https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576789118.html
Лавров заявил, что России нечего скрывать по ситуации с Навальным
Москве нечего скрывать по ситуации с Алексеем Навальным, при этом Россия до сих пор не имеет конкретной информации от германской стороны, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T16:35
2020-09-04T16:35
2020-09-04T16:51
германия
госпитализация алексея навального
сергей лавров
алексей навальный
происшествия
политика
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Москве нечего скрывать по ситуации с <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексеем Навальным</a>, при этом Россия до сих пор не имеет конкретной информации от германской стороны, заявил глава МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a>.По данным министра, как только Навальный оказался в <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германии</a>, более недели "никто из тех людей, которые поднимали этот шум во время его пребывания в Омске, не интересовался и не требовал громогласно от немецких врачей предъявить какую-либо информацию"."И мы до сих пор этой информации не имеем. Все происходит по старым сценариям, когда какие-то обвинения в наш адрес выдвигаются с публичных трибун, когда наше официальное обращение с просьбой задействовать договоры о правовой помощи и предоставить нам данные в ответ на конкретные вопросы, поставленные российской генеральной прокуратурой, остаются без ответа", - заключил глава МИД РФ.Сергей Лавров добавил, что Россия решит, что делать в ситуации с Алексеем Навальным, когда поступит ответ от Берлина с конкретными фактами."Я уже теперь вынужден произнести произнести вслух, что, по нашим данным, этот ответ задерживается из-за позиции министерства иностранных дел ФРГ. Мы поручили нашему послу задать соответствующие вопросы и поинтересоваться, в чем задержка. Правда, нам обещают, сегодня пообещали, по крайней мере, что скоро ответ поступит. Когда поступит ответ с конкретными фактами, которые, как я понимаю, немцы считают, там содержатся, тогда мы и будем на это реагировать", - сказал министр.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.
https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576786579.html
https://ria.ru/20200904/novichok-1576775942.html
https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576775121.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, госпитализация алексея навального, сергей лавров, алексей навальный, происшествия, политика
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.
Москве нечего скрывать по ситуации с Алексеем Навальным
, при этом Россия до сих пор не имеет конкретной информации от германской стороны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
.
"Нам нечего скрывать. Напомню еще раз, что как только Алексей Навальный почувствовал на борту самолета недомогание, были приняты немедленные меры по посадке самолета, в аэропорту уже ждала скорая помощь, которая немедленно доставила его в больницу, где немедленно был включен аппарат искусственной вентиляции легких и приняты все другие необходимые меры. Алексей там провел, как я понимаю, чуть более полутора суток, и все это время, ежечасно мы слышали требования немедленно рассказать, что случилось", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД БРИКС.
По данным министра, как только Навальный оказался в Германии
, более недели "никто из тех людей, которые поднимали этот шум во время его пребывания в Омске, не интересовался и не требовал громогласно от немецких врачей предъявить какую-либо информацию".
"И мы до сих пор этой информации не имеем. Все происходит по старым сценариям, когда какие-то обвинения в наш адрес выдвигаются с публичных трибун, когда наше официальное обращение с просьбой задействовать договоры о правовой помощи и предоставить нам данные в ответ на конкретные вопросы, поставленные российской генеральной прокуратурой, остаются без ответа", - заключил глава МИД РФ.
Сергей Лавров добавил, что Россия решит, что делать в ситуации с Алексеем Навальным, когда поступит ответ от Берлина с конкретными фактами.
"Мы сегодня в очередной раз интересовались у наших коллег из Европейского Союза, из Германии, планирует ли госпожа (канцлер ФРГ Ангела) Меркель, которая уже двое суток обвиняет нас в этом деянии, якобы в отравлении, но не может ничего предъявить, планирует ли она дать поручение своим сотрудникам, чтобы ответ из министерства юстиции ФРГ на запрос Генеральной прокуратуры (России) поступил", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.
"Я уже теперь вынужден произнести произнести вслух, что, по нашим данным, этот ответ задерживается из-за позиции министерства иностранных дел ФРГ. Мы поручили нашему послу задать соответствующие вопросы и поинтересоваться, в чем задержка. Правда, нам обещают, сегодня пообещали, по крайней мере, что скоро ответ поступит. Когда поступит ответ с конкретными фактами, которые, как я понимаю, немцы считают, там содержатся, тогда мы и будем на это реагировать", - сказал министр.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ
подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.