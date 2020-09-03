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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200903/gosdep-1576659812.html
Госдеп пригрозил России последствиями при применении силы в Белоруссии
Отношения России и США ухудшатся, если Москва силой вмешается в ситуацию в Белоруссии, заявил заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T09:12
2020-09-03T09:36
светлана тихановская
джордж кент
александр лукашенко
протесты в белоруссии
россия
государственный департамент сша
белоруссия
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Отношения <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> и <a href="https://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> ухудшатся, если <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> силой вмешается в ситуацию в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, <a href="https://www.youtube.com/watch?v=XO4KYgyWAd8" target="_blank" rel="nofollow noopener">заявил</a> заместитель помощника госсекретаря по делам <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> и <a href="http://ria.ru/location_Evrazija/" target="_blank" data-auto="true">Евразии</a> <a href="http://ria.ru/person_dzhordzh-kent/" target="_blank" data-auto="true">Джордж Кент</a>. Кент добавил, что сложившаяся в <a href="https://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> ситуация — это не "геополитическое соревнование между Востоком и Западом или США с Россией", а проблема, которую должны решить власти и граждане республики. "Естественным посредником" для них может стать Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), считает он.Ранее СМИ сообщали, что США могут ввести дополнительные санкции против России, если Москва применит силу для вмешательства в ситуацию в Белоруссии. Ситуация в БелоруссииДевятого августа прошли выборы в Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, победил действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, получив 80,1 процента голосов. Его главная соперница <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> набрала 10,12 процента голосов.Оппозиция отказалась признать итоги голосования и объявила о создании координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская решила покинуть страну и уехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>.После объявления результатов начались массовые несанкционированные акции, которые поначалу жестко подавлялись силовиками. В первые дни против недовольных итогами голосования они использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По данным МВД, в ходе протестов задержали свыше 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — по меньшей мере 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.
https://ria.ru/20200902/sanktsii-1576648314.html
https://ria.ru/20200901/sanktsii-1576601425.html
На самом деле после всех возможных санкций и с минимальным госдолгом и при наличии ядерного тактического оружия у нас полностью развязаны руки. Поэтому можем себе позволить восстановить территориальную целостность не обращая внимания на угрозы. То что это до сих пор не сделано, по сути наш акт доброй воли ))
474
Напугали ежа голой попой...))))
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россия
белоруссия
сша
РИА Новости
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светлана тихановская, джордж кент, александр лукашенко, россия, государственный департамент сша, белоруссия, сша, в мире

Госдеп пригрозил России последствиями при применении силы в Белоруссии

09:12 03.09.2020 (обновлено: 09:36 03.09.2020)
70462
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов и участники студенческой акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов и участники студенческой акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Отношения России и США ухудшатся, если Москва силой вмешается в ситуацию в Белоруссии, заявил заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент.

"Мы донесли нашу позицию российской стороне во время прошедших переговоров в Вашингтоне, Москве и Вене. Если они думают, что американо-российские отношения последние четыре года были сложными, то они могут стать еще хуже", — пояснил дипломат.

Кент добавил, что сложившаяся в Белоруссии ситуация — это не "геополитическое соревнование между Востоком и Западом или США с Россией", а проблема, которую должны решить власти и граждане республики. "Естественным посредником" для них может стать Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), считает он.
Ранее СМИ сообщали, что США могут ввести дополнительные санкции против России, если Москва применит силу для вмешательства в ситуацию в Белоруссии.
Участники студенческой акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
Вчера, 19:19Протесты в Белоруссии
СМИ сообщили о переговорах США и ЕС по санкциям против Белоруссии

Ситуация в Белоруссии

Девятого августа прошли выборы в Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, победил действующий президент Александр Лукашенко, получив 80,1 процента голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская набрала 10,12 процента голосов.
Оппозиция отказалась признать итоги голосования и объявила о создании координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская решила покинуть страну и уехала в Литву.
После объявления результатов начались массовые несанкционированные акции, которые поначалу жестко подавлялись силовиками. В первые дни против недовольных итогами голосования они использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По данным МВД, в ходе протестов задержали свыше 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — по меньшей мере 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.
Участники студенческой акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 20:19Протесты в Белоруссии
МИД России ответил на угрозы США ввести санкции из-за Белоруссии
865417498295
Обсудить 155
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяДжордж КентАлександр ЛукашенкоРоссияГосударственный департамент СШАБелоруссияСШАВ мире
Популярные комментарии
На самом деле после всех возможных санкций и с минимальным госдолгом и при наличии ядерного тактического оружия у нас полностью развязаны руки. Поэтому можем себе позволить восстановить территориальную целостность не обращая внимания на угрозы. То что это до сих пор не сделано, по сути наш акт доброй воли ))
3 сентября, 09:25
Ярослав Погодин
413300225
Напугали ежа голой попой...))))
3 сентября, 09:14
Егор Панкратов
3523100025
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