https://ria.ru/20200904/vzryv-1576728387.html

В Красноярском крае подросток пытался взорвать школу

В Красноярском крае предотвратили взрыв в школе, сообщили в СК. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T12:06

2020-09-04T12:06

2020-09-04T15:17

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

красноярский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576746558_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_ca204d9d680bd0ed8478a9df65fe6622.jpg

<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярском крае</a> предотвратили взрыв в школе, сообщили в <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>.Задержан пятнадцатилетний житель <a href="http://ria.ru/location_Minusinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Минусинского района</a>. По предварительным данным, весной он замыслил теракт, изучил инструкцию по изготовлению взрывных устройств, нашел необходимые компоненты и собрал четыре бомбы, которые хранил в нежилом строении. Реализовать запланированное помешали силовики.Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту, обучении с целью осуществления теракта, а также о незаконном изготовлении, хранении и переноске взрывных устройств.В ближайшее время решится вопрос об избрании меры пресечения.Ранее стало известно, что <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> задержала 13 человек, которые готовили массовые атаки в разных регионах, в том числе на учебные заведения.В 2020 году силовики предотвратили несколько вооруженных нападений на школы и колледжи — в <a href="http://ria.ru/location_Kostroma/" target="_blank" data-auto="true">Костроме</a>, <a href="http://ria.ru/location_Snezhinsk/" target="_blank" data-auto="true">Снежинске</a>, <a href="http://ria.ru/location_Saratov/" target="_blank" data-auto="true">Саратове</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kerch/" target="_blank" data-auto="true">Керчи</a>, на <a href="http://ria.ru/location_Sakhalin/" target="_blank" data-auto="true">Сахалине</a>, в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярске</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a> и <a href="http://ria.ru/location_Volgograd/" target="_blank" data-auto="true">Волгограде</a>. Всем задержанным было меньше 20 лет.

https://ria.ru/20200904/napadenie-1576727803.html

Егор Панкратов Молодцы что предотвратили! 217

Коля Моргунов как страшно стало жить, все события который происходят приведут к очень жесткому авторитарному режиму и все это примут с большим удовольствием 86

67

красноярский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры задержания подростка, подозреваемого в подготовке взрыва в школе Красноярского края По предварительной версии следствия, весной 2020 года у подозреваемого возник умысел на совершение террористического акта в образовательной школе, и с этой целью он изучил инструкцию по изготовлению взрывных устройств, приискал необходимые компоненты и собрал четыре взрывных устройства, которые хранил до момента задержания в нежилом строении. Свои преступные действия подросток не довел до конца по не зависящим от него обстоятельствам в связи с задержанием его сотрудниками регионального УФСБ. 2020-09-04T12:06 true PT0M21S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, происшествия