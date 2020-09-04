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https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576789118.html
Лавров заявил, что России нечего скрывать по ситуации с Навальным
Москве нечего скрывать по ситуации с Алексеем Навальным, при этом Россия до сих пор не имеет конкретной информации от германской стороны, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T16:35
2020-09-04T16:51
германия
госпитализация алексея навального
сергей лавров
алексей навальный
происшествия
политика
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Москве нечего скрывать по ситуации с <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексеем Навальным</a>, при этом Россия до сих пор не имеет конкретной информации от германской стороны, заявил глава МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a>.По данным министра, как только Навальный оказался в <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германии</a>, более недели "никто из тех людей, которые поднимали этот шум во время его пребывания в Омске, не интересовался и не требовал громогласно от немецких врачей предъявить какую-либо информацию"."И мы до сих пор этой информации не имеем. Все происходит по старым сценариям, когда какие-то обвинения в наш адрес выдвигаются с публичных трибун, когда наше официальное обращение с просьбой задействовать договоры о правовой помощи и предоставить нам данные в ответ на конкретные вопросы, поставленные российской генеральной прокуратурой, остаются без ответа", - заключил глава МИД РФ.Сергей Лавров добавил, что Россия решит, что делать в ситуации с Алексеем Навальным, когда поступит ответ от Берлина с конкретными фактами."Я уже теперь вынужден произнести произнести вслух, что, по нашим данным, этот ответ задерживается из-за позиции министерства иностранных дел ФРГ. Мы поручили нашему послу задать соответствующие вопросы и поинтересоваться, в чем задержка. Правда, нам обещают, сегодня пообещали, по крайней мере, что скоро ответ поступит. Когда поступит ответ с конкретными фактами, которые, как я понимаю, немцы считают, там содержатся, тогда мы и будем на это реагировать", - сказал министр.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.
https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576786579.html
https://ria.ru/20200904/novichok-1576775942.html
https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576775121.html
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германия, госпитализация алексея навального, сергей лавров, алексей навальный, происшествия, политика

Лавров заявил, что России нечего скрывать по ситуации с Навальным

16:35 04.09.2020 (обновлено: 16:51 04.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Москве нечего скрывать по ситуации с Алексеем Навальным, при этом Россия до сих пор не имеет конкретной информации от германской стороны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нам нечего скрывать. Напомню еще раз, что как только Алексей Навальный почувствовал на борту самолета недомогание, были приняты немедленные меры по посадке самолета, в аэропорту уже ждала скорая помощь, которая немедленно доставила его в больницу, где немедленно был включен аппарат искусственной вентиляции легких и приняты все другие необходимые меры. Алексей там провел, как я понимаю, чуть более полутора суток, и все это время, ежечасно мы слышали требования немедленно рассказать, что случилось", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД БРИКС.

По данным министра, как только Навальный оказался в Германии, более недели "никто из тех людей, которые поднимали этот шум во время его пребывания в Омске, не интересовался и не требовал громогласно от немецких врачей предъявить какую-либо информацию".
"И мы до сих пор этой информации не имеем. Все происходит по старым сценариям, когда какие-то обвинения в наш адрес выдвигаются с публичных трибун, когда наше официальное обращение с просьбой задействовать договоры о правовой помощи и предоставить нам данные в ответ на конкретные вопросы, поставленные российской генеральной прокуратурой, остаются без ответа", - заключил глава МИД РФ.
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Сергей Лавров добавил, что Россия решит, что делать в ситуации с Алексеем Навальным, когда поступит ответ от Берлина с конкретными фактами.

"Мы сегодня в очередной раз интересовались у наших коллег из Европейского Союза, из Германии, планирует ли госпожа (канцлер ФРГ Ангела) Меркель, которая уже двое суток обвиняет нас в этом деянии, якобы в отравлении, но не может ничего предъявить, планирует ли она дать поручение своим сотрудникам, чтобы ответ из министерства юстиции ФРГ на запрос Генеральной прокуратуры (России) поступил", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.

"Я уже теперь вынужден произнести произнести вслух, что, по нашим данным, этот ответ задерживается из-за позиции министерства иностранных дел ФРГ. Мы поручили нашему послу задать соответствующие вопросы и поинтересоваться, в чем задержка. Правда, нам обещают, сегодня пообещали, по крайней мере, что скоро ответ поступит. Когда поступит ответ с конкретными фактами, которые, как я понимаю, немцы считают, там содержатся, тогда мы и будем на это реагировать", - сказал министр.
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Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.
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