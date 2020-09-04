https://ria.ru/20200904/fsb-1576783824.html

ФСБ задержала 13 человек, готовивших нападения на учебные заведения

ФСБ задержала 13 человек, готовивших атаки в нескольких регионах. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T15:19

2020-09-04T15:19

2020-09-04T17:49

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> задержала 13 человек, готовивших атаки в нескольких регионах.Одна из них планировалась 1 сентября в школе."Пойду на линейку в школе и там бомбану... сотню хочу убить", — говорится в обнаруженной переписке.Отмечается, что преступления собирались совершить в учебных заведениях, зданиях силовых структур и просто людных местах.Одиннадцать задержанных состояли в закрытом интернет-сообществе одной из социальных сетей.О планах совершить атаки следует из личных дневников задержанных, а также из информации из их гаджетов. У них нашли инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств, схемы нападений, несколько готовых самодельных бомб с поражающими элементами, компоненты для их сборки, а также хранящееся с нарушениями охотничье, травматическое и холодное оружие.О мотивах задержанных ФСБ не сообщила, их возраст также не уточняется.Предотвращение терактовВ этом году силовики предотвратили несколько вооруженных нападений на учебные заведения — в <a href="http://ria.ru/location_Kostroma/" target="_blank" data-auto="true">Костроме</a>, <a href="http://ria.ru/location_Snezhinsk/" target="_blank" data-auto="true">Снежинске</a>, <a href="http://ria.ru/location_Saratov/" target="_blank" data-auto="true">Саратове</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kerch/" target="_blank" data-auto="true">Керчи</a>, на <a href="http://ria.ru/location_Sakhalin/" target="_blank" data-auto="true">Сахалине</a>, в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярске</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a> и <a href="http://ria.ru/location_Volgograd/" target="_blank" data-auto="true">Волгограде</a>. Всем задержанным было меньше 20 лет.Так, например 15 июня ФСБ задержала в Волгограде подростка, который планировал атаку на школу. При обыске у него нашли самодельную бомбу, коктейли Молотова и холодное оружие. Кроме того, у него также изъяли средства связи и рукописные записи, содержащие инструкции по организации вооруженных нападений на образовательные учреждения. Задержанный утверждал, что воспользоваться всем этим собирался исключительно в развлекательных целях – привести их в действие в балках и городских пустырях. По мнению следствия, целью было учебное заведение. При этом, по данным <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>, подросток <a href="https://ria.ru/20200615/1572934606.html" target="_blank">собирался</a> убить сотрудника школы и одного из учеников, с которым он враждовал. Против него возбудили уголовное дело о незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Ему также также грозит статья о подготовке убийства двух и более человек. СК допускает, что у задержанного могли быть сообщники.

https://ria.ru/20200904/napadenie-1576727803.html

afanaci Пупкин Это ситуация, которая подтверждает аксиому интернет - это ты. Что ищешь в интернете, то и найдёшь. Шахматист найдёт шахматные партии, озабоченный порнуху, а недоумки находят единомышленников в извращениях. Радует, что ФСБ ещё чего-то умеет. 74

виктор карасёв Пусть выходят , пусть продолжают 62

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Задержание подозреваемых в подготовке массовых убийств. Съемка ФСБ ФСБ опубликовала видео задержания подозреваемых в подготовке массовых убийств 2020-09-04T15:19 true PT1M14S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия