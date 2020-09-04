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https://ria.ru/20200904/putin-1576782159.html
Путин обсудил с членами Совбеза итоги визита Мишустина в Минск
Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России итоги состоявшегося 3 сентября визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T15:03
2020-09-04T15:03
игорь краснов
дмитрий медведев
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
александр бортников
москва
минск
белоруссия
политика
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<strong>МОСКВА, 4 сен – РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> обсудил с постоянными членами Совета безопасности России итоги состоявшегося 3 сентября визита премьер-министра РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Мишустина</a> в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> и подготовку к визиту президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Обсуждались итоги визита председателя правительства России в Минск, в том числе в контексте подготовки поездки президента Белоруссии в Москву", - сказал он.Помимо этого на совещании обсуждались вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня."Приглашенный на совещание генпрокурор РФ <a href="http://ria.ru/person_Igor_Krasnov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Краснов</a> информировал его участников о мерах, принимаемых по защите прав и интересов граждан, пострадавших от преступных посягательств", - отметил Песков. "Состоялся обстоятельный обмен мнениями на эту тему", добавил он.Конституция РФ гарантирует судебную защиту прав и интересов граждан, а потерпевшим государство обеспечивает доступ к правосудию и право на компенсацию причиненного ущерба. Вместе с тем, по данным социологических исследований, почти половина пострадавших не обращаются за помощью в правоохранительные органы, сказал Песков.В совещании приняли участие заместитель председателя Совбеза <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>, спикеры обеих палат парламента <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a> и <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a>, секретарь Совбеза <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Patrushev/" target="_blank" data-auto="true">Николай Патрушев</a>, министры иностранных дел <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, внутренних дел <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Kolokolcev/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Колокольцев</a>, обороны <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a>, директор <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bortnikov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бортников</a> и глава <a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_vneshnejj_razvedki_RF/" target="_blank" data-auto="true">СВР</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нарышкин</a>.
https://ria.ru/20200903/belorussiya-1576681012.html
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белоруссия
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игорь краснов, дмитрий медведев, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, москва, минск, белоруссия, политика

Путин обсудил с членами Совбеза итоги визита Мишустина в Минск

15:03 04.09.2020
25327
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России итоги состоявшегося 3 сентября визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Минск и подготовку к визиту президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Обсуждались итоги визита председателя правительства России в Минск, в том числе в контексте подготовки поездки президента Белоруссии в Москву", - сказал он.
Помимо этого на совещании обсуждались вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня.
"Приглашенный на совещание генпрокурор РФ Игорь Краснов информировал его участников о мерах, принимаемых по защите прав и интересов граждан, пострадавших от преступных посягательств", - отметил Песков. "Состоялся обстоятельный обмен мнениями на эту тему", добавил он.
Конституция РФ гарантирует судебную защиту прав и интересов граждан, а потерпевшим государство обеспечивает доступ к правосудию и право на компенсацию причиненного ущерба. Вместе с тем, по данным социологических исследований, почти половина пострадавших не обращаются за помощью в правоохранительные органы, сказал Песков.
В совещании приняли участие заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры иностранных дел Сергей Лавров, внутренних дел Владимир Колокольцев, обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и глава СВР Сергей Нарышкин.
Председатель правительства России Михаил Мишустин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 14:14Союзное государство
Мишустин заявил о прогрессе по вопросу Союзного государства
84322215
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Игорь КрасновДмитрий МедведевСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Александр БортниковМоскваМинскБелоруссияПолитика
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