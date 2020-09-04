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https://ria.ru/20200904/marvel-1576698167.html
Роберт Дауни — младший заявил, что уходит из киновселенной Marvel
Роберт Дауни — младший подтвердил в подкасте SmartLess, что не собирается больше появляться в фильмах киновселенной Marvel. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T04:51
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культура
кино и сериалы
новости культуры
роберт дауни-младший
скарлетт йоханссон
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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости</strong>. Роберт Дауни — младший <a href="https://podcasts.apple.com/us/podcast/robert-downey-jr/id1521578868?i=1000489613549" target="_blank">подтвердил</a> в подкасте SmartLess, что не собирается больше появляться в фильмах киновселенной Marvel.На прямой вопрос ведущего Джейсона Бейтмана о том, в какой стадии находятся его проекты со студией Marvel, 55-летний актер ответил: "Они все закончены".Ранее ходили слухи, что он может вернуться к роли Железного человека в "Черной вдове". Сам Дауни-младший еще в январе <a href="https://ria.ru/20200120/1563624836.html" target="_blank">говорил</a>, что вряд ли будет продолжать сотрудничество со студией.Фильм "Черная вдова", главную роль в которой сыграла Скарлетт Йоханссон, выйдет в прокат 5 ноября 2020 года.
https://ria.ru/20200514/1571397122.html
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кино и сериалы, новости культуры, роберт дауни-младший, скарлетт йоханссон

Роберт Дауни — младший заявил, что уходит из киновселенной Marvel

04:51 04.09.2020 (обновлено: 10:30 04.09.2020)
6992
© Marvel Studios Inc.Кадр из фильма "Железный человек 3"
Кадр из фильма Железный человек 3 - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Marvel Studios Inc.
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Роберт Дауни — младший подтвердил в подкасте SmartLess, что не собирается больше появляться в фильмах киновселенной Marvel.
На прямой вопрос ведущего Джейсона Бейтмана о том, в какой стадии находятся его проекты со студией Marvel, 55-летний актер ответил: "Они все закончены".
Ранее ходили слухи, что он может вернуться к роли Железного человека в "Черной вдове".
Сам Дауни-младший еще в январе говорил, что вряд ли будет продолжать сотрудничество со студией.
Фильм "Черная вдова", главную роль в которой сыграла Скарлетт Йоханссон, выйдет в прокат 5 ноября 2020 года.
Роберт Дауни-младший - РИА Новости, 1920, 14.05.2020
14 мая, 07:36Культура
Роберт Дауни – младший рассказал о своем новом проекте
43454832
КультураКино и сериалыНовости культурыРоберт Дауни-младшийСкарлетт Йоханссон
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