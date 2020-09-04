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https://ria.ru/20200904/vybory-1576698906.html
Избиратели под прикрытием: США обречены на "кровавый ноябрь"
Шансы на то, что американцы узнают результаты выборов президента в ночь самих выборов, стремительно тают — вместе с надеждами на то, что передача власти (или ее РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T08:00
2020-09-04T08:05
дональд трамп
хиллари клинтон
forbes
сша
авторы
в мире
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Шансы на то, что американцы узнают результаты выборов президента в ночь самих выборов, стремительно тают — вместе с надеждами на то, что передача власти (или ее сохранение в руках действующего президента) пройдет хоть сколь-нибудь цивилизованно. Наоборот, обе стороны политического конфликта заранее готовят почву для того, чтобы объявить о фальсификациях и о заговоре против себя, — со всеми вытекающими политическими последствиями. Например, социологи и сотрудники администрации Трампа пугают американских журналистов призраками "повторения 2016 года", намекая на существование довольно обширной когорты скрытых избирателей Трампа, которые не говорят о своих истинных предпочтениях из-за страха потерять работу или быть подвергнутыми публичному остракизму. В американских СМИ сейчас активно обсуждается заявление советника президента Килиан Конуэй, которая в свежем интервью обратила внимание экспертного сообщества на то, что эти "тайные трамписты" проявят себя самым решительным образом."Как человек, который в 2016 году придумал термин "избиратель Трампа под прикрытием", говорю, что сейчас таких избирателей еще больше и они настроены еще решительнее. И они сделают вам сюрприз. Вы же видели опрос, в котором 62 процента республиканцев или сторонников Трампа даже боятся проявить себя публично, вот они и проявят себя у избирательной урны", — заявила она <a href="https://www.msn.com/en-us/news/politics/kellyanne-conway-says-undercover-trump-voters-will-surprise-at-the-polls/ar-BB18Fr0m" target="_blank">в интервью</a> телеканалу Showtime. В переводе с политологического на обывательский: один из ключевых участников ближнего круга президента заявил многомиллионной аудитории, что никакие опросы общественного мнения не отражают реальности из-за страха республиканцев говорить о своих предпочтениях публично, из этого следует почти неизбежный вывод, что любой результат, кроме решительной победы Трампа, будет считаться им сфальсифицированным. Более того, судя по выступлениям президента, методом массовой фальсификации будет объявлено массовое почтовое голосование, на использовании которого в режиме "на каждый почтовый адрес отправляется бюллетень" настаивает Демократическая партия.Как подчеркивает журнал <a href="http://ria.ru/product_Forbes/" target="_blank" data-auto="true">Forbes</a>: "В связи с быстрым приближением ноябрьских выборов опасения по поводу распространения коронавируса переместили внимание на голосование по почте, поскольку штаты ищут безопасные способы проведения выборов. В результате ожидается, что в этом году по почте проголосуют рекордное количество американцев, в то время как власти штатов сообщают о росте запросов на отправку бюллетеней по почте. Но доверие к этой практике в значительной степени разделено по партийным линиям: согласно <a href="https://www.forbes.com/sites/isabeltogoh/2020/09/03/trump-encourages-north-carolina-residents-to-illegally-vote-twice-as-he-continues-to-attack-mail-in-ballots/#42bf851c4cc8" target="_blank">опросу Университета Монмут</a>, проведенному в прошлом месяце, ожидается, что почти трое из четырех демократов проголосуют по почте в ноябре по сравнению с чуть менее одного из четырех республиканцев".Это разделение приведет к очень опасному феномену: результат подсчета голосов, который будет объявлен в ночь выборов, может (и скорее всего, будет) самым радикальным образом отличаться от финального подсчета, в котором будут учитываться "почтовые голоса". Шансов на то, что эти "голоса в конвертах" будут подсчитаны заранее, просто нет, ибо американская избирательная система просто не готова к обработке такого количества почтовых бюллетеней. Получается, что наиболее вероятный сценарий развития событий выглядит как начало дешевого голливудского боевика о гражданской войне в какой-то банановой республике: сначала, в ночь после выборов, <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> объявляет о своей победе с разгромным счетом, ссылаясь при этом на тех самых "скрытых трампистов", которые проявили себя у избирательной урны, а не в опросах общественного мнения. Примерно в течение недели, по мере подсчета "почтовых голосов", преимущество Трампа падает, а потом один за другим ключевые штаты (в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> непрямая демократия: имеет значение распределение голосов в каждом штате) объявляют, что "на самом деле" — если посчитать бюллетени, полученные по почте, — победил Байден. Очевидно, что в этом случае ни сам кандидат от Республиканской партии, ни его сторонники не признают эти результаты и объявят о том, что выборы были сфальсифицированы. Помимо апелляции к данным о "скрытых трампистах", в пользу обвинений в фальсификации можно будет привести <a href="https://www.nbcnews.com/politics/2020-election/postal-workers-union-endorses-biden-warns-survival-usps-stake-n1236768" target="_blank">заявления профсоюза государственной почтовой службы США</a> о том, что профсоюз поддерживает Байдена, а также <a href="https://www.foxnews.com/politics/anonymous-dem-operatives-account-of-how-election-fraud-is-allegedly-committed-was-revealing-and-chilling-ny-post-reporter" target="_blank">признания бывшего сотрудника штаба Демократической партии</a> в <a href="http://ria.ru/location_StateofNewJersey/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Джерси</a>, который рассказал журналистам New York Post о том, что Демократическая партия годами занималась фальсификациями голосования по почте на региональных и муниципальных выборах. Именно этот сценарий сейчас активно обсуждается в американских СМИ, а известная аналитическая компания, работающая на штаб Байдена, Hawkfish, призывает рядовых демократов и журналистов <a href="https://www.axios.com/bloomberg-group-trump-election-night-scenarios-a554e8f5-9702-437e-ae75-d2be478d42bb.html" target="_blank">готовиться к вероятности "делигитимизации выборов"</a> уже сейчас, ибо это является практически неизбежным сценарием развития событий. На этом фоне совсем зловеще смотрится требование <a href="http://ria.ru/person_KHillari_Klinton/" target="_blank" data-auto="true">Хиллари Клинтон</a>, которая заявила, что Байден "ни в коем случае" не должен признавать поражения в ночь выборов, что, скорее всего, будет интерпретировано сторонниками Трампа как доказательство стратегии тотальной фальсификации, рассчитанной на "допечатать и дорисовать" нужные голоса и бюллетени для кандидата от демократов. Сценарий жесткого конфликта с взаимной делегитимизацией и последующим использованием силовых методов для определения того, кто будет руководить США после ноябрьских выборов, становится все более вероятным — и обе стороны готовятся именно к нему. Стоит отметить, что, помимо очевидных вариантов развития событий, то есть победы Трампа или победы Байдена, неважно в какой форме и насколько кровавой ценой, есть и еще один возможный финал этой электоральной драмы. Британская Times сообщает, что "в ходе предвыборной "штабной игры" (Демократической партии. — Прим. ред.), проведенной на фоне опасений поствыборного хаоса, <a href="https://www.thetimes.co.uk/article/us-election-war-game-sees-states-ready-to-secede-if-trump-is-sworn-in-zmzddmf9k" target="_blank">три штата США пригрозили отделиться</a>, а просьбы помочь определить победителя выборов были обращены к армии США". Есть основания полагать, что в таком сценарии главным победителем ноябрьских выборов может стать не Трамп и не Байден, а тотальный хаос, а главной жертвой — сами США, которые могут и не пережить этих выборов как единое государство и уж точно их не переживут как единое общество.
https://radiosputnik.ria.ru/20161110/1481080518.html
https://ria.ru/20200903/tramp-1576672633.html
https://ria.ru/20200820/1576015160.html
Пожелаем обеим сторонам не останавливаться и быть твёрдыми в своём противостоянии
153
Потом перестройка, гласность и плюрализм на 30 лет )
115
18
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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2020
Иван Данилов
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Иван Данилов
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Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
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353
60
дональд трамп, хиллари клинтон, forbes, сша, авторы, в мире

Избиратели под прикрытием: США обречены на "кровавый ноябрь"

08:00 04.09.2020 (обновлено: 08:05 04.09.2020)
19030
© REUTERS / Marco Bello Ящик для голосования в Майами, США
 Ящик для голосования в Майами, США - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© REUTERS / Marco Bello
Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
Шансы на то, что американцы узнают результаты выборов президента в ночь самих выборов, стремительно тают — вместе с надеждами на то, что передача власти (или ее сохранение в руках действующего президента) пройдет хоть сколь-нибудь цивилизованно.
Наоборот, обе стороны политического конфликта заранее готовят почву для того, чтобы объявить о фальсификациях и о заговоре против себя, — со всеми вытекающими политическими последствиями. Например, социологи и сотрудники администрации Трампа пугают американских журналистов призраками "повторения 2016 года", намекая на существование довольно обширной когорты скрытых избирателей Трампа, которые не говорят о своих истинных предпочтениях из-за страха потерять работу или быть подвергнутыми публичному остракизму. В американских СМИ сейчас активно обсуждается заявление советника президента Килиан Конуэй, которая в свежем интервью обратила внимание экспертного сообщества на то, что эти "тайные трамписты" проявят себя самым решительным образом.
"Как человек, который в 2016 году придумал термин "избиратель Трампа под прикрытием", говорю, что сейчас таких избирателей еще больше и они настроены еще решительнее. И они сделают вам сюрприз. Вы же видели опрос, в котором 62 процента республиканцев или сторонников Трампа даже боятся проявить себя публично, вот они и проявят себя у избирательной урны", — заявила она в интервью телеканалу Showtime.
В переводе с политологического на обывательский: один из ключевых участников ближнего круга президента заявил многомиллионной аудитории, что никакие опросы общественного мнения не отражают реальности из-за страха республиканцев говорить о своих предпочтениях публично, из этого следует почти неизбежный вывод, что любой результат, кроме решительной победы Трампа, будет считаться им сфальсифицированным. Более того, судя по выступлениям президента, методом массовой фальсификации будет объявлено массовое почтовое голосование, на использовании которого в режиме "на каждый почтовый адрес отправляется бюллетень" настаивает Демократическая партия.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп на избирательном участке в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.11.2016
10 ноября 2016, 13:36Сказано в эфире
Мнение: выборы в США не подходят под определение "демократические"Согласно очередному опросу "Sputnik.Мнения", большинство американцев хотят изменить избирательную систему в США. Политолог Николай Шлямин считает, что жители Америки не просто недовольны действующей системой – она им надоела.
Как подчеркивает журнал Forbes: "В связи с быстрым приближением ноябрьских выборов опасения по поводу распространения коронавируса переместили внимание на голосование по почте, поскольку штаты ищут безопасные способы проведения выборов. В результате ожидается, что в этом году по почте проголосуют рекордное количество американцев, в то время как власти штатов сообщают о росте запросов на отправку бюллетеней по почте. Но доверие к этой практике в значительной степени разделено по партийным линиям: согласно опросу Университета Монмут, проведенному в прошлом месяце, ожидается, что почти трое из четырех демократов проголосуют по почте в ноябре по сравнению с чуть менее одного из четырех республиканцев".
Это разделение приведет к очень опасному феномену: результат подсчета голосов, который будет объявлен в ночь выборов, может (и скорее всего, будет) самым радикальным образом отличаться от финального подсчета, в котором будут учитываться "почтовые голоса". Шансов на то, что эти "голоса в конвертах" будут подсчитаны заранее, просто нет, ибо американская избирательная система просто не готова к обработке такого количества почтовых бюллетеней.
Получается, что наиболее вероятный сценарий развития событий выглядит как начало дешевого голливудского боевика о гражданской войне в какой-то банановой республике: сначала, в ночь после выборов, Дональд Трамп объявляет о своей победе с разгромным счетом, ссылаясь при этом на тех самых "скрытых трампистов", которые проявили себя у избирательной урны, а не в опросах общественного мнения.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 12:27
Трамп предложил американцам дважды проголосовать на выборах
Примерно в течение недели, по мере подсчета "почтовых голосов", преимущество Трампа падает, а потом один за другим ключевые штаты (в США непрямая демократия: имеет значение распределение голосов в каждом штате) объявляют, что "на самом деле" — если посчитать бюллетени, полученные по почте, — победил Байден.
Очевидно, что в этом случае ни сам кандидат от Республиканской партии, ни его сторонники не признают эти результаты и объявят о том, что выборы были сфальсифицированы. Помимо апелляции к данным о "скрытых трампистах", в пользу обвинений в фальсификации можно будет привести заявления профсоюза государственной почтовой службы США о том, что профсоюз поддерживает Байдена, а также признания бывшего сотрудника штаба Демократической партии в Нью-Джерси, который рассказал журналистам New York Post о том, что Демократическая партия годами занималась фальсификациями голосования по почте на региональных и муниципальных выборах.
Именно этот сценарий сейчас активно обсуждается в американских СМИ, а известная аналитическая компания, работающая на штаб Байдена, Hawkfish, призывает рядовых демократов и журналистов готовиться к вероятности "делигитимизации выборов" уже сейчас, ибо это является практически неизбежным сценарием развития событий.
Сенатор США от штата Калифорния Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 20.08.2020
20 августа, 05:56
Демократическая партия США утвердила кандидата в вице-президенты
На этом фоне совсем зловеще смотрится требование Хиллари Клинтон, которая заявила, что Байден "ни в коем случае" не должен признавать поражения в ночь выборов, что, скорее всего, будет интерпретировано сторонниками Трампа как доказательство стратегии тотальной фальсификации, рассчитанной на "допечатать и дорисовать" нужные голоса и бюллетени для кандидата от демократов. Сценарий жесткого конфликта с взаимной делегитимизацией и последующим использованием силовых методов для определения того, кто будет руководить США после ноябрьских выборов, становится все более вероятным — и обе стороны готовятся именно к нему. Стоит отметить, что, помимо очевидных вариантов развития событий, то есть победы Трампа или победы Байдена, неважно в какой форме и насколько кровавой ценой, есть и еще один возможный финал этой электоральной драмы. Британская Times сообщает, что "в ходе предвыборной "штабной игры" (Демократической партии. — Прим. ред.), проведенной на фоне опасений поствыборного хаоса, три штата США пригрозили отделиться, а просьбы помочь определить победителя выборов были обращены к армии США".
Есть основания полагать, что в таком сценарии главным победителем ноябрьских выборов может стать не Трамп и не Байден, а тотальный хаос, а главной жертвой — сами США, которые могут и не пережить этих выборов как единое государство и уж точно их не переживут как единое общество.
48954159113
Обсудить 18
Дональд ТрампХиллари КлинтонForbesСШААвторыВ мире
Популярные комментарии
Пожелаем обеим сторонам не останавливаться и быть твёрдыми в своём противостоянии
4 сентября, 08:35
Сандор КСандор К
121310100
Потом перестройка, гласность и плюрализм на 30 лет )
4 сентября, 08:25
Андрей ДашковАндрей Дашков
52600012
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