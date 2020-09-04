https://ria.ru/20200904/shkola-1576793229.html

Кравцов поддержал инициативу о стандарте школьного питания

Министерство просвещения РФ поддерживает инициативу Ленинградской области о разработке стандарта школьного питания, сообщил журналистам министр просвещения... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T17:33

2020-09-04T17:33

2020-09-04T18:03

социальный навигатор

сн_образование

алексей кравцов

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

ленинградская область

образование - общество

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости.</strong> Министерство просвещения РФ поддерживает инициативу <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> о разработке стандарта школьного питания, сообщил журналистам министр просвещения <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кравцов</a>.Как сообщил губернатор Ленинградской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дрозденко</a>, на рабочей встрече с министром в пятницу власти региона предложили на базе субъекта разработать региональный и федеральный стандарты организации школьного питания."Мы предложили на базе Ленинградской области разработать региональный и федеральный стандарты организации питания. Чтобы был стандарт кухонного оборудования, стандарт требования к итоговым меню, вплоть до описания внешнего вида блюд", - рассказал Дрозденко журналистам."Мы поддерживаем инициативу разработки некоего стандарта. Обязательно обсудим и посмотрим, как он будет реализовываться. При разработке этого стандарта обязательно нужно учитывать мнение профессионалов, <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> и мнение родителей", - сказал Кравцов.

https://ria.ru/20200709/1574128034.html

ленинградская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, алексей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ленинградская область, образование - общество