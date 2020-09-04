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ШОС, СНГ и ОДКБ проведут первые совместные учения по борьбе с терроризмом
Министры обороны стран ШОС, СНГ и ОДКБ договорились расширять сотрудничество в борьбе с терроризмом - первые совместные учения пройдут в рамках маневров... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T14:31
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снг
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сергей шойгу
безопасность
в мире
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<strong>КУБИНКА (Московская область), 4 сен - РИА Новости.</strong> Министры обороны стран ШОС, <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a> и ОДКБ договорились расширять сотрудничество в борьбе с терроризмом - первые совместные учения пройдут в рамках маневров "Кавказ-2020", сообщил министр обороны РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a>.По словам Шойгу, в совместном коммюнике министры обороны назвали борьбу с терроризмом и экстремизмом своим приоритетом.В каком именно формате пройдут первые совместные учения, пока не уточняется.
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снг, одкб, шос, сергей шойгу, безопасность, в мире

ШОС, СНГ и ОДКБ проведут первые совместные учения по борьбе с терроризмом

14:31 04.09.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий отряда специального назначения Китайской Народной Республики
Военнослужащий отряда специального назначения Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КУБИНКА (Московская область), 4 сен - РИА Новости. Министры обороны стран ШОС, СНГ и ОДКБ договорились расширять сотрудничество в борьбе с терроризмом - первые совместные учения пройдут в рамках маневров "Кавказ-2020", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Предложено совместные задачи по борьбе с терроризмом отработать в конце сентября на стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020", - сказал он по итогам заседания министров обороны стран ШОС, СНГ и ОДКБ.

По словам Шойгу, в совместном коммюнике министры обороны назвали борьбу с терроризмом и экстремизмом своим приоритетом.
В каком именно формате пройдут первые совместные учения, пока не уточняется.
Флаг ОДКБ - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 12:50
Песков: любая угроза для одного из членов ОДКБ опасна для всех участников
2310001
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СНГОДКБШОССергей ШойгуБезопасностьВ мире
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