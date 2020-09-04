Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200904/tayfun-1576717075.html
В двух поселках Приморья ввели режим ЧС из-за тайфуна "Майсак"
Режим ЧС введен в двух поселках Шкотовского района Приморья из-за тайфуна "Майсак", сообщает правительство региона. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T08:55
2020-09-04T08:55
тайфун "майсак"
шкотовский район
владивосток
артем
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150738/71/1507387106_0:106:1501:950_1400x0_80_0_0_273aa52392c3c3f4909f83642fa90399.jpg
<strong>ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости.</strong> Режим ЧС введен в двух поселках <a href="http://ria.ru/location_SHkotovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Шкотовского района</a> Приморья из-за тайфуна "Майсак", сообщает правительство региона.Ранее сообщалось, что основной удар тайфуна "Майсак" пришелся на юго-запад Приморья, где пострадали 70 муниципалитетов, более 150 тысяч человек остались без света. Три человека погибли, 55 пострадали. Наиболее сложная ситуация в <a href="http://ria.ru/location_Nakhodka/" target="_blank" data-auto="true">Находке</a>, где введен режим ЧС муниципального характера, в Шкотовском, Партизанском, Надеждинском, Хасанском районах, <a href="http://ria.ru/location_Artem/" target="_blank" data-auto="true">Артеме</a> и <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостоке</a>. Штормовой ветер стал причиной множества аварий на сетях электроснабжения, пострадали крыши и фасады домов, на ряде дорог транспортное сообщение оказалось заблокированным упавшими деревьями, были зафиксированы отключения воды."Принято решение об объявлении режима чрезвычайной ситуации муниципального характера в поселках Новонежино и Подъяпольское Шкотовского района", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200903/tayfun-1576656369.html
шкотовский район
владивосток
артем
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/150738/71/1507387106_17:0:1350:1000_1400x0_80_0_0_3b2faba11bcdf0c10be26008ea9ccfe3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тайфун "майсак", шкотовский район, владивосток, артем, происшествия

В двух поселках Приморья ввели режим ЧС из-за тайфуна "Майсак"

08:55 04.09.2020
731
© РИА Новости / Сергей Орлов Приморский край
Приморский край - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Сергей Орлов
Приморский край. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Режим ЧС введен в двух поселках Шкотовского района Приморья из-за тайфуна "Майсак", сообщает правительство региона.
Ранее сообщалось, что основной удар тайфуна "Майсак" пришелся на юго-запад Приморья, где пострадали 70 муниципалитетов, более 150 тысяч человек остались без света. Три человека погибли, 55 пострадали. Наиболее сложная ситуация в Находке, где введен режим ЧС муниципального характера, в Шкотовском, Партизанском, Надеждинском, Хасанском районах, Артеме и Владивостоке. Штормовой ветер стал причиной множества аварий на сетях электроснабжения, пострадали крыши и фасады домов, на ряде дорог транспортное сообщение оказалось заблокированным упавшими деревьями, были зафиксированы отключения воды.
"Принято решение об объявлении режима чрезвычайной ситуации муниципального характера в поселках Новонежино и Подъяпольское Шкотовского района", - говорится в сообщении.
Тайфун Болавен в Приморье - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 02:08
В ряде школ Приморья отменили занятия из-за тайфуна "Майсак"
000110
Обсудить 0
Тайфун "Майсак"Шкотовский районВладивостокАртемПроисшествия
Рекомендуем
Медик готовит шприц с вакциной
Минздрав назвал приоритетные группы по вакцинации от COVID-19
Президент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде
Вучич отверг пункт о признании независимости Косово
Помощь пожилым людям
Названы продукты, провоцирующие раннее старение
Девушка в защитной маске идет по улице
Эксперт рассказал, почему нельзя пользоваться телефоном на ходу
Открытие Международного военно-технического форума Армия-2020
Шойгу: природа должна "прицельно бить" по тем, кто плохо с ней обращается
Моржи острова Вайгач. 2020 год
В Печорском море худеют и исчезают моржи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Постпред США в ОБСЕ сказал, что надо сделать с Лукашенко "прямо сейчас"
Алексей Навальный
В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального
Отдыхающие на пляже в Ялте
Шойгу рассказал, как изменилось отношение россиян к отдыху в своей стране
Участница группы Serebro Полина Фаворская
Экс-солистка "Серебра" снялась полностью обнаженной на улице
Памятник мальчику с бескозыркой и собакой, который провожает корабли в морском грузовом порту Клайпеды
"Зажрались и забылись". Что теряет Прибалтика после ссоры с Лукашенко
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде
Адвокат рассказал, на какой суд рассчитывает Фургал
Александр Мельников
Генералу МВД Мельникову предъявили окончательное обвинение
Подводная лодка Санкт-Петербург, проект Лада
В ОСК заявили о проблемах со строительством новейших подлодок "Лада"
Российские рубли
"Известия": регионам хотят запретить снижать размер прожиточного минимума
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Эксперт рассказал, как найти скрытую камеру с помощью смартфона
03:08Мясников назвал вредные для здоровья традиции россиян
03:08"Протекший" разгонный блок "Фрегат" могут возвратить на ремонт в Россию
03:03Российские и турецкие военные провели совместную тренировку в Сирии
02:34На торги выставили самую дорогую монету в мире
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя оставить себе найденный смартфон
02:06Ученый объяснил, почему человек забывает плохое
02:01Немецкий эксперт назвал причины неуязвимости России
01:45Трамп пообещал рекордные показатели в экономике США ближе к выборам
01:37Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии
01:30США предъявили россиянину Крючкову обвинения в сговоре с целью кибератаки
01:24Трамп не стал отрицать выводы Германии о ситуации с Навальным
01:20Трамп заявил, что вина России в "отравлении" Навального пока не доказана
00:58В Пентагоне пообещали показать России "всю мощь ядерной модернизации"
00:54Трамп оценил выводы Германии по ситуации с Навальным
00:43В США в ходе протестов пострадали двое полицейских, есть задержанные
23:48Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусам
23:29Байден обвинил Трампа в намеренном разобщении США
23:10Греческий ученый назвал российскую вакцину от COVID-19 "очень хорошей"
23:04В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния