Дауни-младший прокомментировал слухи о появлении в "Черной вдове"

На прямой вопрос о том, появится он в "Черной вдове" или нет, американский актер ответил: "Да, точно. Здорово. Ну, то есть, было бы неплохо, если бы они мне об этом сообщили. Предупрежден, значит вооружен. Они могут делать все, что угодно. Ведь это наше интервью тоже может быть "уткой".