https://ria.ru/20200904/protestuyuschie-1576717158.html

В Нью-Йорке машина въехала в толпу протестующих

На Таймс-сквер в Нью-Йорке автомобиль проехал сквозь толпу участников акции протеста Black Lives Matter, пишет New York Daily News со ссылкой на полицию. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T08:55

2020-09-04T08:55

2020-09-04T10:41

джордж флойд

ford motor

портленд

нью-йорк (город)

сша

twitter

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576717927_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_1bb9068d3db671aa87810e1e52124a3b.jpg

<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> На Таймс-сквер в <u><a href="http://ria.ru/location_New_York_City/">Нью-Йорке</a></u> автомобиль проехал сквозь толпу участников акции протеста Black Lives Matter, пишет <a href="https://www.nydailynews.com/" target="_blank">New York Daily News</a> со ссылкой на полицию.Инцидент произошел в четверг вечером, когда, по данным СМИ, в районе площади на <a href="http://ria.ru/location_Manhattan/" target="_blank" data-auto="true">Манхэттене</a> собрались около 300 человек. Они проводили демонстрацию с требованием "расового правосудия" в связи с гибелью афроамериканца от рук полиции в городе Рочестер.Протестующие на велосипедах выстроились в линию на дороге, пытаясь перекрыть движение. Машина марки Ford Taurus подъехала к демонстрантам и сначала остановилась, но вскоре резко начала движение сквозь толпу. Автомобиль подрезал троих велосипедистов, стоявших на проезжей части. В результате они получили незначительные травмы, волонтеры-медики оказали им помощь на месте.По словам представителя полиции Нью-Йорка, за рулем Ford Taurus сидел сторонник <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> — недалеко от площади проходил небольшой митинг в поддержку действующего президента. Правоохранительные органы занялись расследованием инцидента. В своем твиттере полицейские подчеркнули, что с произошедшим не связана их машина, как поначалу предполагали некоторые пользователи соцсетей.В <a href="http://ria.ru/location_Portland/" target="_blank" data-auto="true">Портленде</a> и некоторые других городах Соединенных Штатов уже несколько месяцев проходят акции протеста, которые начались после того, как в Миннеаполисе при задержании погиб афроамериканец <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джордж Флойд</a>. Демонстрации зачастую сопровождаются беспорядками.

https://ria.ru/20200901/strelba-1576557754.html

wiking7000 надо с Китаем разыграть эту карту. только слепой не видит возможность расколоть США и навсегда покончить их доминированием! 43

Егор Панкратов Это демократия детка, это демократия...... 25

16

портленд

нью-йорк (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джордж флойд, ford motor, портленд, нью-йорк (город), сша, twitter, в мире