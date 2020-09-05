https://ria.ru/20200905/koronavirus-1576828522.html

Шойгу рассказал о самочувствии после прививки от COVID-19

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что хорошо себя чувствует после того, как сделал прививку от коронавируса. РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T21:15

2020-09-05T21:15

2020-09-05T22:11

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей шойгу

общество

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<strong>МОСКВА, 5 сен – РИА Новости.</strong> Министр обороны <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a> сообщил, что хорошо себя чувствует после того, как сделал прививку от коронавируса."Чтобы развеять последние сомнения, начали с себя. Но не столько для того, чтобы показать личным примером, что это безопасно, что это эффективно и это намного упрощает жизнь", - сказал он в эфире телеканала <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>.Шойгу отметил, что чувствует себя "вполне нормально". "У меня не было ни повышения температуры, ни каких-то других побочных проявлений. Рекомендую всем пройти эту вакцинацию", - добавил министр.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

Damir Aliev а ВВП вакцину сделали? или все еще боитесь? ))) 38

Влад Тёплыйстан Чего-то зачастил Шойгу в новостях.... Начали раскрутку. Уж не рокировочка ли нас ждёт... 23

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей шойгу, общество