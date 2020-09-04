https://ria.ru/20200904/uran-1576796101.html

МАГАТЭ заявило о превышении допустимых запасов обогащенного урана в Иране

МАГАТЭ посетило один из спорных объектов в Иране и заявило, что запасы обогащенного урана в республике превысили обговоренные объемы в десять раз, передает... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T18:31

2020-09-04T18:31

2020-09-04T18:52

рафаэль гросси

мохаммад джавад зариф

магатэ

иран

в мире

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MAGATEH/" target="_blank" data-auto="true">МАГАТЭ</a> посетило один из спорных объектов в <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иране</a> и заявило, что запасы обогащенного урана в республике превысили обговоренные объемы в десять раз, передает агентство <a href="https://www.reuters.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Рейтер </a>со ссылкой на доклады МАГАТЭ.Согласно докладу, запасы обогащенного урана в Иране выросли на 534 килограмма и достигли 2 105,4 килограмма, что превышает обговоренный в 2015 году объем в десять раз.Отмечается, что инспекторы агентства посетят второй объект в Иране в сентябре.Ранее сообщалось, что Иран согласился предоставить доступ инспекторов МАГАТЭ на два спорных объекта, даты согласованы. В совместном заявлении <a href="http://ria.ru/location_Tehran/" target="_blank" data-auto="true">Тегерана</a> и агентства отмечается, что по итогам интенсивных двусторонних консультаций Иран и МАГАТЭ достигли соглашения по этому вопросу "в духе доброй воли".Генеральный директор МАГАТЭ <a href="http://ria.ru/person_rafael-grossi/" target="_blank" data-auto="true">Рафаэль Гросси</a> в понедельник прибыл с первым визитом в Тегеран, где провел встречи с вице-президентом и главой Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбаром Салехи, а также министром иностранных дел республики <a href="http://ria.ru/person_Mokhammad_Dzhavad_Zarif/" target="_blank" data-auto="true">Мохаммадом Джавадом Зарифом</a>.

https://ria.ru/20200825/iran-1576309987.html

https://ria.ru/20200821/iran-1576048489.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рафаэль гросси, мохаммад джавад зариф, магатэ, иран, в мире