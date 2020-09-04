https://ria.ru/20200904/putin-1576782159.html

Путин обсудил с членами Совбеза итоги визита Мишустина в Минск

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России итоги состоявшегося 3 сентября визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T15:03

2020-09-04T15:03

2020-09-04T15:03

игорь краснов

дмитрий медведев

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

александр бортников

москва

минск

белоруссия

политика

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<strong>МОСКВА, 4 сен – РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> обсудил с постоянными членами Совета безопасности России итоги состоявшегося 3 сентября визита премьер-министра РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Мишустина</a> в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> и подготовку к визиту президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Обсуждались итоги визита председателя правительства России в Минск, в том числе в контексте подготовки поездки президента Белоруссии в Москву", - сказал он.Помимо этого на совещании обсуждались вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня."Приглашенный на совещание генпрокурор РФ <a href="http://ria.ru/person_Igor_Krasnov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Краснов</a> информировал его участников о мерах, принимаемых по защите прав и интересов граждан, пострадавших от преступных посягательств", - отметил Песков. "Состоялся обстоятельный обмен мнениями на эту тему", добавил он.Конституция РФ гарантирует судебную защиту прав и интересов граждан, а потерпевшим государство обеспечивает доступ к правосудию и право на компенсацию причиненного ущерба. Вместе с тем, по данным социологических исследований, почти половина пострадавших не обращаются за помощью в правоохранительные органы, сказал Песков.В совещании приняли участие заместитель председателя Совбеза <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>, спикеры обеих палат парламента <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a> и <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a>, секретарь Совбеза <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Patrushev/" target="_blank" data-auto="true">Николай Патрушев</a>, министры иностранных дел <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, внутренних дел <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Kolokolcev/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Колокольцев</a>, обороны <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a>, директор <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bortnikov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бортников</a> и глава <a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_vneshnejj_razvedki_RF/" target="_blank" data-auto="true">СВР</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нарышкин</a>.

https://ria.ru/20200903/belorussiya-1576681012.html

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москва

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь краснов, дмитрий медведев, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, москва, минск, белоруссия, политика