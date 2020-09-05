https://ria.ru/20200905/berkut-1576808715.html
Депутата наказали за избиение краснокнижного орла трубой
Депутата собрания Курахского района Дагестана Заура Абдуллаева оштрафовали на 120 тысяч рублей за то, что он незаконно поймал краснокнижного беркута и избил его РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T07:22
2020-09-05T07:22
2020-09-05T07:25
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
курахский район
происшествия
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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. </strong>Депутата собрания Курахского района <a href="https://ria.ru/dag/" target="_blank">Дагестана</a> Заура Абдуллаева оштрафовали на 120 тысяч рублей за то, что он незаконно поймал краснокнижного беркута и избил его металлической трубой. Об этом сообщает "<a href="https://dag.aif.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">АиФ – Дагестан</a>".По <a href="https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1496366/" target="_blank" rel="nofollow noopener">данным</a> регионального управления Следственного комитета, 43-летний житель села Икра, не имея разрешения на охоту, поставил рядом со своим участком самодельный охотничий капкан с приманкой в виде живой домашней птицы. Пойманного с помощью этой ловушки беркута депутат ударил по голове отрезком металлической трубы, а затем разрешил сделать то же самое своему малолетнему сыну.Видео инцидента ранее появилось в паблике <a href="https://vk.com/golos_dagestan" target="_blank">"Голос Дагестана"</a> в "ВКонтакте".В СК отметили, что мужчина полностью признал свою вину и из личных средств оплатил социальную рекламу о недопустимости жестокого обращения с животными.Дальнейшая судьба беркута не уточняется.
https://ria.ru/20200225/1565152594.html
Влад Тёплыйстан
Депутат от какой партии ? Догадываюсь....
30
15
курахский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), курахский район, происшествия