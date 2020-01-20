Дауни-младший прокомментировал слухи о появлении в "Черной вдове"

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Американский актер Роберт Дауни – младший отреагировал на слухи о своем возвращении к роли Железного человека в новом фильме Marvel "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон, сообщает Independent.
Действие в предстоящей ленте происходит до событий "Мстителей: Финал", в котором Дауни —младший в последний раз сыграл Тони Старка.
На прямой вопрос о том, появится он в "Черной вдове" или нет, американский актер ответил: "Да, точно. Здорово. Ну, то есть, было бы неплохо, если бы они мне об этом сообщили. Предупрежден, значит вооружен. Они могут делать все, что угодно. Ведь это наше интервью тоже может быть "уткой".
Помимо Скарлетт Йоханссон в "Черной вдове" играют Рейчел Вайс (наставница шпионок Мелина Востокофф) и Дэвид Харбор из "Очень странных дел" (супергерой Красный страж).