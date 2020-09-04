https://ria.ru/20200904/ssha-1576775986.html

В США белая женщина притворялась чернокожей

Преподавательница Университета Джорджа Вашингтона в столице США заявила, что всю жизнь обманывала и притворялась чернокожей, будучи белой. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T13:50

2020-09-04T13:50

2020-09-04T15:27

джордж флойд

карибское море

латинская америка

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> Преподавательница Университета <a href="http://ria.ru/person_Dzhordzh_Vashington/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Вашингтона</a> в столице <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> заявила, что всю жизнь обманывала и притворялась чернокожей, будучи белой.Канал <a href="https://edition.cnn.com/" target="_blank">CNN </a>отмечает, что доцент этого американского вуза Джессика Круг писала об <a href="http://ria.ru/location_Africa/" target="_blank" data-auto="true">Африке</a>, <a href="http://ria.ru/location_Latinskaja_Amerika/" target="_blank" data-auto="true">Латинской Америке</a>, диаспорах и идентичностях. Она специалист по истории афроамериканцев и активистка.В публикации на блог-платформе Medium Круг созналась во "лжи".Она заявила, что в разное время представлялась как жительница Бронкса с темнокожими предками из стран <u><a href="http://ria.ru/location_Karibskoe_more/">Карибского моря</a>,</u> а также рассказывала, что имеет отношение к жителям Севера Африки, афроамериканцам. По ее словам, она при помощи использования своих идентичностей чернокожей выстраивала отношения с другими людьми.Преподаватель сообщила, что притворялась из-за психологической травмы в детстве и проблем с психическим здоровьем. Такое утверждение не может служить оправданием, указала она.Она добавила, что не вела "двойную жизнь", и не жила параллельно в рамках "альтернативной идентичности белого человека". У нее не было плана по выходу из этой ситуации или дальнейшей стратегии.С конца мая во многих крупных городах США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a>.

https://radiosputnik.ria.ru/20200814/1575793389.html

https://ria.ru/20200904/protestuyuschie-1576717158.html

Сергей УТКИН Пусть на колени встаёт и лоб об пол расшибёт 47

Вадим Борисов Маразм крепчал. 41

15

карибское море

латинская америка

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джордж флойд, карибское море, латинская америка, сша, в мире