотреть в будущее с оптимизмом
21:52Шойгу заявил о возросшей активности иностранных кораблей в Черном море
21:47Рошаль написал письмо немецким врачам из-за ситуации с Навальным
21:15Шойгу рассказал о самочувствии после прививки от COVID-19
Лента новостейМолния