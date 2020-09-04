https://ria.ru/20200904/ukraina-1576786814.html

Депутат Рады заявил, что власти готовят репрессии и аресты оппозиции

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что власти Украины готовят репрессии и аресты оппозиции перед местными... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T16:04

2020-09-04T16:04

2020-09-04T16:04

ситуация на украине

вадим рабинович

верховная рада украины

киев

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 4 сен – РИА Новости.</strong> Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" <a href="http://ria.ru/person_Vadim_Rabinovich/" target="_blank" data-auto="true">Вадим Рабинович</a> заявил, что власти <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> готовят репрессии и аресты оппозиции перед местными выборами.Ряд депутатов партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" 10 марта летали в Москву, где посетили заседание Госдумы РФ для "создания рабочей группы парламентариев стран "нормандской четверки". В связи с этой поездкой суд в <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеве</a> в мае обязал офис генпрокурора возбудить дело о государственной измене депутатов. В пятницу оно было заведено Госбюро расследований Украины."Не зная, как справиться с поднимающимся рейтингом нашей партии (на фоне приближения местных выборов на Украине - ред.), они (власти – ред.) приняли другое решение - они готовят репрессии и аресты оппозиции", - заявил Рабинович в пятницу в эфире телеканала "<a href="https://112.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">112 Украина</a>".По словам депутата, в <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховную раду</a> Украины поступило письмо от Государственного бюро расследований (ГБР), в котором ведомство требует от парламента до 10 сентября предоставить информацию о самом Рабиновиче, председателе политсовета фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Medvedchuk/" target="_blank" data-auto="true">Викторе Медведчуке</a>, и депутатах фракции <a href="http://ria.ru/person_Taras_Kozak/" target="_blank" data-auto="true">Тарасе Козаке</a>, <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Koltunovich/" target="_blank" data-auto="true">Александре Колтуновиче</a>, Ринате Кузьмине и Татьяне Плачковой. Госбюро затребовало информацию о политиках в рамках уголовного дела по статье "государственная измена" за их встречи со своими коллегами из Государственной думы РФ и российским президентом Владимиром Путиным.Медведчук неоднократно проводил встречи с руководством России. Стороны, в частности, обсуждали поставки газа на Украину. Визиты в Москву вызывают недовольство националистов и украинских политиков. Служба безопасности Украины начала расследование обстоятельств одного из визитов Медведчука в РФ по статьям "госизмена" и "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".Парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом выборы не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Также не состоятся выборы в областные советы на подконтрольной Киеву территории <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбасса</a>. Эти территории будут продолжать подчиняться военно-гражданским администрациям. Избирательная кампания стартует 5 сентября.

https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html

https://ria.ru/20200810/1575501847.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, вадим рабинович, верховная рада украины, киев, украина, в мире