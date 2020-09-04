https://ria.ru/20200904/nevmeshatelstvo-1576799702.html

Минск на заседании в ООН призвал Запад проявить беспристрастность

Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков призвал Запад на неформальном заседании СБ ООН проявить беспристрастность и не вмешиваться во внутренние дела... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T19:50

2020-09-04T19:50

2020-09-04T19:50

протесты в белоруссии

светлана тихановская

валентин рыбаков

александр лукашенко

совет безопасности оон

евросоюз

белоруссия

в мире

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<strong>ООН, 4 сен – РИА Новости.</strong> Постпред Белоруссии при ООН <a href="https://ria.ru/person_Valentin_Rybakov" target="_blank">Валентин Рыбаков</a> призвал Запад на неформальном заседании СБ ООН проявить беспристрастность и не вмешиваться во внутренние дела республики.В пятницу по инициативе <a href="https://ria.ru/location_Estonia" target="_blank">Эстонии</a> проходит неофициальное заседание <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON" target="_blank">СБ ООН</a> – по "формуле Арриа", посвященное проблеме соблюдения прав человека в Белоруссии. Заседания по "формуле Арриа" не относятся напрямую к мероприятиям Совета безопасности и подразумевают консультации, на которые могут приглашать не только дипломатов, но и представителей неправительственных организаций и общественности. Для проведения таких заседаний не требуется согласие членов Совбеза. Участие в них не является обязательным.Ранее <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a> объявил, что не считает прошедшие в Белоруссии президентские выборы справедливыми и честными, а также отказался признавать их результаты. Кроме того, лидеры ЕС договорились о введении индивидуальных санкций по Белоруссии за применение насилия против демонстрантов и, как считают в Евросоюзе, фальсификацию выборов.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200902/sanktsii-1576648314.html

https://ria.ru/20200904/tikhanovskaya-1576795568.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, валентин рыбаков, александр лукашенко, совет безопасности оон, евросоюз, белоруссия, в мире