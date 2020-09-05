https://ria.ru/20200905/koronavirus-1576816966.html

Эксперт оценил опасность заражения коронавирусом от летучих мышей

Живущие в России летучие мыши не являются переносчиками трех видов COVID-19, опасных для людей, при встрече с ними есть, скорее, риск заразиться бешенством, но... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T13:10

2020-09-05T13:10

2020-09-05T13:10

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

московская область (подмосковье)

воронеж

общество

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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Живущие в России летучие мыши не являются переносчиками трех видов COVID-19, опасных для людей, при встрече с ними есть, скорее, риск заразиться бешенством, но он тоже ниже, чем, например, от укуса кошки или собаки, таких случаев было чуть более десяти за последние 50 лет, рассказал РИА Новости кандидат биологических наук, научный сотрудник кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ Илья Артюшин.Ранее в соцсетях появилась информация, что в центре Москвы в помещение залетела летучая мышь. В пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды сообщили РИА Новости, что опасности в этом нет."В реальности коронавирусов, как таковых, их больше сотни, разных генетических линий, а скорее всего несколько сотен, и из них опасны для человека только три. И они циркулируют не в популяциях тех видов, которые есть в нашей фауне... Поэтому вероятность получить именно такой коронавирус от летучей мыши, один из трех известных, можно считать, что ее почти нет. Понятно, что разное бывает, мы многое не знаем, но это крайне маловероятное событие", - рассказал Артюшин.Он также добавил, что те коронавирусы, которые сейчас известны как патогенные для человека, они скорее передавались от рукокрылых через промежуточных хозяев, а не напрямую. По его словам, прямая передача вируса от летучей мыши человеку - непростое дело. Чтобы она произошла, необходимо совершить "что-то экстраординарное, как-то получить большую дозу этого вируса" - съесть сырое животное или долгое время контактировать с большим количеством помета, не используя средства защиты."Какой-то контакт, когда мышь залетела к вам в комнату, вы ее поймали тряпкой и выпустили в окно, он с исчезающе малой вероятностью может привести к передаче вируса. Понятно, что не стоит лишний раз экспериментировать, и, если вам нужно убрать полуметровый слой помета на чердаке или в ремонтируемом доме, наденьте респиратор, старайтесь минимизировать контакт", - уточняет Артюшин.Он отметил, что соблюдать разумные меры гигиены при обращении с дикими животными - в любом случае хорошая идея."В реальности зафиксированных случаев передачи чего бы то ни было от рукокрылых людям в России очень мало. И это исключительно, насколько мне известно, вирус бешенства, соответственно таких случаев за все время наблюдения, с 1970-х годов чуть больше десятка", - отметил эксперт.По его словам, вероятность получить какой-нибудь вирус от грызуна, обычной домовой мыши или крысы, значительно выше. На порядок более вероятно будучи укушенным кошкой или собакой на улице получить от них вирус бешенства, чем от контакта с рукокрылыми.Артюшин также добавил, что информации о том, что от летучих мышей передавались какие-то вирусы, кроме бешенства, очень мало, поскольку если они и были, то не вызывали каких-то страшных последствий - фатальных исходов, тяжелых лихорадок."Видимо, это тоже либо вовсе не происходит, либо происходит крайне редко, иначе мы бы об этом просто знали, у нас была медицинская статистика. И тут опять же, грызуны в этом смысле значительно опаснее, потому что и геморрагические лихорадки, и всяческие бактериальные патогены от них передаются куда охотнее людям", - считает эксперт.Он также отметил, что, если к вам в дом попала летучая мышь, не стоит паниковать. Необходимо в толстых перчатках или с помощью толстой тряпки, поймать животное и поместить в контейнер, не допуская с ним прямого контакта, и передать компетентным людям. Если животное ранено или оказалось у вас дома зимой, в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> его может принять центр реабилитации рукокрылых при Московском зоопарке, подобные организации есть в <a href="http://ria.ru/location_Voronezh/" target="_blank" data-auto="true">Воронеже</a>, <a href="http://ria.ru/location_Volgograd/" target="_blank" data-auto="true">Волгограде</a> и других российских городах. Здоровое животное в теплое время года можно просто выпустить на волю, дождавшись наступления вечера, "оно просто улетит и больше вас не побеспокоит".Ранее сообщалось, что <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> начал исследования на наличие коронавирусов у летучих мышей, которые обитают в разных регионах страны. Ожидается, что это позволит оценить пути распространения вирусов и эпидемические риски.Ученым из Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора удалось собрать большую коллекцию биопроб от летучих мышей разных видов, обитающих в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a>, Воронежской и Волгоградской областях, на побережье <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черного моря</a>. Всего планируется проанализировать пробы более полутысячи особей.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200902/koronavirus-1576615007.html

https://ria.ru/20200901/myshi-1576604962.html

https://ria.ru/20200717/1574505737.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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