https://ria.ru/20200904/kurily-1576714393.html

Японцы возмутились архивными фотографиями Курильских островов

Минобороны России опубликовало архивные фотографии и документы к 75-летию окончания Второй Мировой войны, в том числе об освобождении Курильских островов. На... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T03:15

2020-09-04T03:15

2020-09-04T09:16

россия

хоккайдо

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

курильские острова

япония

спор вокруг статуса курильских островов

в мире

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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. </strong>Минобороны России <a href="https://ria.ru/20200902/dokumenty-1576607220.html" target="_blank">опубликовало</a> архивные фотографии и документы к 75-летию окончания Второй Мировой войны, в том числе об освобождении <a href="http://ria.ru/location_Kurilskie_ostrova/" target="_blank" data-auto="true">Курильских островов</a>. На это обратило внимание японское издание <a href="https://www.uhb.jp/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Hokkaido Shinbun</a>.Японские читатели оставили возмущенные комментарии под материалом издания."Япония объявила капитуляцию 15 августа 1945 года. А десантная операция на острове Шумшу (остров Курильской гряды – прим. ред.) началась 18 августа. Разве премьер Абэ этого не знал? Зачем тогда все эти "выверты" с возвратом двух островов? Разве не понятно, что нужно требовать все" - написал пользователь kzk."Россия давно нацелилась на <a href="http://ria.ru/location_KHokkajjdo/" target="_blank" data-auto="true">Хоккайдо</a>. <...> Военные базы на четырех "северных островах" уже давно держат Хоккайдо под прицелом русских ракет. Нельзя доверять политиканам из Либерально-демократической партии, которые трясутся от страха, будучи не в состоянии ничего сказать на это России", - заявил пользователь osc."Россия должна ответить за свои разбойничьи действия и оккупацию "северных территорий". В <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> представлены страны-победительницы в войне. Почему они ни слова не говорят в адрес России? В чем тогда вообще смысл существования ООН?" - возмутился пользователь ms4.Однако не все читатели согласились с такими мнениями."Когда Советский Союз вступал в войну с <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японией</a>, она еще не капитулировала. Это важно. Она не капитулировала даже во время атомных бомбардировок. Японские милитаристы хотели сражаться до конца. <...> Даже если бы <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> не вступил в войну, Япония продолжала бы сопротивляться до конца. Так что разрыв Советским Союзом Пакта о нейтралитете был вполне естественным", - отметил пользователь puchitomat<em><strong>.</strong></em>Территориальный спор между Россией и ЯпониейМосква и Токио много десятилетий пытаются заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается вопрос о принадлежности южных Курильских островов: после окончания противостояния весь архипелаг вошел в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность <a href="https://ria.ru/location_Iturup" target="_blank">Итурупа</a>, <a href="https://ria.ru/location_Kunashir" target="_blank">Кунашира</a>, <a href="https://ria.ru/location_SHikotan" target="_blank">Шикотана</a> и группы необитаемых островов, которые в Японии называют "северными территориями".Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними, который имеет соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.В 2018 году в ходе встречи в Сингапуре Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились ускорить переговорный процесс по заключению мирного договора между двумя странами на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это было серьезной уступкой со стороны Токио, поскольку до сих пор японские власти требовали вернуть четыре острова и лишь после этого были готовы подписать мирный договор.<strong><em>Полный текст статьи читайте</em></strong> <strong><em><u><a href="https://inosmi.ru/social/20200904/248056532.html">на сайте ИноСМИ</a></u> >>.</em></strong>

https://ria.ru/20200818/1575898804.html

https://ria.ru/20200817/1575903622.html

https://ria.ru/20200815/1575822112.html

Айрат Сагиндыков А то что японские "самураи" в 30-х годах вырезали больше 30 миллионов китайцев их совесть как-то не гложит. А амеры перед ними даже не извинились за города Х. и Н. 350

Геннадий Суворов Это Японо-китайские отношения. К вопросу Курил отношения не имеет. 228

россия

хоккайдо

курильские острова

япония

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, хоккайдо, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), курильские острова, япония, спор вокруг статуса курильских островов, в мире