https://ria.ru/20200905/karta-1576808636.html

Названы регионы, где сложнее всего расплатиться картой

Россия за последние несколько лет заметно продвинулась в повышении доступности безналичных способов оплаты: по прогнозу ЦБ, по итогам 2020 года их доля в... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T07:10

2020-09-05T07:10

2020-09-05T10:58

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

москва

экономика

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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">Россия </a>за последние несколько лет заметно продвинулась в повышении доступности безналичных способов оплаты: по прогнозу <a href="https://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF" target="_blank">ЦБ</a>, по итогам 2020 года их доля в розничном обороте составит порядка 70%. Тем не менее все еще остаются регионы, где расплатиться картой в магазине может быть не так просто.Эксперты Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) оценили для РИА Новости, где в России наиболее остро ощущается нехватка платежных терминалов, и объяснили, почему некоторые магазины настаивают на оплате наличными, даже имея терминал.Лидеры и аутсайдерыКак отмечает глава АЭД Виктор Достов, по данным Банка России и <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстата</a> несложно посчитать, сколько платежных терминалов приходится на каждый магазин: в идеале этот показатель должен быть не менее единицы, но в реальности он должен быть даже выше, так как в одном супермаркете обычно как минимум два-три терминала. По словам эксперта, в среднем по стране эта тенденция подтверждается - по три терминала на одну торговую точку, но по регионам ситуация различается.В лидерах предсказуемо оказалась <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a>, говорит Достов: здесь на один магазин в среднем приходится почти 11 терминалов из-за гипермаркетов с большими кассовыми линиями и курьеров с переносными устройствами для приема карт. Наименьшая оснащенность терминалами наблюдается в Кабардино-Балкарии (0,92), Ингушетии (0,36), Дагестане (0,26), Чечне (0,23), подсчитали в АЭД. В остальных регионах эта цифра выше единицы.Отмечается, что статистика сильно зависит от структуры розничного сектора. В Северо-Кавказском федеральном округе на супермаркеты и гипермаркеты приходится всего 1,3% точек, а без учета <a href="http://ria.ru/location_Stavropolskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Ставропольского края</a> - 0,9%, в то время как в Москве - 7%. С другой же стороны, в Тыве, где коэффициент оснащенности терминалами составляет 3,14 (то есть средний по России), гипермаркеты – это тоже только 1% всех магазинов.Причины недооснащенности терминалами могут быть очень разными, говорит эксперт. "Во-первых, где-то может не быть стабильного интернета. Во-вторых, некоторые торговые точки могут не попадать под требование обязательного приема карт – для них прием безналичных платежей не всегда является конкурентным преимуществом. Например, когда большинство покупателей пользуются наличными, потому что работают в сером секторе. И, наконец, есть случаи, когда сама торговая точка предпочитает наличные для уклонения от налогов", - перечисляет Достов."Наличку" впередСамо по себе отсутствие платежного терминала не говорит о невозможности совершить безналичный платеж, поясняет глава АЭД. Например, магазин может принимать платежи переводом на карту, с распространением Системы быстрых платежей этот вариант становится более популярным: у продавца и покупателя могут быть карты разных банков, а перевод по-прежнему бесплатный и мгновенный.Поэтому проблема обычно не в отсутствии терминалов, а в сопутствующих причинах – высокой доле серой экономики, недоступности платежных инструментов, которые, например, можно получить удаленно и мгновенно без идентификации, говорит эксперт."Верно и обратное – даже наличие POS-терминала не гарантирует прием карты, поскольку он может быть постоянно "сломан", то есть продавец склоняет покупателя использовать наличные, чтобы скрыть часть оборота", - указывает Достов.По мнению ассоциации, повышение доступности безналичных способов оплаты должно обеспечиваться за счет равной конкуренции между участниками рынка, в том числе равного доступа участников рынка к Системе быстрых платежей, и упрощения процедур получения платежных инструментов потребителями. Это бы обеспечило органический рост безналичных платежей, подчеркивают эксперты.

https://ria.ru/20200903/banki-1576711087.html

https://ria.ru/20200902/moshennichestvo-1576607985.html

https://ria.ru/20200831/banki-1576541079.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), москва, экономика