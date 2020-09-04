Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200904/kurily-1576714393.html
Японцы возмутились архивными фотографиями Курильских островов
Минобороны России опубликовало архивные фотографии и документы к 75-летию окончания Второй Мировой войны, в том числе об освобождении Курильских островов. На... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T03:15
2020-09-04T09:16
россия
хоккайдо
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
курильские острова
япония
спор вокруг статуса курильских островов
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155766/18/1557661836_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_085c43bae59954945937a7e70f5ec14b.jpg
<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. </strong>Минобороны России <a href="https://ria.ru/20200902/dokumenty-1576607220.html" target="_blank">опубликовало</a> архивные фотографии и документы к 75-летию окончания Второй Мировой войны, в том числе об освобождении <a href="http://ria.ru/location_Kurilskie_ostrova/" target="_blank" data-auto="true">Курильских островов</a>. На это обратило внимание японское издание <a href="https://www.uhb.jp/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Hokkaido Shinbun</a>.Японские читатели оставили возмущенные комментарии под материалом издания."Япония объявила капитуляцию 15 августа 1945 года. А десантная операция на острове Шумшу (остров Курильской гряды – прим. ред.) началась 18 августа. Разве премьер Абэ этого не знал? Зачем тогда все эти "выверты" с возвратом двух островов? Разве не понятно, что нужно требовать все" - написал пользователь kzk."Россия давно нацелилась на <a href="http://ria.ru/location_KHokkajjdo/" target="_blank" data-auto="true">Хоккайдо</a>. &lt;...&gt; Военные базы на четырех "северных островах" уже давно держат Хоккайдо под прицелом русских ракет. Нельзя доверять политиканам из Либерально-демократической партии, которые трясутся от страха, будучи не в состоянии ничего сказать на это России", - заявил пользователь osc."Россия должна ответить за свои разбойничьи действия и оккупацию "северных территорий". В <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> представлены страны-победительницы в войне. Почему они ни слова не говорят в адрес России? В чем тогда вообще смысл существования ООН?" - возмутился пользователь ms4.Однако не все читатели согласились с такими мнениями."Когда Советский Союз вступал в войну с <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японией</a>, она еще не капитулировала. Это важно. Она не капитулировала даже во время атомных бомбардировок. Японские милитаристы хотели сражаться до конца. &lt;...&gt; Даже если бы <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> не вступил в войну, Япония продолжала бы сопротивляться до конца. Так что разрыв Советским Союзом Пакта о нейтралитете был вполне естественным", - отметил пользователь puchitomat<em><strong>.</strong></em>Территориальный спор между Россией и ЯпониейМосква и Токио много десятилетий пытаются заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается вопрос о принадлежности южных Курильских островов: после окончания противостояния весь архипелаг вошел в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность <a href="https://ria.ru/location_Iturup" target="_blank">Итурупа</a>, <a href="https://ria.ru/location_Kunashir" target="_blank">Кунашира</a>, <a href="https://ria.ru/location_SHikotan" target="_blank">Шикотана</a> и группы необитаемых островов, которые в Японии называют "северными территориями".Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними, который имеет соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.В 2018 году в ходе встречи в Сингапуре Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились ускорить переговорный процесс по заключению мирного договора между двумя странами на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это было серьезной уступкой со стороны Токио, поскольку до сих пор японские власти требовали вернуть четыре острова и лишь после этого были готовы подписать мирный договор.<strong><em>Полный текст статьи читайте</em></strong> <strong><em><u><a href="https://inosmi.ru/social/20200904/248056532.html">на сайте ИноСМИ</a></u> &gt;&gt;.</em></strong>
https://ria.ru/20200818/1575898804.html
https://ria.ru/20200817/1575903622.html
https://ria.ru/20200815/1575822112.html
А то что японские "самураи" в 30-х годах вырезали больше 30 миллионов китайцев их совесть как-то не гложит. А амеры перед ними даже не извинились за города Х. и Н.
350
Это Японо-китайские отношения. К вопросу Курил отношения не имеет.
228
россия
хоккайдо
курильские острова
япония
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155766/18/1557661836_239:0:2970:2048_1400x0_80_0_0_2afdbae261f5ecd79da8cfdd575c6860.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, хоккайдо, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), курильские острова, япония, спор вокруг статуса курильских островов, в мире

Японцы возмутились архивными фотографиями Курильских островов

03:15 04.09.2020 (обновлено: 09:16 04.09.2020)
240531
© РИА Новости / Сергей КрасноуховСкала Чертовка на острове Итуруп
Скала Чертовка на острове Итуруп - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Сергей Красноухов
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Минобороны России опубликовало архивные фотографии и документы к 75-летию окончания Второй Мировой войны, в том числе об освобождении Курильских островов. На это обратило внимание японское издание Hokkaido Shinbun.
Японские читатели оставили возмущенные комментарии под материалом издания.
"Япония объявила капитуляцию 15 августа 1945 года. А десантная операция на острове Шумшу (остров Курильской гряды – прим. ред.) началась 18 августа. Разве премьер Абэ этого не знал? Зачем тогда все эти "выверты" с возвратом двух островов? Разве не понятно, что нужно требовать все" - написал пользователь kzk.
"Россия давно нацелилась на Хоккайдо. <...> Военные базы на четырех "северных островах" уже давно держат Хоккайдо под прицелом русских ракет. Нельзя доверять политиканам из Либерально-демократической партии, которые трясутся от страха, будучи не в состоянии ничего сказать на это России", - заявил пользователь osc.
Капитуляция войск Квантунской армии - РИА Новости, 1920, 18.08.2020
18 августа, 08:0075 лет Великой Победы
"Они сущие дьяволы": как советская армия обошлась с японцами на Курилах
"Россия должна ответить за свои разбойничьи действия и оккупацию "северных территорий". В ООН представлены страны-победительницы в войне. Почему они ни слова не говорят в адрес России? В чем тогда вообще смысл существования ООН?" - возмутился пользователь ms4.
Однако не все читатели согласились с такими мнениями.
"Когда Советский Союз вступал в войну с Японией, она еще не капитулировала. Это важно. Она не капитулировала даже во время атомных бомбардировок. Японские милитаристы хотели сражаться до конца. <...> Даже если бы СССР не вступил в войну, Япония продолжала бы сопротивляться до конца. Так что разрыв Советским Союзом Пакта о нейтралитете был вполне естественным", - отметил пользователь puchitomat.
Скала Ершик и мыс Ван-дер-Линд острова Уруп - РИА Новости, 1920, 17.08.2020
17 августа, 17:07
"Остается только война": японцев возмутила отмена поездок на Курилы

Территориальный спор между Россией и Японией

Москва и Токио много десятилетий пытаются заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается вопрос о принадлежности южных Курильских островов: после окончания противостояния весь архипелаг вошел в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы необитаемых островов, которые в Японии называют "северными территориями".
Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними, который имеет соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.
В 2018 году в ходе встречи в Сингапуре Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились ускорить переговорный процесс по заключению мирного договора между двумя странами на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это было серьезной уступкой со стороны Токио, поскольку до сих пор японские власти требовали вернуть четыре острова и лишь после этого были готовы подписать мирный договор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>.
Монета Банка России, посвященная Курильской десантной операции - РИА Новости, 1920, 15.08.2020
15 августа, 11:40
Японцев возмутила посвященная Курилам пятирублевая монета
954038839136
РоссияХоккайдоВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Курильские островаЯпонияСпор вокруг статуса Курильских острововВ мире
Популярные комментарии
А то что японские "самураи" в 30-х годах вырезали больше 30 миллионов китайцев их совесть как-то не гложит. А амеры перед ними даже не извинились за города Х. и Н.
4 сентября, 04:54
Айрат СагиндыковАйрат Сагиндыков
33901208
Это Японо-китайские отношения. К вопросу Курил отношения не имеет.
4 сентября, 05:05
Геннадий СуворовГеннадий Суворов
353617176
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Постпред США в ОБСЕ сказал, что надо сделать с Лукашенко "прямо сейчас"
Подводная лодка Санкт-Петербург, проект Лада
В ОСК заявили о проблемах со строительством новейших подлодок "Лада"
Паломник сидит на берегу реки в канун еврейского нового года на Украине
"Валите отсюда!" Еврейский вопрос взбудоражил Украину
Памятник мальчику с бескозыркой и собакой, который провожает корабли в морском грузовом порту Клайпеды
"Зажрались и забылись". Что теряет Прибалтика после ссоры с Лукашенко
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Пушков отреагировал на угрозы США в адрес России из-за Белоруссии
Алексей Навальный
В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального
В Самаре начал работать интерактивный музей под открытым небом Дорога истории – наша Победа
В Самаре начал работать интерактивный музей под открытым небом
Дмитрий Кулеба
На Украине ответили на слова Лукашенко о вмешательстве в дела Белоруссии
Запись перехваченного разговора между Варшавой и Берлином про отравление Навального
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Девушка в защитной маске идет по улице
Эксперт рассказал, почему нельзя пользоваться телефоном на ходу
Участница группы Serebro Полина Фаворская
Экс-солистка "Серебра" снялась полностью обнаженной на улице
Выступление президента Украины Владимира Зеленского на iForum-2019
Эксперт жестко раскритиковала внешний вид Зеленского
Президент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Трамп высказался за хорошие отношения между Россией и США
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Lancet опубликовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19
Симферопольское водохранилище в Крыму
Ученые предложили решения для проблемы нехватки воды в Крыму
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Эксперт рассказал, как найти скрытую камеру с помощью смартфона
03:08Мясников назвал вредные для здоровья традиции россиян
03:08"Протекший" разгонный блок "Фрегат" могут возвратить на ремонт в Россию
03:03Российские и турецкие военные провели совместную тренировку в Сирии
02:34На торги выставили самую дорогую монету в мире
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя оставить себе найденный смартфон
02:06Ученый объяснил, почему человек забывает плохое
02:01Немецкий эксперт раскрыл причину неуязвимости России
01:45Трамп пообещал рекордные показатели в экономике США ближе к выборам
01:37Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии
01:30США предъявили россиянину Крючкову обвинения в сговоре с целью кибератаки
01:24Трамп не стал отрицать выводы Германии о ситуации с Навальным
01:20Трамп заявил, что вина России в "отравлении" Навального пока не доказана
00:58В Пентагоне пообещали показать России "всю мощь ядерной модернизации"
00:54Трамп оценил выводы Германии по ситуации с Навальным
00:43В США в ходе протестов пострадали двое полицейских, есть задержанные
23:48Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусам
23:29Байден обвинил Трампа в намеренном разобщении США
23:10Греческий ученый назвал российскую вакцину от COVID-19 "очень хорошей"
23:04В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния