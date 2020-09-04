https://ria.ru/20200904/tayfun-1576717075.html

В двух поселках Приморья ввели режим ЧС из-за тайфуна "Майсак"

Режим ЧС введен в двух поселках Шкотовского района Приморья из-за тайфуна "Майсак", сообщает правительство региона. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T08:55

2020-09-04T08:55

2020-09-04T08:55

тайфун "майсак"

шкотовский район

владивосток

артем

происшествия

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости.</strong> Режим ЧС введен в двух поселках <a href="http://ria.ru/location_SHkotovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Шкотовского района</a> Приморья из-за тайфуна "Майсак", сообщает правительство региона.Ранее сообщалось, что основной удар тайфуна "Майсак" пришелся на юго-запад Приморья, где пострадали 70 муниципалитетов, более 150 тысяч человек остались без света. Три человека погибли, 55 пострадали. Наиболее сложная ситуация в <a href="http://ria.ru/location_Nakhodka/" target="_blank" data-auto="true">Находке</a>, где введен режим ЧС муниципального характера, в Шкотовском, Партизанском, Надеждинском, Хасанском районах, <a href="http://ria.ru/location_Artem/" target="_blank" data-auto="true">Артеме</a> и <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостоке</a>. Штормовой ветер стал причиной множества аварий на сетях электроснабжения, пострадали крыши и фасады домов, на ряде дорог транспортное сообщение оказалось заблокированным упавшими деревьями, были зафиксированы отключения воды."Принято решение об объявлении режима чрезвычайной ситуации муниципального характера в поселках Новонежино и Подъяпольское Шкотовского района", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200903/tayfun-1576656369.html

шкотовский район

владивосток

артем

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тайфун "майсак", шкотовский район, владивосток, артем, происшествия