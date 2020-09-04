https://ria.ru/20200904/prigovor-1576772893.html

Убившему ученицу автоинструктору из Архангельска дали девять лет колонии

Ломоносовский суд Архангельска приговорил 50-летнего инструктора автошколы, который будучи пьяным из-за личной неприязни задушил свою 20-летнюю ученицу в здании РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T13:13

2020-09-04T13:13

2020-09-04T13:13

архангельск

убийство

происшествия

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<strong>МУРМАНСК, 4 сен – РИА Новости.</strong> Ломоносовский суд <a href="http://ria.ru/location_Arkhangelsk/" target="_blank" data-auto="true">Архангельска</a> приговорил 50-летнего инструктора автошколы, который будучи пьяным из-за личной неприязни <a href="https://ria.ru/20200122/1563708548.html" target="_blank">задушил</a> свою 20-летнюю ученицу в здании ДОСААФ, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.Сообщается, что инструктор автошколы Александр Шашко признан виновным в убийстве и краже. "Установлено, что 15 июля 2019 года вечером в здании ДОСААФ в округе Варавино-Фактория Архангельска Шашко, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, на почве внезапно возникшей личной неприязни задушил веревкой 20-летнюю жительницу города <a href="http://ria.ru/location_Novodvinsk/" target="_blank" data-auto="true">Новодвинска</a>, которая проходила у него обучение по вождению", - говорится в сообщении.Как позже выяснилось, тело убитой Шашко завернул в ткань, вывез на автомобиле на автодром ДОСААФ на Окружном шоссе, где спрятал и поджег, пытаясь избавиться. Также он похитил золотое кольцо потерпевшей."Приговором суда Шашко назначено наказание в виде лишения свободы 9 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил иск о компенсации морального вреда в пользу матери потерпевшей на сумму 1,5 млн рублей", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20191015/1559756608.html

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архангельск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

архангельск, убийство, происшествия