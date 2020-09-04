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Кравцов поддержал инициативу о стандарте школьного питания
Министерство просвещения РФ поддерживает инициативу Ленинградской области о разработке стандарта школьного питания, сообщил журналистам министр просвещения... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T17:33
2020-09-04T18:03
социальный навигатор
сн_образование
алексей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ленинградская область
образование - общество
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости.</strong> Министерство просвещения РФ поддерживает инициативу <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> о разработке стандарта школьного питания, сообщил журналистам министр просвещения <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кравцов</a>.Как сообщил губернатор Ленинградской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дрозденко</a>, на рабочей встрече с министром в пятницу власти региона предложили на базе субъекта разработать региональный и федеральный стандарты организации школьного питания."Мы предложили на базе Ленинградской области разработать региональный и федеральный стандарты организации питания. Чтобы был стандарт кухонного оборудования, стандарт требования к итоговым меню, вплоть до описания внешнего вида блюд", - рассказал Дрозденко журналистам."Мы поддерживаем инициативу разработки некоего стандарта. Обязательно обсудим и посмотрим, как он будет реализовываться. При разработке этого стандарта обязательно нужно учитывать мнение профессионалов, <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> и мнение родителей", - сказал Кравцов.
https://ria.ru/20200709/1574128034.html
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социальный навигатор, сн_образование, алексей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ленинградская область, образование - общество

Кравцов поддержал инициативу о стандарте школьного питания

17:33 04.09.2020 (обновлено: 18:03 04.09.2020)
2092
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРаботницы школьной столовой
Работницы школьной столовой - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Работницы школьной столовой . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости. Министерство просвещения РФ поддерживает инициативу Ленинградской области о разработке стандарта школьного питания, сообщил журналистам министр просвещения Сергей Кравцов.
Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, на рабочей встрече с министром в пятницу власти региона предложили на базе субъекта разработать региональный и федеральный стандарты организации школьного питания.
"Мы предложили на базе Ленинградской области разработать региональный и федеральный стандарты организации питания. Чтобы был стандарт кухонного оборудования, стандарт требования к итоговым меню, вплоть до описания внешнего вида блюд", - рассказал Дрозденко журналистам.
"Мы поддерживаем инициативу разработки некоего стандарта. Обязательно обсудим и посмотрим, как он будет реализовываться. При разработке этого стандарта обязательно нужно учитывать мнение профессионалов, Роспотребнадзора и мнение родителей", - сказал Кравцов.
Организация питания в школах - РИА Новости, 1920, 09.07.2020
9 июля, 17:21
Госдума запросит сведения о проблемах со школьным питанием в регионах
1840000
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеАлексей КравцовМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ленинградская областьОбразование - Общество
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