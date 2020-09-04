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В Нью-Йорке машина въехала в толпу протестующих
На Таймс-сквер в Нью-Йорке автомобиль проехал сквозь толпу участников акции протеста Black Lives Matter, пишет New York Daily News со ссылкой на полицию. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T08:55
2020-09-04T10:41
джордж флойд
ford motor
портленд
нью-йорк (город)
сша
twitter
в мире
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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> На Таймс-сквер в <u><a href="http://ria.ru/location_New_York_City/">Нью-Йорке</a></u> автомобиль проехал сквозь толпу участников акции протеста Black Lives Matter, пишет <a href="https://www.nydailynews.com/" target="_blank">New York Daily News</a> со ссылкой на полицию.Инцидент произошел в четверг вечером, когда, по данным СМИ, в районе площади на <a href="http://ria.ru/location_Manhattan/" target="_blank" data-auto="true">Манхэттене</a> собрались около 300 человек. Они проводили демонстрацию с требованием "расового правосудия" в связи с гибелью афроамериканца от рук полиции в городе Рочестер.Протестующие на велосипедах выстроились в линию на дороге, пытаясь перекрыть движение. Машина марки Ford Taurus подъехала к демонстрантам и сначала остановилась, но вскоре резко начала движение сквозь толпу. Автомобиль подрезал троих велосипедистов, стоявших на проезжей части. В результате они получили незначительные травмы, волонтеры-медики оказали им помощь на месте.По словам представителя полиции Нью-Йорка, за рулем Ford Taurus сидел сторонник <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> — недалеко от площади проходил небольшой митинг в поддержку действующего президента. Правоохранительные органы занялись расследованием инцидента. В своем твиттере полицейские подчеркнули, что с произошедшим не связана их машина, как поначалу предполагали некоторые пользователи соцсетей.В <a href="http://ria.ru/location_Portland/" target="_blank" data-auto="true">Портленде</a> и некоторые других городах Соединенных Штатов уже несколько месяцев проходят акции протеста, которые начались после того, как в Миннеаполисе при задержании погиб афроамериканец <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джордж Флойд</a>. Демонстрации зачастую сопровождаются беспорядками.
https://ria.ru/20200901/strelba-1576557754.html
надо с Китаем разыграть эту карту. только слепой не видит возможность расколоть США и навсегда покончить их доминированием!
43
Это демократия детка, это демократия......
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портленд
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Новости
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РИА Новости
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джордж флойд, ford motor, портленд, нью-йорк (город), сша, twitter, в мире

В Нью-Йорке машина въехала в толпу протестующих

08:55 04.09.2020 (обновлено: 10:41 04.09.2020)
8634
© REUTERS / @DATAINPUTАвтомобиль въехал в участников акции Black Lives Matter в Нью-Йорке
Автомобиль въехал в участников акции Black Lives Matter в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© REUTERS / @DATAINPUT
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. На Таймс-сквер в Нью-Йорке автомобиль проехал сквозь толпу участников акции протеста Black Lives Matter, пишет New York Daily News со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел в четверг вечером, когда, по данным СМИ, в районе площади на Манхэттене собрались около 300 человек. Они проводили демонстрацию с требованием "расового правосудия" в связи с гибелью афроамериканца от рук полиции в городе Рочестер.
Протестующие на велосипедах выстроились в линию на дороге, пытаясь перекрыть движение. Машина марки Ford Taurus подъехала к демонстрантам и сначала остановилась, но вскоре резко начала движение сквозь толпу. Автомобиль подрезал троих велосипедистов, стоявших на проезжей части. В результате они получили незначительные травмы, волонтеры-медики оказали им помощь на месте.
По словам представителя полиции Нью-Йорка, за рулем Ford Taurus сидел сторонник Дональда Трампа — недалеко от площади проходил небольшой митинг в поддержку действующего президента.
Правоохранительные органы занялись расследованием инцидента. В своем твиттере полицейские подчеркнули, что с произошедшим не связана их машина, как поначалу предполагали некоторые пользователи соцсетей.
В Портленде и некоторые других городах Соединенных Штатов уже несколько месяцев проходят акции протеста, которые начались после того, как в Миннеаполисе при задержании погиб афроамериканец Джордж Флойд. Демонстрации зачастую сопровождаются беспорядками.
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Джордж ФлойдFord MotorПортлендНью-Йорк (город)СШАTwitterВ мире
Популярные комментарии
надо с Китаем разыграть эту карту. только слепой не видит возможность расколоть США и навсегда покончить их доминированием!
4 сентября, 09:24
wwiking7000
4010101
Это демократия детка, это демократия......
4 сентября, 09:15
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
13100101
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