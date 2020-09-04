Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусам
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoБелорусский государственный деятель, экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало в Москве
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
МИНСК, 4 сен – РИА Новости. Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало, который ранее покинул республику из-за опасений быть арестованным, заявил, что работает над созданием фондов помощи белорусам, пострадавших из-за своих политических взглядов, два фонда уже созданы в Польше и на Украине.
"Сейчас мы заняты формированием серии фондов помощи белорусам, которые оказались либо побиты (во время акций протеста после выборов – ред.), либо провели какое-то время в тюрьме, либо потеряли работу… Мы зарегистрировали фонд в Варшаве, ведем регистрацию фондов в Латвии и Эстонии, в Великобритании. Вы знаете, мы зарегистрировали фонд на Украине", - сказал Цепкало во время стрима на своем YouTube-канале в пятницу.
Политик рассказал о своей текущей деятельности. По его словам, вместе с женой они активно общаются с зарубежными СМИ, чтобы донести до мира информацию о том, что происходит в Белоруссии.
Цепкало также сообщил о созданной инициативе по сбору "свидетельств преступлений" властей Белоруссии. "Работаем с международными юристами, из США и Европы, чтобы собрать все в одно или несколько уголовных дел против (президента Белоруссии Александра) Лукашенко, чтобы можно было судить его за рубежом", - добавил он.
Цепкало вместе с семьей покинул территорию Белоруссии еще до выборов. Пятнадцатого августа он сообщил РИА Новости, что в Белоруссии на него заведено уголовное дело - предположительно, по статье о получении взятки в особо крупном размере - и он объявлен в розыск.
После выборов президента Белоруссии 9 августа в стране проходят массовые протестные акции оппозиции. По данным ЦИК, на выборах в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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