Инструктора автошколы под Архангельском обвинили в убийстве ученицы

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Инструктор автошколы в Архангельской области пойдет под суд по обвинению в убийстве 20-летней ученицы, сообщается на сайте регионального СУСК РФ.
По данным СК, вечером 15 июля 2019 года в здании ДОСААФ мужчина, находясь в наркотическом опьянении, задушил веревкой 20-летнюю девушку, а затем завернул тело в ткань, вывез на автодром ДОСААФ и спрятал тело в канаве, завалив мусором, а также сжег улики. Кроме того, он похитил золотое кольцо девушки.
15 октября 2019, 13:32Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины
Добавляется, что 50-летний мужчина обвиняется в "убийстве" и "краже".
При этом на допросе обвиняемый признал свою вину и рассказал, что "под воздействием химического вещества (соли)" задушил девушку, которая брала у него уроки вождения, сама напросилась к нему на работу, а потом оскорбила его.
"Дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд", - говорится в сообщении.
15 октября 2019, 08:00Специальный репортажПочему потенциальные убийцы разгуливают по улицам