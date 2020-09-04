https://ria.ru/20200904/kran-1576777154.html

В Баку один человек погиб при падении подъемного крана

Подъемный кран упал на жилое здание и машины в Баку, сообщили РИА Новости в транспортном агентстве столицы Азербайджана. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T14:05

2020-09-04T14:05

2020-09-04T14:32

баку

азербайджан

в мире

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<strong>БАКУ, 4 авг - РИА Новости.</strong> Подъемный кран упал на жилое здание и машины в <a href="https://ria.ru/location_Baku" target="_blank">Баку</a>, сообщили РИА Новости в транспортном агентстве столицы Азербайджана."Инцидент произошел недалеко от пересечения проспекта Азадлыг с улицей Н. Юсифбейли. Учитывая это, мы просим водителей использовать альтернативные улицы", - сказал представитель ведомства.Очевидцы сообщили корреспонденту РИА Новости, что часть подъемного крана, задействованного в строительстве новостройки, упала на жилое здание, а другая часть – на припаркованные автомобили, повреждены шесть - семь машин.Позже минздрав республики сообщил об одном погибшем при падении крана."На данный момент один погибший. Пострадал ребенок, находящийся в машине", - сообщили в минздраве.

https://ria.ru/20200902/tyumen-1576638853.html

баку

азербайджан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

баку, азербайджан, в мире