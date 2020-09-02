https://ria.ru/20200902/dokumenty-1576607220.html

Минобороны опубликовало документы к 75-летию окончания Второй мировой

Минобороны России опубликовало архивные документы к 75-летию окончания Второй мировой войны. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T02:57

2020-09-02T02:57

2020-09-02T03:31

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570831381_0:0:3522:1982_1400x0_80_0_0_896c8c2e3f177802426e4cc6104619f9.jpg

<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_RF" target="_blank">Минобороны России</a> опубликовало архивные документы к 75-летию окончания Второй мировой войны.Новый мультимедийный раздел "Закономерный финал" с уникальными историческими документами из фондов Центрального архива военного ведомства, рассказывающими о завершающем этапе Второй мировой войны, открыт на сайте военного ведомства.В разделе впервые публикуются рассекреченные журналы боевых действий, политических донесений, приказов, описаний переговоров советских и японских военачальников, схем боевых действий. Представлены также уникальные фотографии времен Советско-японской войны, наградные листы на героев-красноармейцев, информационные сводки и газетные публикации за 1945 год.Прикованные к пулеметам смертникиВ частности, в разделе приводятся донесения командующих 1-го и 2-го Дальневосточных, Забайкальского фронтов, в которых говорится о том, что советские части в ходе освобождения Маньчжурии сталкивались с ожесточенным сопротивлением противника в сильно укрепленных районах.В документах рассказывается о Фуцзиньском узле сопротивления, где "на вышках с бронированными колпаками, окружавших город, прикованные к пулеметам солдаты-смертники вели сильный пулеметный огонь".Как отмечается, японцы широко применяли смертников, которые охотились на советских офицеров и генералов, нападая на них с холодным оружием, обвязывались толом и гранатами и бросались под танки, автомашины, врывались в группу советских военнослужащих и подрывали себя. Иногда большие группы смертников, обвязанных минами и толом, образовывали "живое" противотанковое минное поле.Приводятся в разделе и документы о Южно-Сахалинской операции. Так, рассказывается о прорыве обороны японцев в Котонском укрепрайоне, в результате чего рухнула вся система неприятельской обороны, а также о высадке десанта в порт Торо, бои за который растянулись почти на двое суток.Военные преступления японцевКак отмечают в Минобороны, освобождая Дальний Восток, части Красной Армии становились свидетелями фактов злодеяний, совершенных японскими захватчиками при отступлении. Так, перед бегством из города Сахалян (Хейха) японцы зверски убили политических заключенных в тюрьме военной миссии.Шли японские оккупанты и на провокации. В частности, в городе Ванемяо при отступлении они переоделись в форму красноармейцев, а затем открыли огонь по мирным жителям — детям, женщинам, старикам, выживших добивали ножами.В то же время жители Китая радушно встречали Красную армию, в честь которой повсеместно на домах были вывешены красные флаги.

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), москва, общество