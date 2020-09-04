https://ria.ru/20200904/fond-1576806467.html

Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусам

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало, который ранее покинул республику из-за опасений быть арестованным, заявил, что работает над... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T23:48

2020-09-04T23:48

2020-09-04T23:48

валерий цепкало

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 4 сен – РИА Новости.</strong> Бывший претендент на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_valeriy-tsepkalo/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Цепкало</a>, который ранее покинул республику из-за опасений быть арестованным, заявил, что работает над созданием фондов помощи белорусам, пострадавших из-за своих политических взглядов, два фонда уже созданы в Польше и на Украине."Сейчас мы заняты формированием серии фондов помощи белорусам, которые оказались либо побиты (во время акций протеста после выборов – ред.), либо провели какое-то время в тюрьме, либо потеряли работу… Мы зарегистрировали фонд в Варшаве, ведем регистрацию фондов в Латвии и Эстонии, в Великобритании. Вы знаете, мы зарегистрировали фонд на Украине", - сказал Цепкало во время стрима на своем <a href="https://www.youtube.com/channel/UCyNQ-QygZYwUgXSUQwFtzmQ/featured" target="_blank" rel="nofollow noopener">YouTube-канале</a> в пятницу.Политик рассказал о своей текущей деятельности. По его словам, вместе с женой они активно общаются с зарубежными СМИ, чтобы донести до мира информацию о том, что происходит в Белоруссии.Цепкало также сообщил о созданной инициативе по сбору "свидетельств преступлений" властей Белоруссии. "Работаем с международными юристами, из США и Европы, чтобы собрать все в одно или несколько уголовных дел против (президента Белоруссии Александра) Лукашенко, чтобы можно было судить его за рубежом", - добавил он.Цепкало вместе с семьей покинул территорию Белоруссии еще до выборов. Пятнадцатого августа он сообщил РИА Новости, что в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> на него заведено уголовное дело - предположительно, по статье о получении взятки в особо крупном размере - и он объявлен в розыск.После выборов президента Белоруссии 9 августа в стране проходят массовые протестные акции оппозиции. По данным ЦИК, на выборах в шестой раз победил действующий лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200904/tikhanovskaya-1576795568.html

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

Чипалина Лукин Это тот, который более пророссийский, чем Лукашенко, кандидат? Как нам тут втирали некоторые белорусские друзья. Ну-ну, скоро халява вам всем на головы посыпется из Польши, Украины, Латвии, Эстонии и Великобритании от нашего пророссийского кандидата. 13

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий цепкало, белоруссия, в мире