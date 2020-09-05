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https://ria.ru/20200905/gossovet-1576815879.html
Миронов считает возможным участие в Госсовете мэров крупных городов
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает, что в Госсовет могли бы войти мэры крупных российских городов. РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T12:26
2020-09-05T12:26
совет федерации рф
павел крашенинников
госдума рф
геннадий зюганов
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Лидер "Справедливой России" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Миронов</a> считает, что в Госсовет могли бы войти мэры крупных российских городов.Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Krasheninnikov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Крашенинников</a> рассказал РИА Новости, что состав Госсовета в новом законе могут расширить, обсуждается вопрос включения в его состав генерального прокурора и председателя Счетной палаты."Я думаю, что сокращать не надо. На самом деле в Кремле места много, а вот коль скоро я увидел слово публичная власть, и опять же мы под публичной властью теперь понимаем в том числе органы местного самоуправления. Я подумал, может быть, мэры крупных городов. Только я, может быть, счел бы (необходимым указать), что это именно мэры избранные, а не сити-менеджеры", - сказал Миронов в эфире телеканала <a href="https://www.vesti.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>.По мнению лидера КПРФ <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Zjuganov/" target="_blank" data-auto="true">Геннадия Зюганова</a>, состав Госсовета может насчитывать более 85 человек. "В принципе он может быть 85 плюс 20 еще, 100-120 человек", - сказал в эфире телеканала политик.Двадцатилетие подписания указа президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> о Госсовете отмечалось 1 сентября. Госсовет является совещательным органом, содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти. Членами Госсовета являются председатель <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> РФ, председатель Государственной Думы РФ, полномочные представители президента РФ в федеральных округах, высшие должностные лица субъектов, руководители фракций в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуме РФ</a>. По решению президента РФ в состав Госсовета могут быть включены лица, замещавшие должности высших должностных лиц субъектов РФ и имеющие большой опыт публичной деятельности.В ближайшее время Госсовет ждут перемены: уже осенью в Госдуму планируется внести проект закона, где пропишут новый статус органа в соответствии с принятыми поправками в конституцию.
https://ria.ru/20200905/matvienko-1576815735.html
https://ria.ru/20200905/gossovet-1576814947.html
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совет федерации рф, павел крашенинников, госдума рф, геннадий зюганов, владимир путин, политика

Миронов считает возможным участие в Госсовете мэров крупных городов

12:26 05.09.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
Руководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает, что в Госсовет могли бы войти мэры крупных российских городов.
Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал РИА Новости, что состав Госсовета в новом законе могут расширить, обсуждается вопрос включения в его состав генерального прокурора и председателя Счетной палаты.
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"Я думаю, что сокращать не надо. На самом деле в Кремле места много, а вот коль скоро я увидел слово публичная власть, и опять же мы под публичной властью теперь понимаем в том числе органы местного самоуправления. Я подумал, может быть, мэры крупных городов. Только я, может быть, счел бы (необходимым указать), что это именно мэры избранные, а не сити-менеджеры", - сказал Миронов в эфире телеканала "Россия 24".
По мнению лидера КПРФ Геннадия Зюганова, состав Госсовета может насчитывать более 85 человек. "В принципе он может быть 85 плюс 20 еще, 100-120 человек", - сказал в эфире телеканала политик.
Двадцатилетие подписания указа президента РФ Владимира Путина о Госсовете отмечалось 1 сентября. Госсовет является совещательным органом, содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти. Членами Госсовета являются председатель Совета Федерации РФ, председатель Государственной Думы РФ, полномочные представители президента РФ в федеральных округах, высшие должностные лица субъектов, руководители фракций в Госдуме РФ. По решению президента РФ в состав Госсовета могут быть включены лица, замещавшие должности высших должностных лиц субъектов РФ и имеющие большой опыт публичной деятельности.
В ближайшее время Госсовет ждут перемены: уже осенью в Госдуму планируется внести проект закона, где пропишут новый статус органа в соответствии с принятыми поправками в конституцию.
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