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В США белая женщина притворялась чернокожей
Преподавательница Университета Джорджа Вашингтона в столице США заявила, что всю жизнь обманывала и притворялась чернокожей, будучи белой. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T13:50
2020-09-04T15:27
джордж флойд
карибское море
латинская америка
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> Преподавательница Университета <a href="http://ria.ru/person_Dzhordzh_Vashington/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Вашингтона</a> в столице <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> заявила, что всю жизнь обманывала и притворялась чернокожей, будучи белой.Канал <a href="https://edition.cnn.com/" target="_blank">CNN </a>отмечает, что доцент этого американского вуза Джессика Круг писала об <a href="http://ria.ru/location_Africa/" target="_blank" data-auto="true">Африке</a>, <a href="http://ria.ru/location_Latinskaja_Amerika/" target="_blank" data-auto="true">Латинской Америке</a>, диаспорах и идентичностях. Она специалист по истории афроамериканцев и активистка.В публикации на блог-платформе Medium Круг созналась во "лжи".Она заявила, что в разное время представлялась как жительница Бронкса с темнокожими предками из стран <u><a href="http://ria.ru/location_Karibskoe_more/">Карибского моря</a>,</u> а также рассказывала, что имеет отношение к жителям Севера Африки, афроамериканцам. По ее словам, она при помощи использования своих идентичностей чернокожей выстраивала отношения с другими людьми.Преподаватель сообщила, что притворялась из-за психологической травмы в детстве и проблем с психическим здоровьем. Такое утверждение не может служить оправданием, указала она.Она добавила, что не вела "двойную жизнь", и не жила параллельно в рамках "альтернативной идентичности белого человека". У нее не было плана по выходу из этой ситуации или дальнейшей стратегии.С конца мая во многих крупных городах США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a>.
https://radiosputnik.ria.ru/20200814/1575793389.html
https://ria.ru/20200904/protestuyuschie-1576717158.html
Пусть на колени встаёт и лоб об пол расшибёт
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Маразм крепчал.
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карибское море
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джордж флойд, карибское море, латинская америка, сша, в мире

В США белая женщина притворялась чернокожей

13:50 04.09.2020 (обновлено: 15:27 04.09.2020)
7431
© Фото : Duke University PressПреподавательница Университета Джорджа Вашингтона Джессика Круг
Преподавательница Университета Джорджа Вашингтона Джессика Круг - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Фото : Duke University Press
Преподавательница Университета Джорджа Вашингтона Джессика Круг
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Преподавательница Университета Джорджа Вашингтона в столице США заявила, что всю жизнь обманывала и притворялась чернокожей, будучи белой.
Канал CNN отмечает, что доцент этого американского вуза Джессика Круг писала об Африке, Латинской Америке, диаспорах и идентичностях. Она специалист по истории афроамериканцев и активистка.
В публикации на блог-платформе Medium Круг созналась во "лжи".

"В течение своей взрослой жизни я все больше и больше старалась избегать моего опыта — ребенка из еврейской семьи в пригороде Канзаса — под различными вымышленными идентичностями чернокожих, на которые у меня не было права", — говорится в сообщении преподавательницы.

Она заявила, что в разное время представлялась как жительница Бронкса с темнокожими предками из стран Карибского моря, а также рассказывала, что имеет отношение к жителям Севера Африки, афроамериканцам. По ее словам, она при помощи использования своих идентичностей чернокожей выстраивала отношения с другими людьми.
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"Люди боролись вместе со мной и за меня, а присвоение афро-карибской идентичности не только полностью неверно, неэтично, аморально, направлено против чернокожих и колониально, но и означает, что я надувала тех, кого я люблю", — подчеркнула она.

Преподаватель сообщила, что притворялась из-за психологической травмы в детстве и проблем с психическим здоровьем. Такое утверждение не может служить оправданием, указала она.

"Я построила свою жизнь на жестокой лжи, направленной против чернокожих, и лгала при каждом вдохе. Ни в одном языке нет слов, чтобы выразить глубину моего раскаяния, но опять же: их не должно быть. Дело, как и всегда, не в словах", — заявила Круг.

Она добавила, что не вела "двойную жизнь", и не жила параллельно в рамках "альтернативной идентичности белого человека". У нее не было плана по выходу из этой ситуации или дальнейшей стратегии.
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Джордж ФлойдКарибское мореЛатинская АмерикаСШАВ мире
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