https://ria.ru/20200905/efremov-1576807124.html

Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Максим Митенков, отбывший срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал о возможных условиях пребывания актера Михаила Ефремова в колонии, если его признают... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T01:37

2020-09-05T01:37

2020-09-05T01:48

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

россия

михаил ефремов

иван мельников

происшествия

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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.</strong> Максим Митенков, отбывший срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал о возможных условиях пребывания актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> в колонии, если его признают виновным в гибели водителя Сергея Захарова, пишет <a href="https://www.mk.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">mk.ru</a>.Ранее артист, обвиняемый по делу о смертельном ДТП, признал вину в суде. Прокурор потребовал для него 11 лет колонии общего режима, а также запрет на вождение автомобиля на три года. Защита актера обратилась к суду с просьбой вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы. Вердикт судья должна огласить 8 сентября.Митенков подчеркнул, что до 2019 года совершившие смертельные ДТП в пьяном виде отбывали наказание в колонии-поселении. После внесения поправок в закон осужденным за такую аварию дают срок в колонии общего режима. Он отметил, что отбывал наказание в колонии-поселении и объяснил, чем отличаются эти типы исправительных учреждений.Юрист <a href="https://ria.ru/person_Ivan_Melnikov/" target="_blank" data-auto="true">Иван Мельников</a> отметил, что в колонии общего режима арестанты ходят в тюремной робе. Мельников заключил, что освободиться условно-досрочно в колонии-поселении проще, чем в колонии общего режима.ДТП с участием ЕфремоваВечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Находившегося за рулем курьера интернет-магазина <a href="https://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank">Сергея Захарова</a> госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Через несколько часов мужчина скончался.Экспертиза зафиксировала, что актер был пьян, а позже в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить, что произошло, но свою причастность не отрицал. Через несколько дней после трагедии артист записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Родные Захарова их не приняли и отказались от предложенной материальной помощи.Слушания по делу длились месяц. Во время них Ефремов заявил, что отказывается признавать вину в ДТП, сославшись на то, что ничего не помнит и в день трагедии был пьян. При этом его адвокат настаивал, что за рулем джипа находился вовсе не Ефремов, а кто-то другой. Однако сразу несколько свидетелей заявляли, что на водительском месте сидел именно Ефремов.

https://ria.ru/20200903/efremov-1576693603.html

https://ria.ru/20200903/pashaev-1576692140.html

Александр Марков А ведь мог изначально повести себя достойно. Покаявшийся грешник в России издревле был на особом счету. А вот обделавшегося шута вряд ли ждет сочувствие. 175

Фел Икс Ефремову место у па.....🤣🤣🤣 115

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, иван мельников, происшествия