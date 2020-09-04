https://ria.ru/20200904/marvel-1576698167.html

Роберт Дауни — младший заявил, что уходит из киновселенной Marvel

Роберт Дауни — младший подтвердил в подкасте SmartLess, что не собирается больше появляться в фильмах киновселенной Marvel. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T04:51

2020-09-04T04:51

2020-09-04T10:30

культура

кино и сериалы

новости культуры

роберт дауни-младший

скарлетт йоханссон

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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости</strong>. Роберт Дауни — младший <a href="https://podcasts.apple.com/us/podcast/robert-downey-jr/id1521578868?i=1000489613549" target="_blank">подтвердил</a> в подкасте SmartLess, что не собирается больше появляться в фильмах киновселенной Marvel.На прямой вопрос ведущего Джейсона Бейтмана о том, в какой стадии находятся его проекты со студией Marvel, 55-летний актер ответил: "Они все закончены".Ранее ходили слухи, что он может вернуться к роли Железного человека в "Черной вдове". Сам Дауни-младший еще в январе <a href="https://ria.ru/20200120/1563624836.html" target="_blank">говорил</a>, что вряд ли будет продолжать сотрудничество со студией.Фильм "Черная вдова", главную роль в которой сыграла Скарлетт Йоханссон, выйдет в прокат 5 ноября 2020 года.

https://ria.ru/20200514/1571397122.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, роберт дауни-младший, скарлетт йоханссон