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Во втором районе Приморья ввели режим ЧС после тайфуна "Майсак"
Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Партизанском районе Приморья после тайфуна "Майсак", сообщили РИА Новости представитель краевого... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T13:11
2020-09-04T13:11
тайфун "майсак"
владивосток
артем
приморский край
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости.</strong> Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в <a href="http://ria.ru/location_Partizanskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Партизанском районе</a> Приморья после тайфуна "Майсак", сообщили РИА Новости представитель краевого министерстве ГО и ЧС.Основной удар тайфуна "Майсак" пришелся на юго-запад Приморья, где пострадали 70 муниципалитетов, более 150 тысяч человек остались без света. Наиболее сложная ситуация оказалась в <a href="http://ria.ru/location_Nakhodka/" target="_blank" data-auto="true">Находке</a>, где введен режим ЧС муниципального характера, в Шкотовском, Партизанском, Надеждинском, Хасанском районах, <a href="http://ria.ru/location_Artem/" target="_blank" data-auto="true">Артеме</a> и <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостоке</a>. В пятницу в поселках Новонежино и Подъяпольское <a href="http://ria.ru/location_SHkotovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Шкотовского района</a> также объявлен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.Штормовой ветер стал причиной множества аварий на сетях электроснабжения, пострадали крыши и фасады домов, на ряде дорог транспортное сообщение оказалось заблокированным упавшими деревьями, были зафиксированы отключения воды."Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Партизанском районе 4 сентября. Частично разрушена кровля 14 зданий в Партизанском районе, управляющие компании уже ведут ремонт крыш многоквартирных домов – 80% из них должны восстановить к концу текущего дня", - сообщил представитель ведомства.Он добавил, что на одной из котельных из-за сильного ветра упала труба. В поселке Волчанец во время прохождения тайфуна подтопило прибрежные базы отдыха. Отдыхающие были эвакуированы. В настоящий момент водоснабжение восстановлено практически на всей территории Партизанского района.Ранее сообщалось, что в Приморье из-за тайфуна "Майсак" погибли три человека. В селе Лукьяновка Шкотовского района местного жителя придавило деревом. Еще одно ЧП произошло в Уссурийском заливе, когда стихия выбросила на отмель плавкран "Черноморец-34", погибли два матроса. Пострадавших от разгула стихии 55 человек. Во Владивостоке ветер ураганной силы достиг пика в 40 метров в секунду, мысовые станции фиксировали порывы ветра до 43 метров в секунду.
https://ria.ru/20200904/maysak-1576726997.html
https://ria.ru/20200903/tayfun-1576656369.html
владивосток
артем
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тайфун "майсак", владивосток, артем, приморский край, происшествия

Во втором районе Приморья ввели режим ЧС после тайфуна "Майсак"

13:11 04.09.2020
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© Фото : администрация Приморского края/АО "ДРСК"Ликвидация последствий тайфуна "Майсак" в Приморском крае
Ликвидация последствий тайфуна Майсак в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Фото : администрация Приморского края/АО "ДРСК"
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Партизанском районе Приморья после тайфуна "Майсак", сообщили РИА Новости представитель краевого министерстве ГО и ЧС.
Основной удар тайфуна "Майсак" пришелся на юго-запад Приморья, где пострадали 70 муниципалитетов, более 150 тысяч человек остались без света. Наиболее сложная ситуация оказалась в Находке, где введен режим ЧС муниципального характера, в Шкотовском, Партизанском, Надеждинском, Хасанском районах, Артеме и Владивостоке. В пятницу в поселках Новонежино и Подъяпольское Шкотовского района также объявлен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.
Штормовой ветер стал причиной множества аварий на сетях электроснабжения, пострадали крыши и фасады домов, на ряде дорог транспортное сообщение оказалось заблокированным упавшими деревьями, были зафиксированы отключения воды.
"Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Партизанском районе 4 сентября. Частично разрушена кровля 14 зданий в Партизанском районе, управляющие компании уже ведут ремонт крыш многоквартирных домов – 80% из них должны восстановить к концу текущего дня", - сообщил представитель ведомства.
Тайфун - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
Вчера, 11:42
Ослабевший после удара по Приморью тайфун "Майсак" перешел в циклон
Он добавил, что на одной из котельных из-за сильного ветра упала труба. В поселке Волчанец во время прохождения тайфуна подтопило прибрежные базы отдыха. Отдыхающие были эвакуированы. В настоящий момент водоснабжение восстановлено практически на всей территории Партизанского района.
Ранее сообщалось, что в Приморье из-за тайфуна "Майсак" погибли три человека. В селе Лукьяновка Шкотовского района местного жителя придавило деревом. Еще одно ЧП произошло в Уссурийском заливе, когда стихия выбросила на отмель плавкран "Черноморец-34", погибли два матроса. Пострадавших от разгула стихии 55 человек. Во Владивостоке ветер ураганной силы достиг пика в 40 метров в секунду, мысовые станции фиксировали порывы ветра до 43 метров в секунду.
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