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В Красноярском крае подросток пытался взорвать школу
В Красноярском крае предотвратили взрыв в школе, сообщили в СК. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T12:06
2020-09-04T15:17
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
происшествия
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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярском крае</a> предотвратили взрыв в школе, сообщили в <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>.Задержан пятнадцатилетний житель <a href="http://ria.ru/location_Minusinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Минусинского района</a>. По предварительным данным, весной он замыслил теракт, изучил инструкцию по изготовлению взрывных устройств, нашел необходимые компоненты и собрал четыре бомбы, которые хранил в нежилом строении. Реализовать запланированное помешали силовики.Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту, обучении с целью осуществления теракта, а также о незаконном изготовлении, хранении и переноске взрывных устройств.В ближайшее время решится вопрос об избрании меры пресечения.Ранее стало известно, что <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> задержала 13 человек, которые готовили массовые атаки в разных регионах, в том числе на учебные заведения.В 2020 году силовики предотвратили несколько вооруженных нападений на школы и колледжи — в <a href="http://ria.ru/location_Kostroma/" target="_blank" data-auto="true">Костроме</a>, <a href="http://ria.ru/location_Snezhinsk/" target="_blank" data-auto="true">Снежинске</a>, <a href="http://ria.ru/location_Saratov/" target="_blank" data-auto="true">Саратове</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kerch/" target="_blank" data-auto="true">Керчи</a>, на <a href="http://ria.ru/location_Sakhalin/" target="_blank" data-auto="true">Сахалине</a>, в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярске</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a> и <a href="http://ria.ru/location_Volgograd/" target="_blank" data-auto="true">Волгограде</a>. Всем задержанным было меньше 20 лет.
https://ria.ru/20200904/napadenie-1576727803.html
Молодцы что предотвратили!
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как страшно стало жить, все события который происходят приведут к очень жесткому авторитарному режиму и все это примут с большим удовольствием
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красноярский край
РИА Новости
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РИА Новости
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Кадры задержания подростка, подозреваемого в подготовке взрыва в школе Красноярского края
По предварительной версии следствия, весной 2020 года у подозреваемого возник умысел на совершение террористического акта в образовательной школе, и с этой целью он изучил инструкцию по изготовлению взрывных устройств, приискал необходимые компоненты и собрал четыре взрывных устройства, которые хранил до момента задержания в нежилом строении. Свои преступные действия подросток не довел до конца по не зависящим от него обстоятельствам в связи с задержанием его сотрудниками регионального УФСБ.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, происшествия

В Красноярском крае подросток пытался взорвать школу

12:06 04.09.2020 (обновлено: 15:17 04.09.2020)
78715
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В Красноярском крае предотвратили взрыв в школе, сообщили в СК.
Задержан пятнадцатилетний житель Минусинского района. По предварительным данным, весной он замыслил теракт, изучил инструкцию по изготовлению взрывных устройств, нашел необходимые компоненты и собрал четыре бомбы, которые хранил в нежилом строении. Реализовать запланированное помешали силовики.
"В ходе допроса подросток полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном", — говорится в релизе.
Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту, обучении с целью осуществления теракта, а также о незаконном изготовлении, хранении и переноске взрывных устройств.
В ближайшее время решится вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее стало известно, что ФСБ задержала 13 человек, которые готовили массовые атаки в разных регионах, в том числе на учебные заведения.
В 2020 году силовики предотвратили несколько вооруженных нападений на школы и колледжи — в Костроме, Снежинске, Саратове, Керчи, на Сахалине, в Красноярске, Тюменской области и Волгограде. Всем задержанным было меньше 20 лет.
Кадр видео задержания подростка, готовившего нападение на школу в Волгограде - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
Вчера, 12:11
Случаи предотвращения вооруженных нападений на учебные заведения в России
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)Красноярский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Молодцы что предотвратили!
4 сентября, 12:08
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
20942002
как страшно стало жить, все события который происходят приведут к очень жесткому авторитарному режиму и все это примут с большим удовольствием
4 сентября, 12:09
КМКоля Моргунов
48306326
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