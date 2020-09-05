https://ria.ru/20200905/gosduma-1576811736.html

В Госдуме оценили запись разговора Берлина и Варшавы о Навальном

Запись разговора представителей Варшавы и Берлина об оппозиционере Алексее Навальном надо проверить на подлинность, но она производит впечатление достоверной,... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T10:25

2020-09-05T10:25

2020-09-05T11:08

леонид калашников

александр лукашенко

белоруссия

госпитализация алексея навального

алексей навальный

госдума рф

польша

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156016/27/1560162765_0:0:2778:1563_1400x0_80_0_0_b9206484393bf90fb023a63b7b10d141.jpg

<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Запись разговора представителей Варшавы и Берлина об оппозиционере <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексее Навальном</a> надо проверить на подлинность, но она производит впечатление достоверной, сказал РИА Новости глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по делам СНГ <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Kalashnikov/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Калашников</a>.Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> в четверг сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина по ситуации вокруг Навального, пообещал передать запись российским спецслужбам. Белорусский гостелеканал ОНТ в пятницу обнародовал, предположительно, перехваченную аудиозапись разговора. Названный представителем ФРГ на ней говорит, что подтверждение "отравления" не так важно - на войне "всякие методы хороши". Говоря о ситуации в Белоруссии названный представителем <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> называет Лукашенко "крепким орешком", а силовиков - профессиональными и организованными, отмечая, что надо отбить российскому президенту <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> охоту "сунуть нос" в дела Минска и "утопить" его в проблемах РФ."Конечно, надо ее проверить на подлинность. Но это дело уже специальных служб и лабораторий. Но на меня она произвела впечатление как достаточно достоверная, тем более что она была обнародована не нашим государством и не нашими спецслужбами… Думаю, что она подлинная", - заявил Калашников агентству.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее оппозиционера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.

https://ria.ru/20200905/evropa-1576794852.html

https://ria.ru/20200905/tramp-1576807160.html

2

белоруссия

польша

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид калашников, александр лукашенко, белоруссия, госпитализация алексея навального, алексей навальный, госдума рф, польша, германия