Убившему ученицу автоинструктору из Архангельска дали девять лет колонии
2241
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
МУРМАНСК, 4 сен – РИА Новости. Ломоносовский суд Архангельска приговорил 50-летнего инструктора автошколы, который будучи пьяным из-за личной неприязни задушил свою 20-летнюю ученицу в здании ДОСААФ, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Сообщается, что инструктор автошколы Александр Шашко признан виновным в убийстве и краже. "Установлено, что 15 июля 2019 года вечером в здании ДОСААФ в округе Варавино-Фактория Архангельска Шашко, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, на почве внезапно возникшей личной неприязни задушил веревкой 20-летнюю жительницу города Новодвинска, которая проходила у него обучение по вождению", - говорится в сообщении.
15 октября 2019, 08:00Специальный репортажПочему потенциальные убийцы разгуливают по улицам
Как позже выяснилось, тело убитой Шашко завернул в ткань, вывез на автомобиле на автодром ДОСААФ на Окружном шоссе, где спрятал и поджег, пытаясь избавиться. Также он похитил золотое кольцо потерпевшей.
"Приговором суда Шашко назначено наказание в виде лишения свободы 9 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил иск о компенсации морального вреда в пользу матери потерпевшей на сумму 1,5 млн рублей", - добавили в ведомстве.