В Госдуме оценили запись разговора Берлина и Варшавы о Навальном
10:25 05.09.2020 (обновлено: 11:08 05.09.2020)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Запись разговора представителей Варшавы и Берлина об оппозиционере Алексее Навальном надо проверить на подлинность, но она производит впечатление достоверной, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина по ситуации вокруг Навального, пообещал передать запись российским спецслужбам. Белорусский гостелеканал ОНТ в пятницу обнародовал, предположительно, перехваченную аудиозапись разговора. Названный представителем ФРГ на ней говорит, что подтверждение "отравления" не так важно - на войне "всякие методы хороши". Говоря о ситуации в Белоруссии названный представителем Польши называет Лукашенко "крепким орешком", а силовиков - профессиональными и организованными, отмечая, что надо отбить российскому президенту Владимиру Путину охоту "сунуть нос" в дела Минска и "утопить" его в проблемах РФ.
"Конечно, надо ее проверить на подлинность. Но это дело уже специальных служб и лабораторий. Но на меня она произвела впечатление как достаточно достоверная, тем более что она была обнародована не нашим государством и не нашими спецслужбами… Думаю, что она подлинная", - заявил Калашников агентству.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.