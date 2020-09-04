https://ria.ru/20200904/sanktsii-1576714500.html

Пушков отреагировал на угрозы США в адрес России из-за Белоруссии

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter высказывание помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джорджа Кента, который пригрозил России... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T03:34

2020-09-04T03:34

2020-09-04T03:34

светлана тихановская

россия

санкции

евразия

санкции в отношении россии

александр лукашенко

алексей пушков

москва

сша

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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> Сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Pushkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Пушков</a> прокомментировал в своем <a href="https://tlg.today/alexey_pushkov/1128" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a> высказывание помощника госсекретаря по делам <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> и <a href="http://ria.ru/location_Evrazija/" target="_blank" data-auto="true">Евразии</a> <a href="http://ria.ru/person_dzhordzh-kent/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Кента</a>, который пригрозил России последствиями при "применении силы" в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>.Ранее Кент <a href="https://ria.ru/20200903/gosdep-1576659812.html" target="_blank">заявил</a>, что американо-российские отношения могут стать еще хуже, чем за последние четыре года.Сенатор считает, что высказывание представителя Госдепа является формой давления на <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>.Ситуация в БелоруссииДевятого августа прошли выборы в Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, победил действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, получив 80,1 процента голосов. Его главная соперница <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> набрала 10,12 процента голосов.Оппозиция отказалась признать итоги голосования и объявила о создании координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская решила покинуть страну и уехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>.После объявления результатов начались массовые несанкционированные акции, которые поначалу жестко подавлялись силовиками. В первые дни против недовольных итогами голосования они использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По данным МВД, в ходе протестов задержали свыше 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — по меньшей мере 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.

https://ria.ru/20200901/sanktsii-1576601425.html

https://ria.ru/20200828/sanktsii-1576426788.html

wadimradostew Господа из США, вы сперва разберитесь с демонстрациями негров у себя дома, а потом уже лезьте со своими поучениями к другим 103

John Travolta Вы все там только и делаете , что реагируете, надо хотя бы посла на каждых такой выпад в МИД вызывать, пусть ездит туда сюда. А ещё объявлять их персонами нон гранта и выдворять не чего с ними цацкаться если не в состоянии ввести санкции против них. 73

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, россия, санкции, евразия, санкции в отношении россии, александр лукашенко, алексей пушков, москва, сша, в мире