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https://ria.ru/20200905/efremov-1576807124.html
Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Максим Митенков, отбывший срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал о возможных условиях пребывания актера Михаила Ефремова в колонии, если его признают... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T01:37
2020-09-05T01:48
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
иван мельников
происшествия
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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.</strong> Максим Митенков, отбывший срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал о возможных условиях пребывания актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> в колонии, если его признают виновным в гибели водителя Сергея Захарова, пишет <a href="https://www.mk.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">mk.ru</a>.Ранее артист, обвиняемый по делу о смертельном ДТП, признал вину в суде. Прокурор потребовал для него 11 лет колонии общего режима, а также запрет на вождение автомобиля на три года. Защита актера обратилась к суду с просьбой вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы. Вердикт судья должна огласить 8 сентября.Митенков подчеркнул, что до 2019 года совершившие смертельные ДТП в пьяном виде отбывали наказание в колонии-поселении. После внесения поправок в закон осужденным за такую аварию дают срок в колонии общего режима. Он отметил, что отбывал наказание в колонии-поселении и объяснил, чем отличаются эти типы исправительных учреждений.Юрист <a href="https://ria.ru/person_Ivan_Melnikov/" target="_blank" data-auto="true">Иван Мельников</a> отметил, что в колонии общего режима арестанты ходят в тюремной робе. Мельников заключил, что освободиться условно-досрочно в колонии-поселении проще, чем в колонии общего режима.ДТП с участием ЕфремоваВечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Находившегося за рулем курьера интернет-магазина <a href="https://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank">Сергея Захарова</a> госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Через несколько часов мужчина скончался.Экспертиза зафиксировала, что актер был пьян, а позже в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить, что произошло, но свою причастность не отрицал. Через несколько дней после трагедии артист записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Родные Захарова их не приняли и отказались от предложенной материальной помощи.Слушания по делу длились месяц. Во время них Ефремов заявил, что отказывается признавать вину в ДТП, сославшись на то, что ничего не помнит и в день трагедии был пьян. При этом его адвокат настаивал, что за рулем джипа находился вовсе не Ефремов, а кто-то другой. Однако сразу несколько свидетелей заявляли, что на водительском месте сидел именно Ефремов.
https://ria.ru/20200903/efremov-1576693603.html
https://ria.ru/20200903/pashaev-1576692140.html
А ведь мог изначально повести себя достойно. Покаявшийся грешник в России издревле был на особом счету. А вот обделавшегося шута вряд ли ждет сочувствие.
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Ефремову место у па.....🤣🤣🤣
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, иван мельников, происшествия

Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии

01:37 05.09.2020 (обновлено: 01:48 05.09.2020)
360636
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда Москвы
Актёр Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Максим Митенков, отбывший срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал о возможных условиях пребывания актера Михаила Ефремова в колонии, если его признают виновным в гибели водителя Сергея Захарова, пишет mk.ru.
Ранее артист, обвиняемый по делу о смертельном ДТП, признал вину в суде. Прокурор потребовал для него 11 лет колонии общего режима, а также запрет на вождение автомобиля на три года. Защита актера обратилась к суду с просьбой вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы. Вердикт судья должна огласить 8 сентября.
Митенков подчеркнул, что до 2019 года совершившие смертельные ДТП в пьяном виде отбывали наказание в колонии-поселении. После внесения поправок в закон осужденным за такую аварию дают срок в колонии общего режима. Он отметил, что отбывал наказание в колонии-поселении и объяснил, чем отличаются эти типы исправительных учреждений.

"(В колонии-поселении — Прим. Ред.) посылки и передачи — без ограничений. Свидания чаще, чем на общем режиме. Все мы ходили одетые по гражданке (в гражданской одежде). <...> Мы вели себя по-человечески, так и к нам относились. Работали и общались, как люди на воле, без всяких тюремных понятий. У нас на руках были наличные — это в колонии общего режима запрещено", — рассказал Митенков.

Юрист Иван Мельников отметил, что в колонии общего режима арестанты ходят в тюремной робе.

"Это очень важно. Психологически робу носить сложно. У поселенцев нет ограничений на свидания и звонки, они могут учиться и работать за пределами исправительного учреждения", — объяснил он.

Мельников заключил, что освободиться условно-досрочно в колонии-поселении проще, чем в колонии общего режима.
Актёр Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
3 сентября, 17:05
Ефремов в последнем слове зачитал стихи, посвященные погибшему в ДТП

ДТП с участием Ефремова

Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Находившегося за рулем курьера интернет-магазина Сергея Захарова госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Через несколько часов мужчина скончался.
Экспертиза зафиксировала, что актер был пьян, а позже в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить, что произошло, но свою причастность не отрицал. Через несколько дней после трагедии артист записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Родные Захарова их не приняли и отказались от предложенной материальной помощи.
Слушания по делу длились месяц. Во время них Ефремов заявил, что отказывается признавать вину в ДТП, сославшись на то, что ничего не помнит и в день трагедии был пьян. При этом его адвокат настаивал, что за рулем джипа находился вовсе не Ефремов, а кто-то другой. Однако сразу несколько свидетелей заявляли, что на водительском месте сидел именно Ефремов.
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 16:44
Пашаев объяснил, почему Ефремов признал вину в смертельном ДТП
182268161155
Обсудить 66
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияМихаил ЕфремовИван МельниковПроисшествия
Популярные комментарии
А ведь мог изначально повести себя достойно. Покаявшийся грешник в России издревле был на особом счету. А вот обделавшегося шута вряд ли ждет сочувствие.
5 сентября, 06:07
АМАлександр Марков
16240206
Ефремову место у па.....🤣🤣🤣
5 сентября, 04:38
Фел ИксФел Икс
92605111
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