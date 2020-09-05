Миронов считает возможным участие в Госсовете мэров крупных городов
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов
Руководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает, что в Госсовет могли бы войти мэры крупных российских городов.
Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал РИА Новости, что состав Госсовета в новом законе могут расширить, обсуждается вопрос включения в его состав генерального прокурора и председателя Счетной палаты.
"Я думаю, что сокращать не надо. На самом деле в Кремле места много, а вот коль скоро я увидел слово публичная власть, и опять же мы под публичной властью теперь понимаем в том числе органы местного самоуправления. Я подумал, может быть, мэры крупных городов. Только я, может быть, счел бы (необходимым указать), что это именно мэры избранные, а не сити-менеджеры", - сказал Миронов в эфире телеканала "Россия 24".
По мнению лидера КПРФ Геннадия Зюганова, состав Госсовета может насчитывать более 85 человек. "В принципе он может быть 85 плюс 20 еще, 100-120 человек", - сказал в эфире телеканала политик.
Двадцатилетие подписания указа президента РФ Владимира Путина о Госсовете отмечалось 1 сентября. Госсовет является совещательным органом, содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти. Членами Госсовета являются председатель Совета Федерации РФ, председатель Государственной Думы РФ, полномочные представители президента РФ в федеральных округах, высшие должностные лица субъектов, руководители фракций в Госдуме РФ. По решению президента РФ в состав Госсовета могут быть включены лица, замещавшие должности высших должностных лиц субъектов РФ и имеющие большой опыт публичной деятельности.
В ближайшее время Госсовет ждут перемены: уже осенью в Госдуму планируется внести проект закона, где пропишут новый статус органа в соответствии с принятыми поправками в конституцию.