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Туризм
https://ria.ru/20200905/egipet-1576783719.html
Летим в Египет? Что ждет туристов на Красном море
На фоне новостей о возобновлении авиасообщения интерес к путевкам в Египет вырос в несколько раз. Правда, предложений пока нет. В туркомпаниях ждут актуальных... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T08:00
2020-09-05T09:28
туризм
туризм
туристы
маршруты - туризм
хургада
шарм-эш-шейх
стамбул
египет
луксор
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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Светлана Баева. </strong>На фоне новостей о возобновлении авиасообщения интерес к путевкам в Египет вырос в несколько раз. Правда, предложений пока нет. В туркомпаниях ждут актуальных рейсов, а перевозчики обсуждают слоты, уточняют вопросы расписания и безопасности. Впрочем, за последние несколько лет россияне привыкли добираться до Хургады и Шарм-эш-Шейха с пересадками в Каире. О том, что ждет путешественников в стране пирамид и сколько будут стоить поездки туда, — в материале РИА Новости.Авиабилеты уже в продажеЖелающие могут отправиться в Египет и сейчас. Так, билеты в Каир или на курорты и обратно через Стамбул в сентябре-октябре стоят от 24-25 тысяч рублей. Есть, конечно, и предложения подешевле, только их реализация под вопросом. "В конце октября на некоторые даты перелет стоит от девяти-десяти тысяч рублей с пересадкой в Афинах", — уточняют в сервисе путешествий. Но авиасообщение с Грецией пока не открыто.У национального российского перевозчика на конец октября (с 25-го числа) есть билеты на прямые маршруты в Каир, цена — от 11 тысяч рублей в одну сторону. Египетский — тоже готов к полетам, но "<a href="https://ria.ru/20200903/egipet-1576682090.html" target="_blank">ждет</a> указаний от властей по вопросу возобновления рейсов в Россию и условий допуска пассажиров".Скидка — 20 процентов"На примере Турции ожидаем высокий спрос на Египет, ОАЭ, Мальдивы — путешественники соскучились по солнцу, морю и другим странам", — рассказывают в пресс-службе туроператора, организующего поездки на курорты Египта через Каир — единственного на российском рынке.Спрос на такие путешествия был стабильным до пандемии. А групповой наземный трансфер до Хургады и Шарм-эш-Шейха позволил сделать цены довольно привлекательными — от 70 тысяч рублей за неделю на двоих.Эксперты говорят, что отельеры Египта предлагают скидки в 20 процентов относительно прошлогоднего сезона. В общем, шанс, что, по крайней мере в долларовом эквиваленте, стоимость турпакета не вырастет, — есть.Гиды на местах уверяют: цены в кафе, ресторанах, на экскурсии не изменились.Приятная новость не поможет туризмуПравда, пока массового турпотока в Египет нет даже из тех государств, откуда летают чартеры. "Открылись далеко не все отели, есть ограничения заполняемости — 50 процентов максимальной загрузки", — говорит организатор экскурсий Мария Амелина."Открытие Египта станет приятной новостью для его преданных фанатов, но без прямых рейсов на курорты это мало чем поможет массовому туризму, — уверен Евгений Гинзбург, директор по маркетингу сервиса поиска и покупки туров онлайн.Эксперт поясняет, что перелет в Каир подразумевает длительный трансфер на побережье и значительно увеличивает среднюю стоимость путешествия. "В сентябре прошлого года такие туры выбирали менее одного процента наших туристов. А средний чек составлял 105 тысяч рублей", — добавляет он.Тест — да, маска — на усмотрениеТормозят возвращение туристов в Египет и коронавирусные ограничения. До недавнего времени для иностранцев были открыты лишь курорты Южного Синая (Шарм-эш-Шейх, Дахаб и прочие), западного побережья Красного моря (Хургада, Марса Алам) и Марса Матрух на Средиземном море. Там, по словам Марины Амелиной, возобновили все развлекательные экскурсии, предлагают морские прогулки и дайвинг.С началом осени ситуация изменилась. "Все заграничные гости, прилетевшие после 1 сентября с отрицательными тестами на руках, могут посетить Каир и Луксор, — указывают в принимающей компании. — Также туристам регулярно напоминают о необходимости масок в общественных местах".Местные гиды, правда, отмечают, что носить их желательно, но необязательно, исключение — храмы. Штрафовать на сотни долларов, как, например, в ОАЭ, никто не будет.С тестом — другая история, без него в страну не пустят. Сделать его нужно максимум за 72 часа до вылета. Справка должна быть на английском или же переведена и заверена нотариально, если язык оригинала другой."По информации, полученной от нашего принимающего офиса в Египте, власти сделали исключение для туристов, которые не успели пройти тест в стране вылета, — уточняют в пресс-службе туроператора. — Такие путешественники смогут сдать анализ за 30 долларов по прибытии в аэропорт Хургады, Шарм-эш-Шейха, Марса Алама и Табы. Оплата только наличными". Но россиян, направляющихся в Египет напрямую, это не касается, так как речь идет только о курортных воздушных хабах.Без кальянов и детских уголковЕще стоит быть готовым к тому, что в отелях не разрешат вечеринки и общественные мероприятия. Чтобы открыться, каждая гостиница должна была выделить этаж (корпус или несколько соседних номеров) для карантина в случае подозрения на коронавирус или для гостей с легкими формами болезни.В ресторанах сохранился шведский стол, но блюда подают сотрудники при условии сохранения социальной дистанции. Кальян запрещен и закрыты детские уголки.На экскурсиях группы не могут быть больше 25 человек, в автобусах возле каждого пассажира — пустое место. Все, включая водителей, обязаны быть в масках во время поездки.В гробницы или пирамиды пускают по 10-15 посетителей в зависимости от размеров объекта. В Египетском музее на площади Тахрир максимальная проходимость — 200 человек в час, в других — 100.
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туризм, туристы, маршруты - туризм, хургада, шарм-эш-шейх, стамбул, египет, луксор

Летим в Египет? Что ждет туристов на Красном море

08:00 05.09.2020 (обновлено: 09:28 05.09.2020)
2004
© РИА Новости / Надим ЗуауиМестный житель катает туристку вдоль Нила на верблюде
Местный житель катает туристку вдоль Нила на верблюде - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© РИА Новости / Надим Зуауи
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Светлана Баева. На фоне новостей о возобновлении авиасообщения интерес к путевкам в Египет вырос в несколько раз. Правда, предложений пока нет. В туркомпаниях ждут актуальных рейсов, а перевозчики обсуждают слоты, уточняют вопросы расписания и безопасности. Впрочем, за последние несколько лет россияне привыкли добираться до Хургады и Шарм-эш-Шейха с пересадками в Каире. О том, что ждет путешественников в стране пирамид и сколько будут стоить поездки туда, — в материале РИА Новости.

Авиабилеты уже в продаже

Желающие могут отправиться в Египет и сейчас. Так, билеты в Каир или на курорты и обратно через Стамбул в сентябре-октябре стоят от 24-25 тысяч рублей. Есть, конечно, и предложения подешевле, только их реализация под вопросом.
"В конце октября на некоторые даты перелет стоит от девяти-десяти тысяч рублей с пересадкой в Афинах", — уточняют в сервисе путешествий. Но авиасообщение с Грецией пока не открыто.
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У национального российского перевозчика на конец октября (с 25-го числа) есть билеты на прямые маршруты в Каир, цена — от 11 тысяч рублей в одну сторону. Египетский — тоже готов к полетам, но "ждет указаний от властей по вопросу возобновления рейсов в Россию и условий допуска пассажиров".

Скидка — 20 процентов

"На примере Турции ожидаем высокий спрос на Египет, ОАЭ, Мальдивы — путешественники соскучились по солнцу, морю и другим странам", — рассказывают в пресс-службе туроператора, организующего поездки на курорты Египта через Каир — единственного на российском рынке.
Спрос на такие путешествия был стабильным до пандемии. А групповой наземный трансфер до Хургады и Шарм-эш-Шейха позволил сделать цены довольно привлекательными — от 70 тысяч рублей за неделю на двоих.
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Эксперты говорят, что отельеры Египта предлагают скидки в 20 процентов относительно прошлогоднего сезона. В общем, шанс, что, по крайней мере в долларовом эквиваленте, стоимость турпакета не вырастет, — есть.
Гиды на местах уверяют: цены в кафе, ресторанах, на экскурсии не изменились.

Приятная новость не поможет туризму

Правда, пока массового турпотока в Египет нет даже из тех государств, откуда летают чартеры. "Открылись далеко не все отели, есть ограничения заполняемости — 50 процентов максимальной загрузки", — говорит организатор экскурсий Мария Амелина.
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"Открытие Египта станет приятной новостью для его преданных фанатов, но без прямых рейсов на курорты это мало чем поможет массовому туризму, — уверен Евгений Гинзбург, директор по маркетингу сервиса поиска и покупки туров онлайн.
Эксперт поясняет, что перелет в Каир подразумевает длительный трансфер на побережье и значительно увеличивает среднюю стоимость путешествия. "В сентябре прошлого года такие туры выбирали менее одного процента наших туристов. А средний чек составлял 105 тысяч рублей", — добавляет он.

Тест — да, маска — на усмотрение

Тормозят возвращение туристов в Египет и коронавирусные ограничения. До недавнего времени для иностранцев были открыты лишь курорты Южного Синая (Шарм-эш-Шейх, Дахаб и прочие), западного побережья Красного моря (Хургада, Марса Алам) и Марса Матрух на Средиземном море. Там, по словам Марины Амелиной, возобновили все развлекательные экскурсии, предлагают морские прогулки и дайвинг.
С началом осени ситуация изменилась. "Все заграничные гости, прилетевшие после 1 сентября с отрицательными тестами на руках, могут посетить Каир и Луксор, — указывают в принимающей компании. — Также туристам регулярно напоминают о необходимости масок в общественных местах".
Местные гиды, правда, отмечают, что носить их желательно, но необязательно, исключение — храмы. Штрафовать на сотни долларов, как, например, в ОАЭ, никто не будет.
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С тестом — другая история, без него в страну не пустят. Сделать его нужно максимум за 72 часа до вылета. Справка должна быть на английском или же переведена и заверена нотариально, если язык оригинала другой.
"По информации, полученной от нашего принимающего офиса в Египте, власти сделали исключение для туристов, которые не успели пройти тест в стране вылета, — уточняют в пресс-службе туроператора. — Такие путешественники смогут сдать анализ за 30 долларов по прибытии в аэропорт Хургады, Шарм-эш-Шейха, Марса Алама и Табы. Оплата только наличными". Но россиян, направляющихся в Египет напрямую, это не касается, так как речь идет только о курортных воздушных хабах.
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Без кальянов и детских уголков

Еще стоит быть готовым к тому, что в отелях не разрешат вечеринки и общественные мероприятия. Чтобы открыться, каждая гостиница должна была выделить этаж (корпус или несколько соседних номеров) для карантина в случае подозрения на коронавирус или для гостей с легкими формами болезни.
В ресторанах сохранился шведский стол, но блюда подают сотрудники при условии сохранения социальной дистанции. Кальян запрещен и закрыты детские уголки.
На экскурсиях группы не могут быть больше 25 человек, в автобусах возле каждого пассажира — пустое место. Все, включая водителей, обязаны быть в масках во время поездки.
В гробницы или пирамиды пускают по 10-15 посетителей в зависимости от размеров объекта. В Египетском музее на площади Тахрир максимальная проходимость — 200 человек в час, в других — 100.
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