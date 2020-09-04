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ШОС, СНГ и ОДКБ проведут первые совместные учения по борьбе с терроризмом
Министры обороны стран ШОС, СНГ и ОДКБ договорились расширять сотрудничество в борьбе с терроризмом - первые совместные учения пройдут в рамках маневров... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T14:31
2020-09-04T14:31
2020-09-04T14:31
снг
одкб
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<strong>КУБИНКА (Московская область), 4 сен - РИА Новости.</strong> Министры обороны стран ШОС, <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a> и ОДКБ договорились расширять сотрудничество в борьбе с терроризмом - первые совместные учения пройдут в рамках маневров "Кавказ-2020", сообщил министр обороны РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a>.По словам Шойгу, в совместном коммюнике министры обороны назвали борьбу с терроризмом и экстремизмом своим приоритетом.В каком именно формате пройдут первые совместные учения, пока не уточняется.
https://ria.ru/20200902/odkb-1576624300.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
снг, одкб, шос, сергей шойгу, безопасность, в мире