https://ria.ru/20200905/gossovet-1576815879.html

Миронов считает возможным участие в Госсовете мэров крупных городов

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает, что в Госсовет могли бы войти мэры крупных российских городов. РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T12:26

2020-09-05T12:26

2020-09-05T12:26

совет федерации рф

павел крашенинников

госдума рф

геннадий зюганов

владимир путин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570693885_0:0:1505:846_1400x0_80_0_0_0f5fe39f56c90eb122fb3e4f140b07a9.jpg

<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Лидер "Справедливой России" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Миронов</a> считает, что в Госсовет могли бы войти мэры крупных российских городов.Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Krasheninnikov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Крашенинников</a> рассказал РИА Новости, что состав Госсовета в новом законе могут расширить, обсуждается вопрос включения в его состав генерального прокурора и председателя Счетной палаты."Я думаю, что сокращать не надо. На самом деле в Кремле места много, а вот коль скоро я увидел слово публичная власть, и опять же мы под публичной властью теперь понимаем в том числе органы местного самоуправления. Я подумал, может быть, мэры крупных городов. Только я, может быть, счел бы (необходимым указать), что это именно мэры избранные, а не сити-менеджеры", - сказал Миронов в эфире телеканала <a href="https://www.vesti.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>.По мнению лидера КПРФ <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Zjuganov/" target="_blank" data-auto="true">Геннадия Зюганова</a>, состав Госсовета может насчитывать более 85 человек. "В принципе он может быть 85 плюс 20 еще, 100-120 человек", - сказал в эфире телеканала политик.Двадцатилетие подписания указа президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> о Госсовете отмечалось 1 сентября. Госсовет является совещательным органом, содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти. Членами Госсовета являются председатель <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> РФ, председатель Государственной Думы РФ, полномочные представители президента РФ в федеральных округах, высшие должностные лица субъектов, руководители фракций в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуме РФ</a>. По решению президента РФ в состав Госсовета могут быть включены лица, замещавшие должности высших должностных лиц субъектов РФ и имеющие большой опыт публичной деятельности.В ближайшее время Госсовет ждут перемены: уже осенью в Госдуму планируется внести проект закона, где пропишут новый статус органа в соответствии с принятыми поправками в конституцию.

https://ria.ru/20200905/matvienko-1576815735.html

https://ria.ru/20200905/gossovet-1576814947.html

2

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, павел крашенинников, госдума рф, геннадий зюганов, владимир путин, политика