https://ria.ru/20200905/gossovet-1576814947.html

Володин оценил идею участия контрольно-надзорных органов в Госсовете

Логика в идее о том, чтобы в состав Госсовета вошли представители контрольно-надзорных органов, есть, это надо обсудить, считает председатель Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T11:56

2020-09-05T11:56

2020-09-05T12:01

совет федерации рф

павел крашенинников

госдума рф

владимир путин

вячеслав володин

политика

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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Логика в идее о том, чтобы в состав Госсовета вошли представители контрольно-надзорных органов, есть, это надо обсудить, считает председатель Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a>.Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Krasheninnikov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Крашенинников</a> рассказал РИА Новости, что состав Госсовета в новом законе могут расширить, обсуждается вопрос включения в его состав генерального прокурора и председателя Счетной палаты."А вот что касается надзорных органов, контрольных органов, это надо пообсуждать. Логика в том, что в Госсовете должны принимать участие руководители контрольно-надзорных органов, тоже есть. Иногда проверки постоянные в регионах проводятся не на конечный результат, а для галочки. И здесь также есть необходимость обратной связи, когда глава исполнительной власти региона сможет на равных какие-то вопросы обсуждать с теми, кто осуществляет контроль и надзор", - сказал Володин в эфире телеканала <a href="https://www.vesti.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>.Он отметил важность участия губернаторов в Госсовете. Он пояснил, что Россия - страна с федеративным устройством, а главы регионов могут быть представителями разных партий или беспартийными."Крайне важно, чтобы они участвовали в управлении государством и могли более эффективно представлять своих избирателей уже в федеральных структурах с тем, чтобы с их участием вырабатывались решения. И вот эту задачу Госсовет, созданный президентом <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путиным</a>, решил", - сказал Володин. В целом же, по мнению спикера Госдумы, задача состоит в том, чтобы в законе, который предстоит принять, появились положения о полномочиях, членах Госсовета, форматах работы.Двадцатилетие подписания указа о Госсовете отмечалось 1 сентября. Государственный совет РФ является совещательным органом, содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти. Членами Госсовета являются председатель <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> РФ, председатель Государственной Думы РФ, полномочные представители президента РФ в федеральных округах, высшие должностные лица субъектов, руководители фракций в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуме РФ</a>. По решению президента РФ в состав Госсовета могут быть включены лица, замещавшие должности высших должностных лиц субъектов РФ и имеющие большой опыт публичной деятельности.В ближайшее время Госсовет ждут перемены: уже осенью в Госдуму планируется внести проект закона, где пропишут новый статус органа в соответствии с принятыми поправками в конституцию. Окончательного решения о том, каким будет обновленный Госсовет, пока нет, но политики и эксперты едины во мнении, что его роль значительно возрастет.

https://ria.ru/20200905/gossovet-1576814786.html

https://ria.ru/20200905/putin-1576814631.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, павел крашенинников, госдума рф, владимир путин, вячеслав володин, политика