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Минобороны опубликовало документы к 75-летию окончания Второй мировой
Минобороны России опубликовало архивные документы к 75-летию окончания Второй мировой войны. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T02:57
2020-09-02T03:31
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_RF" target="_blank">Минобороны России</a> опубликовало архивные документы к 75-летию окончания Второй мировой войны.Новый мультимедийный раздел "Закономерный финал" с уникальными историческими документами из фондов Центрального архива военного ведомства, рассказывающими о завершающем этапе Второй мировой войны, открыт на сайте военного ведомства.В разделе впервые публикуются рассекреченные журналы боевых действий, политических донесений, приказов, описаний переговоров советских и японских военачальников, схем боевых действий. Представлены также уникальные фотографии времен Советско-японской войны, наградные листы на героев-красноармейцев, информационные сводки и газетные публикации за 1945 год.Прикованные к пулеметам смертникиВ частности, в разделе приводятся донесения командующих 1-го и 2-го Дальневосточных, Забайкальского фронтов, в которых говорится о том, что советские части в ходе освобождения Маньчжурии сталкивались с ожесточенным сопротивлением противника в сильно укрепленных районах.В документах рассказывается о Фуцзиньском узле сопротивления, где "на вышках с бронированными колпаками, окружавших город, прикованные к пулеметам солдаты-смертники вели сильный пулеметный огонь".Как отмечается, японцы широко применяли смертников, которые охотились на советских офицеров и генералов, нападая на них с холодным оружием, обвязывались толом и гранатами и бросались под танки, автомашины, врывались в группу советских военнослужащих и подрывали себя. Иногда большие группы смертников, обвязанных минами и толом, образовывали "живое" противотанковое минное поле.Приводятся в разделе и документы о Южно-Сахалинской операции. Так, рассказывается о прорыве обороны японцев в Котонском укрепрайоне, в результате чего рухнула вся система неприятельской обороны, а также о высадке десанта в порт Торо, бои за который растянулись почти на двое суток.Военные преступления японцевКак отмечают в Минобороны, освобождая Дальний Восток, части Красной Армии становились свидетелями фактов злодеяний, совершенных японскими захватчиками при отступлении. Так, перед бегством из города Сахалян (Хейха) японцы зверски убили политических заключенных в тюрьме военной миссии.Шли японские оккупанты и на провокации. В частности, в городе Ванемяо при отступлении они переоделись в форму красноармейцев, а затем открыли огонь по мирным жителям — детям, женщинам, старикам, выживших добивали ножами.В то же время жители Китая радушно встречали Красную армию, в честь которой повсеместно на домах были вывешены красные флаги.
россия
москва
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), москва, общество

Минобороны опубликовало документы к 75-летию окончания Второй мировой

02:57 02.09.2020 (обновлено: 03:31 02.09.2020)
283
© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкВертолеты Ми-8 над зданием Минобороны РФ
Вертолеты Ми-8 над зданием Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Владимир Баранов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало архивные документы к 75-летию окончания Второй мировой войны.
Новый мультимедийный раздел "Закономерный финал" с уникальными историческими документами из фондов Центрального архива военного ведомства, рассказывающими о завершающем этапе Второй мировой войны, открыт на сайте военного ведомства.
В разделе впервые публикуются рассекреченные журналы боевых действий, политических донесений, приказов, описаний переговоров советских и японских военачальников, схем боевых действий. Представлены также уникальные фотографии времен Советско-японской войны, наградные листы на героев-красноармейцев, информационные сводки и газетные публикации за 1945 год.

Прикованные к пулеметам смертники

В частности, в разделе приводятся донесения командующих 1-го и 2-го Дальневосточных, Забайкальского фронтов, в которых говорится о том, что советские части в ходе освобождения Маньчжурии сталкивались с ожесточенным сопротивлением противника в сильно укрепленных районах.
В документах рассказывается о Фуцзиньском узле сопротивления, где "на вышках с бронированными колпаками, окружавших город, прикованные к пулеметам солдаты-смертники вели сильный пулеметный огонь".
Как отмечается, японцы широко применяли смертников, которые охотились на советских офицеров и генералов, нападая на них с холодным оружием, обвязывались толом и гранатами и бросались под танки, автомашины, врывались в группу советских военнослужащих и подрывали себя. Иногда большие группы смертников, обвязанных минами и толом, образовывали "живое" противотанковое минное поле.
Приводятся в разделе и документы о Южно-Сахалинской операции. Так, рассказывается о прорыве обороны японцев в Котонском укрепрайоне, в результате чего рухнула вся система неприятельской обороны, а также о высадке десанта в порт Торо, бои за который растянулись почти на двое суток.

Военные преступления японцев

Как отмечают в Минобороны, освобождая Дальний Восток, части Красной Армии становились свидетелями фактов злодеяний, совершенных японскими захватчиками при отступлении. Так, перед бегством из города Сахалян (Хейха) японцы зверски убили политических заключенных в тюрьме военной миссии.
Шли японские оккупанты и на провокации. В частности, в городе Ванемяо при отступлении они переоделись в форму красноармейцев, а затем открыли огонь по мирным жителям — детям, женщинам, старикам, выживших добивали ножами.
В то же время жители Китая радушно встречали Красную армию, в честь которой повсеместно на домах были вывешены красные флаги.
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РоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)МоскваОбщество
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03:17Эксперт рассказал о причинах блокировки счета в банке
02:57Минобороны опубликовало документы к 75-летию окончания Второй мировой
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