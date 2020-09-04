МИД Австрии: нельзя бездоказательно ввести санкции против России
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что нельзя бездоказательно ввести санкции против России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, но не исключил никакие меры.
"Здесь возможны все меры. Ведь есть санкционный режим ЕС против распространения химического оружия. В зависимости от результата расследования мы оговорим итоговые санкции. Но, конечно, мы не можем просто так объявить о санкциях без доказательств. Нужно знать, кто несет ответственность за произошедшее", - заявил Шалленберг в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По его словам, картина, которая в данный момент вырисовывается, указывает на некую причастность государственных органов. Министр подчеркнул, что отравление Навального не является чисто внутренним делом России. "Москва сейчас должна дать ясность, это в её собственных интересах, в том что касается отношений с Евросоюзом и партнерскими государствами", - заявил он.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. На этой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
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