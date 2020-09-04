Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200904/ukraina-1576786814.html
Депутат Рады заявил, что власти готовят репрессии и аресты оппозиции
Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что власти Украины готовят репрессии и аресты оппозиции перед местными... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T16:04
2020-09-04T16:04
ситуация на украине
вадим рабинович
верховная рада украины
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155329/01/1553290143_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_d2f8638c552b55b3c137b188852b3b08.jpg
<strong>МОСКВА, 4 сен – РИА Новости.</strong> Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" <a href="http://ria.ru/person_Vadim_Rabinovich/" target="_blank" data-auto="true">Вадим Рабинович</a> заявил, что власти <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> готовят репрессии и аресты оппозиции перед местными выборами.Ряд депутатов партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" 10 марта летали в Москву, где посетили заседание Госдумы РФ для "создания рабочей группы парламентариев стран "нормандской четверки". В связи с этой поездкой суд в <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеве</a> в мае обязал офис генпрокурора возбудить дело о государственной измене депутатов. В пятницу оно было заведено Госбюро расследований Украины."Не зная, как справиться с поднимающимся рейтингом нашей партии (на фоне приближения местных выборов на Украине - ред.), они (власти – ред.) приняли другое решение - они готовят репрессии и аресты оппозиции", - заявил Рабинович в пятницу в эфире телеканала "<a href="https://112.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">112 Украина</a>".По словам депутата, в <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховную раду</a> Украины поступило письмо от Государственного бюро расследований (ГБР), в котором ведомство требует от парламента до 10 сентября предоставить информацию о самом Рабиновиче, председателе политсовета фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Medvedchuk/" target="_blank" data-auto="true">Викторе Медведчуке</a>, и депутатах фракции <a href="http://ria.ru/person_Taras_Kozak/" target="_blank" data-auto="true">Тарасе Козаке</a>, <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Koltunovich/" target="_blank" data-auto="true">Александре Колтуновиче</a>, Ринате Кузьмине и Татьяне Плачковой. Госбюро затребовало информацию о политиках в рамках уголовного дела по статье "государственная измена" за их встречи со своими коллегами из Государственной думы РФ и российским президентом Владимиром Путиным.Медведчук неоднократно проводил встречи с руководством России. Стороны, в частности, обсуждали поставки газа на Украину. Визиты в Москву вызывают недовольство националистов и украинских политиков. Служба безопасности Украины начала расследование обстоятельств одного из визитов Медведчука в РФ по статьям "госизмена" и "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".Парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом выборы не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Также не состоятся выборы в областные советы на подконтрольной Киеву территории <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбасса</a>. Эти территории будут продолжать подчиняться военно-гражданским администрациям. Избирательная кампания стартует 5 сентября.
https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html
https://ria.ru/20200810/1575501847.html
2
киев
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155329/01/1553290143_173:0:2902:2047_1400x0_80_0_0_15d1871f32ddbabc5a2799aa4f192537.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на украине, вадим рабинович, верховная рада украины, киев, украина, в мире

Депутат Рады заявил, что власти готовят репрессии и аресты оппозиции

16:04 04.09.2020
1049
© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкВадим Рабинович
Вадим Рабинович - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Вадим Рабинович. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что власти Украины готовят репрессии и аресты оппозиции перед местными выборами.
Ряд депутатов партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" 10 марта летали в Москву, где посетили заседание Госдумы РФ для "создания рабочей группы парламентариев стран "нормандской четверки". В связи с этой поездкой суд в Киеве в мае обязал офис генпрокурора возбудить дело о государственной измене депутатов. В пятницу оно было заведено Госбюро расследований Украины.
Ученики на торжественной линейке в киевской школе - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 08:00
Украина доказала: Донбасс был прав, отделившись от нее
"Не зная, как справиться с поднимающимся рейтингом нашей партии (на фоне приближения местных выборов на Украине - ред.), они (власти – ред.) приняли другое решение - они готовят репрессии и аресты оппозиции", - заявил Рабинович в пятницу в эфире телеканала "112 Украина".
По словам депутата, в Верховную раду Украины поступило письмо от Государственного бюро расследований (ГБР), в котором ведомство требует от парламента до 10 сентября предоставить информацию о самом Рабиновиче, председателе политсовета фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Викторе Медведчуке, и депутатах фракции Тарасе Козаке, Александре Колтуновиче, Ринате Кузьмине и Татьяне Плачковой. Госбюро затребовало информацию о политиках в рамках уголовного дела по статье "государственная измена" за их встречи со своими коллегами из Государственной думы РФ и российским президентом Владимиром Путиным.
Сторонники президента Украины Петра Порошенко в Киеве. 19 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 10.08.2020
10 августа, 08:00
"Легальная резидентура". Кто управляет Украиной, по словам депутата Рады
Медведчук неоднократно проводил встречи с руководством России. Стороны, в частности, обсуждали поставки газа на Украину. Визиты в Москву вызывают недовольство националистов и украинских политиков. Служба безопасности Украины начала расследование обстоятельств одного из визитов Медведчука в РФ по статьям "госизмена" и "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".
Парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом выборы не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Также не состоятся выборы в областные советы на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Эти территории будут продолжать подчиняться военно-гражданским администрациям. Избирательная кампания стартует 5 сентября.
1822114
Обсудить 2
Ситуация на УкраинеВадим РабиновичВерховная Рада УкраиныКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук обвинил Россию в блокировании переговоров по Донбассу
Алексей Навальный
Spiegel рассказал о новых следах отравляющего вещества в деле Навального
Кадры с места взрыва в Тбилиси
Полиция назвала предварительную причину взрыва в Тбилиси
Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Жириновский предложил Литве вернуть часть территории Белоруссии
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
На Украине выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
Кот Степан
Названа причина смерти тверского кота-библиотекаря
Алексей Навальный
Колокольцев заявил об отсутствии данных в деле Навального
Кадры с места взрыва в Тбилиси
При взрыве в Тбилиси погиб один человек
Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress
Ядерные бомбардировщики ВВС США пролетели рядом с Крымом
Лавров сравнил истории отравления Навального и Скрипалей
Лавров прокомментировал инцидент с Навальным
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина
Левых в бундестаге удивили дебаты о Навальном и "Северном потоке — 2"
Истребитель-перехватчик МиГ-31 во время тренировочного полета в Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний министерства обороны РФ им. В. П. Чкалова в Липецке
Российский МиГ-31 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем
Основатель и гендиректор социальной сети Facebook Марк Цукерберг
Цукерберг рассказал о возможных беспорядках после выборов в США
Алексей Навальный
МИД призвал ЕС не политизировать ситуацию с Навальным
Машина полиции в США
В Кливленде застрелили полицейского
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Эксперт рассказал, как найти скрытую камеру с помощью смартфона
03:08Названы вредные для здоровья традиции россиян
03:08"Протекший" разгонный блок "Фрегат" могут возвратить на ремонт в Россию
03:03Российские и турецкие военные провели совместную тренировку в Сирии
02:34На торги выставили самую дорогую монету в мире
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя оставить себе найденный смартфон
02:06Ученый объяснил, почему человек забывает плохое
02:01Немецкий эксперт назвал причины неуязвимости России
01:45Трамп пообещал рекордные показатели в экономике США ближе к выборам
01:37Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии
01:30США предъявили россиянину Крючкову обвинения в сговоре с целью кибератаки
01:24Трамп не стал отрицать выводы Германии о ситуации с Навальным
01:20Трамп заявил, что вина России в "отравлении" Навального пока не доказана
00:58В Пентагоне пообещали показать России "всю мощь ядерной модернизации"
00:54Трамп оценил выводы Германии по ситуации с Навальным
00:43В США в ходе протестов пострадали двое полицейских, есть задержанные
23:48Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусам
23:29Байден обвинил Трампа в намеренном разобщении США
23:10Греческий ученый назвал российскую вакцину от COVID-19 "очень хорошей"
23:04В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния