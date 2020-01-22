Инструктора автошколы под Архангельском обвинили в убийстве ученицы

По данным СК, вечером 15 июля 2019 года в здании ДОСААФ мужчина, находясь в наркотическом опьянении, задушил веревкой 20-летнюю девушку, а затем завернул тело в ткань, вывез на автодром ДОСААФ и спрятал тело в канаве, завалив мусором, а также сжег улики. Кроме того, он похитил золотое кольцо девушки.

Добавляется, что 50-летний мужчина обвиняется в "убийстве" и "краже".

При этом на допросе обвиняемый признал свою вину и рассказал, что "под воздействием химического вещества (соли)" задушил девушку, которая брала у него уроки вождения, сама напросилась к нему на работу, а потом оскорбила его.