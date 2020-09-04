https://ria.ru/20200904/vybory-1576776823.html

ЦИК подготовит предложения по совмещению школьных занятий и голосования

Опыт решения вопроса со школьными занятиями в дни досрочного голосования в этом году будет проанализирован, законодатель может в дальнейшем и внести коррективы, РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T14:01

2020-09-04T14:01

2020-09-04T14:01

россия

майя гришина

цик рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Опыт решения вопроса со школьными занятиями в дни досрочного голосования в этом году будет проанализирован, законодатель может в дальнейшем и внести коррективы, ЦИК также подготовит свои предложения, заявила секретарь ЦИК <a href="http://ria.ru/person_Majjja_Grishina/" target="_blank" data-auto="true">Майя Гришина</a>.Ранее ЦИК принял решение, что в этом году досрочное голосование пройдет в течение двух предшествующих дней перед единым днём голосования, то есть 11 и 12 сентября. Председатель ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a> обращалась к министерству просвещения с просьбой решить вопрос, чтобы выборы и школьные занятия в эти дни не помешали друг другу.В любом случае, поток избирателей и школьников нужно разводить, полагает Гришина. Она пояснила, что примерно половина участков в России находятся в помещении школ, поэтому "подход должен быть общим"."В будущем зафиксирована возможность трехдневного голосования, если говорить о той дате, которая закреплена в законе, это третье воскресенье сентября, результат этого года будет внимательно проанализирован, в том числе законодателем. Если он посчитает, что нужны какие-то коррективы, он их внесёт.Мы в данной ситуации будем ждать и тоже вносить свои предложения", - сказала секретарь ЦИК журналистам.Она отметила, что важно посмотреть на реакцию школьников и родителей на решение вопроса в этом году."Этот вопрос прорабатывался заблаговременно вместе с министерством просвещения и высшими должностными лицами субъектов, где проходят выборы. Мы эту тему обсудили и наметили те варианты, чтобы организация голосования не мешала учебному процессу, а учебный процесс не создавал помехи для голосования избирателей", - сообщила Гришина.По ее словам, решение в каждом регионе принималось, исходя из местных условий."Это или внеклассные занятия, это удобно для родителей, которые работают, мы же понимаем, что родители работают, не все готовы как-то оформлять выходной, чтобы сидеть со школьниками младших классов... Надо учитывать все интересы. Поэтому оптимально процесс школьный организовать в разных формах: на свежем воздухе, в музеях, библиотеках, дистанционно", - пояснила Гришина.В небольшом числе регионов приняли решение об отмене занятий, добавила она."Это решение региональных властей обдуманное во взаимодействии с органами <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> и с органами по вопросам школьного образования", - заверила секретарь ЦИК.

https://ria.ru/20200902/vybory-1576626421.html

https://ria.ru/20200904/vybory-1576775565.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, майя гришина, цик рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество