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Культура
2020-01-20T12:53+0300
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Дауни-младший прокомментировал слухи о появлении в "Черной вдове"
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РИА Новости

Дауни-младший прокомментировал слухи о появлении в "Черной вдове"

12:51 20.01.2020 (обновлено: 12:53 20.01.2020)
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© Фото : Marvel Studios. 2013Роберт Дауни-младший в фильме "Железный человек 3"(2013)
Роберт Дауни-младший в фильме Железный человек 3(2013)
© Фото : Marvel Studios. 2013
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Американский актер Роберт Дауни – младший отреагировал на слухи о своем возвращении к роли Железного человека в новом фильме Marvel "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон, сообщает Independent.
Действие в предстоящей ленте происходит до событий "Мстителей: Финал", в котором Дауни —младший в последний раз сыграл Тони Старка.
На прямой вопрос о том, появится он в "Черной вдове" или нет, американский актер ответил: "Да, точно. Здорово. Ну, то есть, было бы неплохо, если бы они мне об этом сообщили. Предупрежден, значит вооружен. Они могут делать все, что угодно. Ведь это наше интервью тоже может быть "уткой".
Помимо Скарлетт Йоханссон в "Черной вдове" играют Рейчел Вайс (наставница шпионок Мелина Востокофф) и Дэвид Харбор из "Очень странных дел" (супергерой Красный страж).
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КультураКино и сериалыНовости культурыДауни Роберт-младший
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