Минск на заседании в ООН призвал Запад проявить беспристрастность
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ООН, 4 сен – РИА Новости. Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков призвал Запад на неформальном заседании СБ ООН проявить беспристрастность и не вмешиваться во внутренние дела республики.
В пятницу по инициативе Эстонии проходит неофициальное заседание СБ ООН – по "формуле Арриа", посвященное проблеме соблюдения прав человека в Белоруссии. Заседания по "формуле Арриа" не относятся напрямую к мероприятиям Совета безопасности и подразумевают консультации, на которые могут приглашать не только дипломатов, но и представителей неправительственных организаций и общественности. Для проведения таких заседаний не требуется согласие членов Совбеза. Участие в них не является обязательным.
"Белорусские власти ни при каких обстоятельствах не потерпят вмешательства извне. Мы призываем наших зарубежных партнеров проявить мудрость и беспристрастность. Вмешательство в наши внутренние дела, санкции или национальные ограничительные меры… будут пагубны для всех", - сказал Рыбаков.
Ранее ЕС объявил, что не считает прошедшие в Белоруссии президентские выборы справедливыми и честными, а также отказался признавать их результаты. Кроме того, лидеры ЕС договорились о введении индивидуальных санкций по Белоруссии за применение насилия против демонстрантов и, как считают в Евросоюзе, фальсификацию выборов.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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