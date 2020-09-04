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МИД Австрии: нельзя бездоказательно ввести санкции против России
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что нельзя бездоказательно ввести санкции против России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, но не... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T12:44
2020-09-04T12:44
россия
александер шалленберг
мид австрии
алексей навальный
евросоюз
дмитрий песков
германия
австрия
политика
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Глава МИД Австрии <a href="https://ria.ru/person_aleksander-shallenberg" target="_blank">Александер Шалленберг</a> заявил, что нельзя бездоказательно ввести санкции против России в связи с ситуацией вокруг <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексея Навального</a>, но не исключил никакие меры.По его словам, картина, которая в данный момент вырисовывается, указывает на некую причастность государственных органов. Министр подчеркнул, что отравление Навального не является чисто внутренним делом России. "Москва сейчас должна дать ясность, это в её собственных интересах, в том что касается отношений с <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">Евросоюзом</a> и партнерскими государствами", - заявил он.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германию</a>. На этой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
https://ria.ru/20200903/sanktsii-1576684272.html
https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html
Австрия понимает что зима близко.
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Как это нельзя, если очень хочется?! )
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россия
германия
австрия
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россия, александер шалленберг, мид австрии, алексей навальный, евросоюз, дмитрий песков, германия, австрия, политика

МИД Австрии: нельзя бездоказательно ввести санкции против России

12:44 04.09.2020
2120
© РИА Новости / Максим БлиновВид на Вену
Вид на Вену - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что нельзя бездоказательно ввести санкции против России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, но не исключил никакие меры.

"Здесь возможны все меры. Ведь есть санкционный режим ЕС против распространения химического оружия. В зависимости от результата расследования мы оговорим итоговые санкции. Но, конечно, мы не можем просто так объявить о санкциях без доказательств. Нужно знать, кто несет ответственность за произошедшее", -  заявил Шалленберг в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, картина, которая в данный момент вырисовывается, указывает на некую причастность государственных органов. Министр подчеркнул, что отравление Навального не является чисто внутренним делом России. "Москва сейчас должна дать ясность, это в её собственных интересах, в том что касается отношений с Евросоюзом и партнерскими государствами", - заявил он.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 15:01
В ЕК назвали условия для введения санкций против России из-за Навального
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. На этой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
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43333027
Обсудить 8
РоссияАлександер ШалленбергМИД АвстрииАлексей НавальныйЕвросоюзДмитрий ПесковГерманияАвстрияПолитика
Популярные комментарии
Австрия понимает что зима близко.
4 сентября, 12:45
Damir AlievDamir Aliev
9100201
Как это нельзя, если очень хочется?! )
4 сентября, 12:45
Андрей ДашковАндрей Дашков
2120302
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