https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576789118.html

Лавров заявил, что России нечего скрывать по ситуации с Навальным

Москве нечего скрывать по ситуации с Алексеем Навальным, при этом Россия до сих пор не имеет конкретной информации от германской стороны, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T16:35

2020-09-04T16:35

2020-09-04T16:51

германия

госпитализация алексея навального

сергей лавров

алексей навальный

происшествия

политика

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Москве нечего скрывать по ситуации с <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексеем Навальным</a>, при этом Россия до сих пор не имеет конкретной информации от германской стороны, заявил глава МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a>.По данным министра, как только Навальный оказался в <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германии</a>, более недели "никто из тех людей, которые поднимали этот шум во время его пребывания в Омске, не интересовался и не требовал громогласно от немецких врачей предъявить какую-либо информацию"."И мы до сих пор этой информации не имеем. Все происходит по старым сценариям, когда какие-то обвинения в наш адрес выдвигаются с публичных трибун, когда наше официальное обращение с просьбой задействовать договоры о правовой помощи и предоставить нам данные в ответ на конкретные вопросы, поставленные российской генеральной прокуратурой, остаются без ответа", - заключил глава МИД РФ.Сергей Лавров добавил, что Россия решит, что делать в ситуации с Алексеем Навальным, когда поступит ответ от Берлина с конкретными фактами."Я уже теперь вынужден произнести произнести вслух, что, по нашим данным, этот ответ задерживается из-за позиции министерства иностранных дел ФРГ. Мы поручили нашему послу задать соответствующие вопросы и поинтересоваться, в чем задержка. Правда, нам обещают, сегодня пообещали, по крайней мере, что скоро ответ поступит. Когда поступит ответ с конкретными фактами, которые, как я понимаю, немцы считают, там содержатся, тогда мы и будем на это реагировать", - сказал министр.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.

https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576786579.html

https://ria.ru/20200904/novichok-1576775942.html

https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576775121.html

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германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, госпитализация алексея навального, сергей лавров, алексей навальный, происшествия, политика