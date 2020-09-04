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https://ria.ru/20200904/kreml-1576770368.html
В Кремле рассказали о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ФСБ наверняка доложит Владимиру Путину выводы по переданной Белоруссией записи о фальсификации... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T12:48
2020-09-04T15:38
госпитализация алексея навального
михаил мишустин
алексей навальный
ангела меркель
в мире
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил, что ФСБ наверняка доложит <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> выводы по переданной Белоруссией записи о фальсификации заявлений, якобы подтверждающих версию отравления <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>.Ранее белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> сообщил российскому премьеру <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Мишустину</a> о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангелы Меркель</a> про "отравление" Навального — фальсификация. Лукашенко пообещал передать запись российским спецслужбам."Собственно, это функция любой спецслужбы. Еще раз повторяю, я затрудняюсь что-то сказать по содержанию", - добавил Песков.Как заявило в среду федеральное правительство Германии, специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящегося в берлинской больнице Навального "отравили" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Песков заявил РИА Новости, что Берлин не информировал Москву о своих выводах по этому вопросу, и у России таких данных нет. В МИД, комментируя заявление кабмина ФРГ, отметили, что Москва ждет ответа от Берлина на запрос российской Генеральной прокуратуры по ситуации вокруг Навального.В четверг Песков сообщил, что Путин не обсуждал эту ситуацию с Ангелой Меркель. Также он подчеркнул, что Москва заинтересована и желает прояснить ситуацию с Навальным. По его словам, для этого нужна информация из Германии, однако пока ее нет.Навального экстренно доставили в больницу 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. Обследовав пациента, омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, которое повлекло резкое снижение уровня сахара в крови. Что именно стало причиной такого состояния, пока не ясно, однако каких-либо ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, не обнаружили.Спустя два дня Навального в состоянии комы вывезли самолетом в берлинскую больницу Charite, где предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. В российском МИД сочли подозрительной ту поспешность, с которой Соединенные Штаты и Евросоюз подхватили версию об отравлении Навального. Как заявили российские дипломаты, Москва выступает за тщательное расследование произошедшего.Российский ученый Леонид Ринк, который непосредственно участвовал в разработке "Новичка", пояснил РИА Новости, что симптомы, выявленные у Навального, абсолютно не похожи на те, которые возникают при отравлении этим токсином. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" - абсолютная политическая ерунда, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.
https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576751287.html
https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576726965.html
я буду ржать как конь, если ФСБ поверят тоже в этот бред. Лука на вертолете от шариков литовских отбивался, у него паранойя. его КГБ даже не могут нейтрализовать в соседней Польше двух юных польских провокаторов из телеграм-канала NEXTA - вот их уровень.
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60
госпитализация алексея навального, михаил мишустин, алексей навальный, ангела меркель, в мире

В Кремле рассказали о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального

12:48 04.09.2020 (обновлено: 15:38 04.09.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ФСБ наверняка доложит Владимиру Путину выводы по переданной Белоруссией записи о фальсификации заявлений, якобы подтверждающих версию отравления Алексея Навального.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил российскому премьеру Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель про "отравление" Навального — фальсификация. Лукашенко пообещал передать запись российским спецслужбам.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
Вчера, 12:28
В Кремле заявили, что следствие по ситуации с Навальным идет де-факто
"Наверняка ФСБ доложит о переданных белорусскими коллегами документов. Безусловно", - ответил Песков на вопрос журналиста, планирует ли Путин лично ознакомиться с данными Минска по фальсификации.
"Собственно, это функция любой спецслужбы. Еще раз повторяю, я затрудняюсь что-то сказать по содержанию", - добавил Песков.
Как заявило в среду федеральное правительство Германии, специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящегося в берлинской больнице Навального "отравили" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Песков заявил РИА Новости, что Берлин не информировал Москву о своих выводах по этому вопросу, и у России таких данных нет. В МИД, комментируя заявление кабмина ФРГ, отметили, что Москва ждет ответа от Берлина на запрос российской Генеральной прокуратуры по ситуации вокруг Навального.
В четверг Песков сообщил, что Путин не обсуждал эту ситуацию с Ангелой Меркель. Также он подчеркнул, что Москва заинтересована и желает прояснить ситуацию с Навальным. По его словам, для этого нужна информация из Германии, однако пока ее нет.
Главный токсиколог Омской области: Никаких токсикантов в организме пациента не было - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
Вчера, 11:41
"Органы не повреждены". Почему врачи не верят в отравление Навального
Навального экстренно доставили в больницу 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. Обследовав пациента, омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, которое повлекло резкое снижение уровня сахара в крови. Что именно стало причиной такого состояния, пока не ясно, однако каких-либо ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, не обнаружили.
Спустя два дня Навального в состоянии комы вывезли самолетом в берлинскую больницу Charite, где предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. В российском МИД сочли подозрительной ту поспешность, с которой Соединенные Штаты и Евросоюз подхватили версию об отравлении Навального. Как заявили российские дипломаты, Москва выступает за тщательное расследование произошедшего.
Российский ученый Леонид Ринк, который непосредственно участвовал в разработке "Новичка", пояснил РИА Новости, что симптомы, выявленные у Навального, абсолютно не похожи на те, которые возникают при отравлении этим токсином. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" - абсолютная политическая ерунда, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.
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Обсудить 102
Госпитализация Алексея НавальногоМихаил МишустинАлексей НавальныйАнгела МеркельВ мире
Популярные комментарии
я буду ржать как конь, если ФСБ поверят тоже в этот бред. Лука на вертолете от шариков литовских отбивался, у него паранойя. его КГБ даже не могут нейтрализовать в соседней Польше двух юных польских провокаторов из телеграм-канала NEXTA - вот их уровень.
4 сентября, 12:52
Damir AlievDamir Aliev
463124183
Начинай....
4 сентября, 12:54
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
11582119
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