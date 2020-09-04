Депутат Рады заявил, что власти готовят репрессии и аресты оппозиции
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Вадим Рабинович. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что власти Украины готовят репрессии и аресты оппозиции перед местными выборами.
Ряд депутатов партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" 10 марта летали в Москву, где посетили заседание Госдумы РФ для "создания рабочей группы парламентариев стран "нормандской четверки". В связи с этой поездкой суд в Киеве в мае обязал офис генпрокурора возбудить дело о государственной измене депутатов. В пятницу оно было заведено Госбюро расследований Украины.
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"Не зная, как справиться с поднимающимся рейтингом нашей партии (на фоне приближения местных выборов на Украине - ред.), они (власти – ред.) приняли другое решение - они готовят репрессии и аресты оппозиции", - заявил Рабинович в пятницу в эфире телеканала "112 Украина".
По словам депутата, в Верховную раду Украины поступило письмо от Государственного бюро расследований (ГБР), в котором ведомство требует от парламента до 10 сентября предоставить информацию о самом Рабиновиче, председателе политсовета фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Викторе Медведчуке, и депутатах фракции Тарасе Козаке, Александре Колтуновиче, Ринате Кузьмине и Татьяне Плачковой. Госбюро затребовало информацию о политиках в рамках уголовного дела по статье "государственная измена" за их встречи со своими коллегами из Государственной думы РФ и российским президентом Владимиром Путиным.
Медведчук неоднократно проводил встречи с руководством России. Стороны, в частности, обсуждали поставки газа на Украину. Визиты в Москву вызывают недовольство националистов и украинских политиков. Служба безопасности Украины начала расследование обстоятельств одного из визитов Медведчука в РФ по статьям "госизмена" и "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".
Парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом выборы не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Также не состоятся выборы в областные советы на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Эти территории будут продолжать подчиняться военно-гражданским администрациям. Избирательная кампания стартует 5 сентября.