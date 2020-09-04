https://ria.ru/20200904/nikitin-1576699737.html

Андрей Никитин: мы ночами модернизировали больницы в пандемию

Система здравоохранения Новгородской области достойно справилась с натиском коронавируса, но обнажились ее слабые стороны, над которыми нужно работать, заявил... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T11:00

2020-09-04T11:00

2020-09-04T11:00

коронавирус в россии

новгородская область

андрей никитин (политик)

интервью - авторы

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<em>Система здравоохранения Новгородской области достойно справилась с натиском коронавируса, но обнажились ее слабые стороны, над которыми нужно работать, заявил губернатор региона <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Nikitin" target="_blank">Андрей Никитин</a>. По его словам, потери бюджета региона пока не оценить, но уже ясно, что на сегодняшний день компенсации далеко не в полной мере их покрывают. В интервью РИА Новости Никитин рассказал о том, готова ли Новгородская область к вакцинации от коронавирусной инфекции, как власти намерены реанимировать экономику, о развитии туризма и о том, на чем пришлось сэкономить на фоне пандемии.</em><strong>— Андрей Сергеевич, на прошлой неделе вы посетили Международный военно-технический форум "Армия-2020", который проходил в подмосковной Кубинке. Расскажите, пожалуйста, какие предприятия региона вы представляли? </strong>— Новгородская область – один из центров российской радиоэлектроники, в том числе связанной с оборонной промышленностью, поэтому на форуме с серьезной программой были представлены наши предприятия в области радиоэлектроники, авиаремонта. В рамках форума у меня было две задачи. Во-первых, подписание соглашения с госкорпорацией "Ростех" о создании в регионе инновационного научно-технологического центра "Интеллектуальная электроника – Валдай". По сути, это соглашение должно оформить те партнерские отношения, которые у нас уже сложились с предприятиями группы корпорации. Во-вторых, это работа в рамках форума под руководством вице-премьера РФ Юрия Борисова, связанная с конверсией ОПК, с ролью региональных властей в поддержке предприятий оборонной промышленности. <strong>— Вы можете подробнее рассказать о соглашении с Ростехом?</strong>— Да, конечно. Создание в регионе инновационного научно-технологического центра было инициативой Новгородского государственного университета. Она была поддержана президентом РФ Владимиром Путиным и получила благословение Юрия Ивановича Борисова. На сегодняшний день у нас есть план-график, согласованный с Минэкономразвития, которое отвечает за этот проект. В рамках этого графика мы готовим необходимые документы, оформляем землю, формируем концепцию, прорабатываем форматы взаимодействия с предприятиями. Сейчас идет очень серьезная предварительная экспертная проработка, каждый документ согласовывается с Минэком. В октябре мы намерены направить документы в правительство РФ для принятия решения о создании такой долины. Надеюсь, что до конца этого года соответствующее решение будет принято. <strong>— Давайте поговорим об эпидемиологической ситуации в Новгородской области. Оцените, пожалуйста, как регион пережил пандемию коронавирусной инфекции? Какие введенные ограничения оказались наиболее эффективными?</strong>— Наши врачи справились достойно. Я очень благодарен социальным работникам, которые взяли на себя тяжелейшую работу. И, конечно, благодарю педагогов, которые проводили уроки удаленно. Я считаю, что все граждане Новгородской области, в том числе предприниматели, которые помогали в трудные моменты, сделали все, чтобы регион достойно прошел пандемию. Система здравоохранения, безусловно, справилась, этому свидетельствует сегодняшняя обстановка в регионе, но в любом случае коронавирус выявил слабые места. Конечно, мы не были готовы к такому масштабу лабораторных исследований, нам приходилось оперативно наращивать мощность. Мы буквально ночами модернизировали наши больницы, чтобы создать там "красные" зоны, при этом обезопасив остальных пациентов. Самое главное, теперь мы видим слабые места системы здравоохранения и будем над ними работать. <strong>— Регион готов к возможной второй волне COVID-19? </strong>— Сейчас сложно оценить масштаб второй волны, но если она будет сопоставима первой, мы готовы. <strong>— Какие ограничения, введенные в Новгородской области, оказались наиболее эффективными?</strong>— Мы ежедневно совместно с главным санитарным врачом анализируем ситуацию. С одной стороны, моей задачей было принять исчерпывающие меры, чтобы не допустить распространения инфекции, а с другой стороны, нужно было сохранить экономику, рабочие места. Нужно было найти баланс, поэтому каждую неделю, месяц мы ослабляли напор введенных ограничений. Но самой важной мерой я считаю режим дежурства в наших социальных учреждениях для престарелых, где персонал работал 14-дневными сменами. Это позволило избежать массового заражения в группе риска, как было в ряде других субъектов. Конечно, эта мера была не единственной, но наиболее важной с точки зрения сохранения жизни пожилых людей. Тут нужно отдать должное и соцработникам, которые по две недели не видели своих родных и близких. <strong>— Кстати, что касается пожилых людей, в Новгородской области таких около четверти населения. Это как-то отразилось на эпидемиологической обстановке в регионе в целом?</strong>— О социальных учреждениях для престарелых я уже сказал, а в целом пенсионеры вели себя очень ответственно, все ограничения соблюдали. У нас очень быстро развернулась и волонтерская помощь, буквально за один день. Я благодарен молодежным движениям волонтеров, которые доставляли пенсионерам продукты, лекарства и все необходимое. <strong>— А сколько медработников в регионе заразились COVID-19 c начала пандемии? Как обстоят дела с дополнительными выплатами медикам?</strong>— На сегодняшний день 268 случаев. Это меньше 1% от всей численности медицинских работников. Есть один летальный случай. К сожалению, от коронавируса скончалась одна из медсестер, она решила продолжать работать, хотя попадала в группу риска. У нее остались дети, мы будем следить за их судьбой и помогать. Ее старший сын сейчас в техникум поступает, мы ему поможем получить образование. <strong>— Готова ли Новгородская область к пилотному тестированию вакцины от COVID-19? Известен ли уже формат тестирования и его сроки?</strong>— Мы готовы. У нас есть возможность, есть необходимые средства хранения вакцины. Более того, я написал письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой, чтобы Новгородская область была в первых рядах тестирования этой вакцины. Мы и препараты для лечения коронавирусной инфекции, например, "Авифавир" получили в числе первой пятерки регионов. Безусловно, вакцинация будет добровольной. Самое главное, чтобы медработники и другие группы риска имели доступ к этой вакцине.<strong>— Много ли желающих сделать прививку от коронавируса среди жителей региона? Вы проводили соответствующие соцопросы? </strong>— Согласно данным соцопросов, примерно 50 на 50. Если брать разделение по социальным группам, то медиков, конечно, больше, поскольку они лучше понимают необходимость вакцинации. Но это все условная статистика, потому что как только начнется процесс вакцинирования, люди будут видеть, что ничего плохого не происходит с друзьями и знакомыми, которые вакцину получили. Поэтому количество желающих будет расти.<strong>— Вы сами будете вакцинироваться от коронавируса, когда такая возможность появится?</strong>— Я готов, да. Но нужно понимать, что вакцина прежде всего предназначена для медработников, поэтому я думаю, что на первом этапе ее будет меньше, чем желающих вакцинироваться. Если мне предложат поучаствовать в испытаниях, в каких-то лабораторных исследованиях, которые проведут, я не буду отказываться. <strong>— В регионе возобновилось оказание плановой медицинской помощи?</strong>— Конечно. Уже больше месяца назад. Если не заниматься плановой помощью, можно получить рост смертности по другим заболеваниям, поэтому как только стало возможным, мы возобновили такую помощь. Кроме того, у нас ни на день не закрывалась самая оснащенная областная больница. Мы делали все возможное, чтобы в самый пик эпидемии обойтись без этой больницы, не задействовать ее в лечении больных коронавирусом. Экстренная помощь у нас оказывалась без перерыва, как и помощь онкологическим больным и людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Все больные коронавирусом проходили лечение только в Новгороде, в двух отделениях – в инфекционной больнице и в центральной городской больнице. Мы не допускали такой "веер", когда в каждом медучреждении отводился этаж для ковида. При этом нам было очень важно, чтобы не заболели врачи и пациенты в онконцентре и в областной больнице, где оказывалась помощь, например, инсультникам, сердечникам и так далее.<strong>— Как пандемия коронавируса повлияла на реализацию нацпроектов? Можно уже оценить потери бюджета и какая их часть будет компенсирована за счет федеральной поддержки?</strong>— Строительная отрасль у нас не останавливалась ни на день, кроме первой недели, которую президент объявил выходной. Закупка оборудования также не останавливалась ни на один день. Но есть и качественные показатели нацпроекта, связанные с плановой инвентаризацией и так далее, что нельзя было делать уже в режиме ковида. Конечно, у нас будет какая-то корректировка в показателях нацпроектов, но пока потери рассчитать невозможно. Сейчас у нас все работает, и мы стремимся максимально наверстать упущенное. Если говорить о потерях бюджета региона на фоне коронавируса, на сегодня выпадающих доходов у нас 2,3 миллиарда рублей, дополнительные расходы регионального бюджета – еще 1,5 миллиарда рублей. Федеральный центр пока компенсировал нам только 1,1 миллиарда рублей. Будет еще один транш, об этом говорил президент, и, конечно, мы активно разговариваем с правительством, с коллегами из Государственной думы, с бюджетным комитетом о правилах распределения этих денег. На сегодняшний день компенсации далеко не в полной мере покрывают потери бюджета области. <strong>— Какие отрасли, на ваш взгляд, пострадали от пандемии в наибольшей степени? </strong>— В первую очередь это туризм, конечно. Также пострадали сферы общественного питания, спорта, культуры. Еще хочу отметить такую маленькую отрасль, как развлечения для детей, у нас есть ограничения до сих пор по игровым залам в торговых центрах. Промышленность, если и пострадала, то незначительно.<strong>— Как вы намерены реанимировать экономику? </strong>— У нас разработана серьезная программа региональной поддержки экономики. Мы, помимо тех мер, которые были приняты на федеральном уровне, сделали пакет своих мер. Например, выдавали кредиты под один процент из регионального фонда любому предприятию, где выручка упала более чем на 30%. Даже если предприниматель напутал что-то в ОКВЭДе и не мог получить федеральную поддержку, он мог получить региональную. Также мы достаточно серьезно снизили налоги для пострадавших отраслей, предоставили им отсрочки по платежам по аренде, и, в принципе, у нас практически никто не закрылся, никто не ушел с рынка. Что касается туризма, мы надеемся по итогам года получить около 70% от того объема турпотока, на который рассчитывали ранее. Это неприятно, это болезненно, это, конечно, скажется на инвестпрограммах нашей туристической отрасли, но не смертельно. <strong>— В конце прошлого года вы сообщали о планах организовать два туристических центра на новгородском участке скоростной платной автотрассы М-11 Москва — Санкт-Петербург. Удалось ли осуществить задуманное или коронавирус помешал реализации проекта?</strong>— Да, мы хотели сделать два, но пока сделаем один, приходится экономить. Туристический центр сейчас на финальном этапе строительства. Думаю, до нового года мы откроем его. Нас поддерживают коллеги из "Автодора", поэтому все будет сделано. <strong>— Вы рассчитываете увеличить поток туристов за счет этого центра? </strong>— Еще до пандемии у нас наблюдался ежегодный рост турпотока. Но есть другая проблема — туристы приезжают только на один день и только в Новгород, не задерживаются у нас. А турист, который приезжает на один день, не выгоден для экономики. Мы сейчас разрабатываем маршруты, создаем новые средства размещения. У нас есть муниципальный туристический стандарт, районные власти облагораживают места показа, проводят Wi-Fi, создают необходимую инфраструктуру. <strong>— Ранее вы сообщали, что инвестиции резидентов двух территорий опережающего социально-экономического развития в Боровичах и в поселке Угловка к 2028 году превысят четыре миллиарда рублей. Как сейчас обстоят дела с привлечением инвестиций, пришлось ли резидентам скорректировать планы из-за COVID-19?</strong>— Все идет по плану. Все, кто планировал стать резидентами, зашли. Прогнозируемые четыре миллиарда рублей будут достигнуты гораздо раньше, чем к 2028 году. Я думаю, что уже в ближайшие два года. Например, если взять ТОСЭР "Угловка", в 2021 году планируется дополнительно привлечь еще трех резидентов. <strong>— Около года назад Новгородская область и Ненецкий автономный округ подписали соглашение о предоставлении жилья жителям Крайнего Севера. Как продвигается реализация этой программы?</strong>— Да, мы совместно с НАО работаем над этим. Новгородская область вполне подходит по климату для переселения из северных районов. К нам вообще приезжает большой поток людей с Севера, и мы этому рады. Последние три года мы фиксируем положительную миграцию — в регион больше людей приезжает, чем уезжает. <strong>— А как обстоят дела с привлечением молодых специалистов?</strong>— У нас была такая проблема, и она еще до конца не решена. Но сегодня у нас на 30% вырос поток абитуриентов в высшие учебные заведения. К нам приезжают поступать из разных регионов, соответственно, часть выпускников останется работать в Новгородской области. <strong>— Какой отдачи для региона вы ожидаете от программы кэшбэка за покупку туров по России? </strong>— Сегодня в области больше самостоятельных туристов, а организованные туры только начинают возвращаться. Это связано и с тем же коронавирусом, люди не хотят путешествовать большими группами и так далее. Получение компенсации за турпоездки от пяти дней даст возможность увеличить длительность пребывания туристов у нас. Мы знаем, что предложения по Новгородской области были представлены у более 40 туроператоров. В программе участвуют 13 мест размещения области, включая санаторно-курортные организации. Конкретные цифры пока рано называть, эффект от программы можно будет оценить только к концу года.<strong>— В начале июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" 20 российским городам, в том числе городу Боровичи в Новгородской области. Расскажите, когда в городе появится стела с изображением городского герба?</strong>— Мы рассчитываем, что крайняя дата – 2023 год. Сейчас составляется концепция. Это ведь не просто формальное действие, это очень важно для людей, важно сохранить память. В Боровичах, наверное, нет семьи, где старшее поколение не работало бы в госпитале в годы войны. При размещении стелы очень важно провести общественное обсуждение. На это мы потратим несколько месяцев. Мы предложим все возможные варианты размещения, и уже народ выберет место. <strong>— Агентство стратегических инициатив и рабочая группа Госсовета по направлению "Социальная политика", которую вы возглавляете, должны проанализировать основные барьеры, возникающие в социальной сфере, и к концу 2020 году представить соответствующий доклад руководству страны. Как продвигается работа в этом направлении? Можно ли уже говорить об основных социальных барьерах?</strong>— Работа активно идет. Я бы не стал сейчас детализировать какие-то вещи, но в основном это все касается сферы социальных услуг – долгие очереди, медицинские обследования и так далее. Мы планируем презентовать эти барьеры на форуме в Сочи в начале октября. <strong>— Андрей Сергеевич, по вашей инициативе 12 августа в Великом Новгороде стартовал конкурс на лучшую концепцию реконструкции театра имени Ф.М. Достоевского. Расскажите, пожалуйста, подробнее о самом здании и конкурсе. Кто может принять участие, какие задачи стоят перед архитекторами? Как новый облик театра повлияет на его привлекательность для туристов?</strong>— Идея конкурса в том, чтобы сделать театр современным и при этом сохранить внешний облик этого уникального здания. В театре проходит очень популярный Международный театральный фестиваль Достоевского, приезжают труппы из 40 стран мира. А само здание, знаете, по концепции это действительно мировой шедевр, многие архитекторы относят его к числу мировых достопримечательностей и даже сравнивают с оперным театром в Сиднее. Но по оформлению это сельский дом культуры. Работу конкурсантов будет курировать британский архитектор Роджер Уоттс, имеющий большой опыт проектирования и реконструкции аналогичных объектов, занимавшийся, к примеру, реконструкцией Королевского национального театра в Лондоне. Участвовать в конкурсе будут молодые архитекторы со всей России. Причем это не только конкурс, но и обучение молодых специалистов. Для человека, который пробует себя в архитектуре, это феноменальный шанс поучаствовать в работе над созданием шедевра. Для нас особенно важно выбрать профессиональную команду, которая, с одной стороны, бережно отнесется к архитектурным решениям автора проекта, а с другой — сделает театр современным и комфортным пространством, где будут проводить время горожане и туристы, поток которых, я уверен, увеличится вскоре после реконструкции.Проектирование и строительство будет финансироваться из регионального бюджета.

https://ria.ru/20200827/koronavirus-1576368090.html

https://ria.ru/20200821/koronavirus-1576072491.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200903/vaktsina-1576670747.html

https://ria.ru/20200831/keshbek-1576534967.html

новгородская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, новгородская область, андрей никитин (политик), интервью - авторы