https://ria.ru/20200904/muzey-1576799804.html

В Ленинградской области создадут музей Дмитрия Лихачева

В Ленинградской области создадут музей Дмитрия Лихачева; с такой инициативой вышла внучка академика тележурналист Зинаида Курбатова, ее поддержали федеральные и РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T19:50

2020-09-04T19:50

2020-09-04T19:50

ленинградская область

александр дрозденко

алла манилова

выборг

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен – РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> создадут музей Дмитрия Лихачева; с такой инициативой вышла внучка академика тележурналист Зинаида Курбатова, ее поддержали федеральные и региональные власти, сообщила журналистам в пятницу замминистра культуры РФ <a href="http://ria.ru/person_Alla_Manilova/" target="_blank" data-auto="true">Алла Манилова</a> по итогам встречи с губернатором области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Дрозденко</a>. По ее словам, министерство культуры готово принять участие в проекте, если такова воля родственников.Возможным местом расположения музея может стать усадьба в музее-заповеднике "Парк Монрепо" в Выборге.Как отметила Манилова, предложение создать музей в усадьбе Монрепо поступило от внучки академика, посольку для него места в Ленинградской области были очень важны. Музей-заповедник в парке Монрепо был создан в 1988 году при поддеркже Лихачева. "Мы сегодня договорились о том, что теперь, когда у нас есть слово губернатора о том, что Ленинградской области это безусловно интересно, нужно, чтобы министерство культуры проработало этот вопрос с семьей, наследниками. Надеюсь, сделаем все оперативно, придем к необходимым решениям, в первую очередь, о помощи семье в музеефикации. Остальное все сделает Ленинградская область", — подытожила Манилова.

https://radiosputnik.ria.ru/20200702/1573816946.html

выборг

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко, алла манилова, выборг