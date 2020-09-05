Володин оценил идею участия контрольно-надзорных органов в Госсовете
11:56 05.09.2020 (обновлено: 12:01 05.09.2020)
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© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Логика в идее о том, чтобы в состав Госсовета вошли представители контрольно-надзорных органов, есть, это надо обсудить, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал РИА Новости, что состав Госсовета в новом законе могут расширить, обсуждается вопрос включения в его состав генерального прокурора и председателя Счетной палаты.
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"А вот что касается надзорных органов, контрольных органов, это надо пообсуждать. Логика в том, что в Госсовете должны принимать участие руководители контрольно-надзорных органов, тоже есть. Иногда проверки постоянные в регионах проводятся не на конечный результат, а для галочки. И здесь также есть необходимость обратной связи, когда глава исполнительной власти региона сможет на равных какие-то вопросы обсуждать с теми, кто осуществляет контроль и надзор", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил важность участия губернаторов в Госсовете. Он пояснил, что Россия - страна с федеративным устройством, а главы регионов могут быть представителями разных партий или беспартийными.
"Крайне важно, чтобы они участвовали в управлении государством и могли более эффективно представлять своих избирателей уже в федеральных структурах с тем, чтобы с их участием вырабатывались решения. И вот эту задачу Госсовет, созданный президентом Путиным, решил", - сказал Володин. В целом же, по мнению спикера Госдумы, задача состоит в том, чтобы в законе, который предстоит принять, появились положения о полномочиях, членах Госсовета, форматах работы.
Двадцатилетие подписания указа о Госсовете отмечалось 1 сентября. Государственный совет РФ является совещательным органом, содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти. Членами Госсовета являются председатель Совета Федерации РФ, председатель Государственной Думы РФ, полномочные представители президента РФ в федеральных округах, высшие должностные лица субъектов, руководители фракций в Госдуме РФ. По решению президента РФ в состав Госсовета могут быть включены лица, замещавшие должности высших должностных лиц субъектов РФ и имеющие большой опыт публичной деятельности.
В ближайшее время Госсовет ждут перемены: уже осенью в Госдуму планируется внести проект закона, где пропишут новый статус органа в соответствии с принятыми поправками в конституцию. Окончательного решения о том, каким будет обновленный Госсовет, пока нет, но политики и эксперты едины во мнении, что его роль значительно возрастет.