https://ria.ru/20200903/gosdep-1576659812.html

Госдеп пригрозил России последствиями при применении силы в Белоруссии

Отношения России и США ухудшатся, если Москва силой вмешается в ситуацию в Белоруссии, заявил заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T09:12

2020-09-03T09:12

2020-09-03T09:36

светлана тихановская

джордж кент

александр лукашенко

протесты в белоруссии

россия

государственный департамент сша

белоруссия

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Отношения <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> и <a href="https://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> ухудшатся, если <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> силой вмешается в ситуацию в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, <a href="https://www.youtube.com/watch?v=XO4KYgyWAd8" target="_blank" rel="nofollow noopener">заявил</a> заместитель помощника госсекретаря по делам <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> и <a href="http://ria.ru/location_Evrazija/" target="_blank" data-auto="true">Евразии</a> <a href="http://ria.ru/person_dzhordzh-kent/" target="_blank" data-auto="true">Джордж Кент</a>. Кент добавил, что сложившаяся в <a href="https://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> ситуация — это не "геополитическое соревнование между Востоком и Западом или США с Россией", а проблема, которую должны решить власти и граждане республики. "Естественным посредником" для них может стать Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), считает он.Ранее СМИ сообщали, что США могут ввести дополнительные санкции против России, если Москва применит силу для вмешательства в ситуацию в Белоруссии. Ситуация в БелоруссииДевятого августа прошли выборы в Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, победил действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, получив 80,1 процента голосов. Его главная соперница <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> набрала 10,12 процента голосов.Оппозиция отказалась признать итоги голосования и объявила о создании координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская решила покинуть страну и уехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>.После объявления результатов начались массовые несанкционированные акции, которые поначалу жестко подавлялись силовиками. В первые дни против недовольных итогами голосования они использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По данным МВД, в ходе протестов задержали свыше 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — по меньшей мере 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.

https://ria.ru/20200902/sanktsii-1576648314.html

https://ria.ru/20200901/sanktsii-1576601425.html

Ярослав Погодин На самом деле после всех возможных санкций и с минимальным госдолгом и при наличии ядерного тактического оружия у нас полностью развязаны руки. Поэтому можем себе позволить восстановить территориальную целостность не обращая внимания на угрозы. То что это до сих пор не сделано, по сути наш акт доброй воли )) 474

Егор Панкратов Напугали ежа голой попой...)))) 438

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россия

белоруссия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, джордж кент, александр лукашенко, россия, государственный департамент сша, белоруссия, сша, в мире