https://ria.ru/20200904/kreml-1576770368.html

В Кремле рассказали о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ФСБ наверняка доложит Владимиру Путину выводы по переданной Белоруссией записи о фальсификации... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T12:48

2020-09-04T12:48

2020-09-04T15:38

госпитализация алексея навального

михаил мишустин

алексей навальный

ангела меркель

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568200107_0:192:2959:1856_1400x0_80_0_0_eb1eb8b48e65e062f81336b78d6f0028.jpg

<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил, что ФСБ наверняка доложит <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> выводы по переданной Белоруссией записи о фальсификации заявлений, якобы подтверждающих версию отравления <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>.Ранее белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> сообщил российскому премьеру <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Мишустину</a> о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангелы Меркель</a> про "отравление" Навального — фальсификация. Лукашенко пообещал передать запись российским спецслужбам."Собственно, это функция любой спецслужбы. Еще раз повторяю, я затрудняюсь что-то сказать по содержанию", - добавил Песков.Как заявило в среду федеральное правительство Германии, специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящегося в берлинской больнице Навального "отравили" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Песков заявил РИА Новости, что Берлин не информировал Москву о своих выводах по этому вопросу, и у России таких данных нет. В МИД, комментируя заявление кабмина ФРГ, отметили, что Москва ждет ответа от Берлина на запрос российской Генеральной прокуратуры по ситуации вокруг Навального.В четверг Песков сообщил, что Путин не обсуждал эту ситуацию с Ангелой Меркель. Также он подчеркнул, что Москва заинтересована и желает прояснить ситуацию с Навальным. По его словам, для этого нужна информация из Германии, однако пока ее нет.Навального экстренно доставили в больницу 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. Обследовав пациента, омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, которое повлекло резкое снижение уровня сахара в крови. Что именно стало причиной такого состояния, пока не ясно, однако каких-либо ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, не обнаружили.Спустя два дня Навального в состоянии комы вывезли самолетом в берлинскую больницу Charite, где предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. В российском МИД сочли подозрительной ту поспешность, с которой Соединенные Штаты и Евросоюз подхватили версию об отравлении Навального. Как заявили российские дипломаты, Москва выступает за тщательное расследование произошедшего.Российский ученый Леонид Ринк, который непосредственно участвовал в разработке "Новичка", пояснил РИА Новости, что симптомы, выявленные у Навального, абсолютно не похожи на те, которые возникают при отравлении этим токсином. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" - абсолютная политическая ерунда, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.

https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576751287.html

https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576726965.html

Damir Aliev я буду ржать как конь, если ФСБ поверят тоже в этот бред. Лука на вертолете от шариков литовских отбивался, у него паранойя. его КГБ даже не могут нейтрализовать в соседней Польше двух юных польских провокаторов из телеграм-канала NEXTA - вот их уровень. 254

Егор Панкратов Начинай.... 136

102

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, михаил мишустин, алексей навальный, ангела меркель, в мире