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Инструктора автошколы под Архангельском обвинили в убийстве ученицы
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РИА Новости

Инструктора автошколы под Архангельском обвинили в убийстве ученицы

09:45 22.01.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Инструктор автошколы в Архангельской области пойдет под суд по обвинению в убийстве 20-летней ученицы, сообщается на сайте регионального СУСК РФ.
По данным СК, вечером 15 июля 2019 года в здании ДОСААФ мужчина, находясь в наркотическом опьянении, задушил веревкой 20-летнюю девушку, а затем завернул тело в ткань, вывез на автодром ДОСААФ и спрятал тело в канаве, завалив мусором, а также сжег улики. Кроме того, он похитил золотое кольцо девушки.
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Добавляется, что 50-летний мужчина обвиняется в "убийстве" и "краже".
При этом на допросе обвиняемый признал свою вину и рассказал, что "под воздействием химического вещества (соли)" задушил девушку, которая брала у него уроки вождения, сама напросилась к нему на работу, а потом оскорбила его.
"Дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд", - говорится в сообщении.
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