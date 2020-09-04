https://ria.ru/20200904/internet-1576717505.html

Ъ: затраты на "Доступный интернет" предложили возместить за счет рекламы

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил в Минкомсвязь РФ методику расчета недополученной выручки операторов связи от обеспечения... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T09:03

2020-09-04T09:03

2020-09-04T09:03

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии)

российский союз промышленников и предпринимателей

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/154824/09/1548240978_0:161:3070:1888_1400x0_80_0_0_605c8ecc392b5ad7d4bdd788c64eb3ef.jpg

<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Российский союз промышленников и предпринимателей (<a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_sojuz_promyshlennikov_i_predprinimatelejj/" target="_blank" data-auto="true">РСПП</a>) направил в Минкомсвязь РФ методику расчета недополученной выручки операторов связи от обеспечения бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам (проект "Доступный интернет"), пишет газета "<a href="https://www.kommersant.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Коммерсант</a>" со ссылкой на письмо президента РСПП <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHokhin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Шохина</a> заместителю министра связи Олегу Иванову. Власти рассматривают вопрос компенсаций для операторов, в том числе за счет рекламы.Так, по данным издания, власти предлагают компенсировать затраты на бесплатный доступ к социально значимым сайтам, оцениваемые примерно в 200 миллионов рублей за три месяца, размещая на бесплатных сайтах рекламу и баннеры для перехода на платные ресурсы. Как отмечает газета, в письме указано, что методика расчета недополученной выручки операторов связи представлена для определения механизмов компенсации операторам потерь от этого проекта.Ранее замминистра Иванов в письме Шохину сообщил, что Минкомсвязь вместе с <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфином</a> изучает возможности компенсаций операторам и исключения риска дополнительного налогообложения для них при оказании бесплатного доступа к значимым сайтам, отмечает газета. В Минкомсвязи переписку с РСПП оставили без комментариев, добавив, что затраты операторов минимизируются за счет снижения доли тяжелого контента, для чего были созданы специальные облегченные версии сайтов без видео. В Минфине сообщили газете, что к ним расчеты и предложения Минкомсвязи пока не поступали.Вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_DmitrijjCHernyshenko/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Чернышенко</a> 1 сентября говорил, что правительство не исключает возмещения затрат операторов за участие в проекте "Доступный интернет", напоминает издание.Источники газеты в операторах связи утверждают, что идея с рекламой не единственный сценарий, который сейчас рассматривается. По их словам, на одном из совещаний в Минкомсвязи обсуждался вариант предоставить операторам в качестве компенсации налоговые вычеты с закупок оборудования для модернизации и расширения емкости сетей. При этом операторы, по словам одного из собеседников, предлагали не ограничивать суммы и объемы закупаемого оборудования.Минкомсвязь с 1 апреля по 31 декабря проводит эксперимент по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым информационным ресурсам. В перечне содержится 371 такой ресурс.

https://ria.ru/20200702/1573817890.html

https://ria.ru/20200527/1572047892.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии), российский союз промышленников и предпринимателей, технологии