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В Баку один человек погиб при падении подъемного крана
Подъемный кран упал на жилое здание и машины в Баку, сообщили РИА Новости в транспортном агентстве столицы Азербайджана. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T14:05
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баку
азербайджан
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<strong>БАКУ, 4 авг - РИА Новости.</strong> Подъемный кран упал на жилое здание и машины в <a href="https://ria.ru/location_Baku" target="_blank">Баку</a>, сообщили РИА Новости в транспортном агентстве столицы Азербайджана."Инцидент произошел недалеко от пересечения проспекта Азадлыг с улицей Н. Юсифбейли. Учитывая это, мы просим водителей использовать альтернативные улицы", - сказал представитель ведомства.Очевидцы сообщили корреспонденту РИА Новости, что часть подъемного крана, задействованного в строительстве новостройки, упала на жилое здание, а другая часть – на припаркованные автомобили, повреждены шесть - семь машин.Позже минздрав республики сообщил об одном погибшем при падении крана."На данный момент один погибший. Пострадал ребенок, находящийся в машине", - сообщили в минздраве.
https://ria.ru/20200902/tyumen-1576638853.html
баку
азербайджан
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баку, азербайджан, в мире

В Баку один человек погиб при падении подъемного крана

14:05 04.09.2020 (обновлено: 14:32 04.09.2020)
1685
© Sputnik / StringerВ центре Баку подъемный кран упал на жилое здание
В центре Баку подъемный кран упал на жилое здание - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Sputnik / Stringer
В центре Баку подъемный кран упал на жилое здание
БАКУ, 4 авг - РИА Новости. Подъемный кран упал на жилое здание и машины в Баку, сообщили РИА Новости в транспортном агентстве столицы Азербайджана.
"Инцидент произошел недалеко от пересечения проспекта Азадлыг с улицей Н. Юсифбейли. Учитывая это, мы просим водителей использовать альтернативные улицы", - сказал представитель ведомства.
Очевидцы сообщили корреспонденту РИА Новости, что часть подъемного крана, задействованного в строительстве новостройки, упала на жилое здание, а другая часть – на припаркованные автомобили, повреждены шесть - семь машин.
Позже минздрав республики сообщил об одном погибшем при падении крана.
"На данный момент один погибший. Пострадал ребенок, находящийся в машине", - сообщили в минздраве.
Тюмень: грозовой фронт повалил два башенных крана - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 16:36
В Тюмени упали два башенных крана
011401
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